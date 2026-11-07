Trung Đông đang rất 'nóng': Mỹ kêu gọi dân lập tức rời Iran, Iran dọa nâng tầm bắn tên lửa

Chuẩn tướng Hossein Mohebbi, người phát ngôn Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) - Ảnh: TÂN HOA XÃ

Chuẩn tướng Hossein Mohebbi, người phát ngôn Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), cho biết Tehran sẵn sàng chuẩn bị những điều kiện cần thiết nếu nhà nước quyết định thay đổi học thuyết hạt nhân.

Chia sẻ với Hãng thông tấn Fars ngày 7-11, ông Mohebbi nói nước này đang tiếp tục nâng cao tầm bắn của các tên lửa.

Theo đó, Iran sẽ chứng minh trên thực tế năng lực đáp trả các mối đe dọa. Ông Mohebbi nhấn mạnh trong tác chiến bất đối xứng, Iran có khả năng tấn công đối phương tại những nơi mà họ ít ngờ tới nhất.

Ông cũng tuyên bố Iran sẽ tiến hành những bước chuẩn bị cần thiết nếu chính phủ lựa chọn điều chỉnh học thuyết hạt nhân.

Tuần trước, ông Mohsen Rezaei, quan chức an ninh cấp cao của Iran, từng nói Tehran đang cân nhắc khả năng thay đổi chính sách hạt nhân, song chưa đưa ra quyết định cuối cùng, theo Kênh Al Jazeera.

Trong bối cảnh đó, các phái bộ Mỹ tại Trung Đông ngày 7-11 dồn dập phát đi cảnh báo an ninh tới công dân Mỹ tại gần như khắp các nước trong khu vực, gồm Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), Saudi Arabia, Qatar, Iran, Bahrain... và cả Israel.

Mỹ kêu gọi công dân nâng cao cảnh giác trước nguy cơ gia tăng các cuộc tấn công vũ trang từ lực lượng Houthi và “những nỗ lực của Iran nhắm mục tiêu vào các quan chức chính phủ Mỹ trong khu vực”.

Theo cảnh báo, tình hình có thể dẫn đến việc hủy chuyến bay, đóng cửa không phận và gián đoạn hoạt động đi lại. Washington khuyến cáo công dân Mỹ thường xuyên theo dõi thông tin từ các hãng hàng không và sân bay, đồng thời chủ động xây dựng phương án dự phòng.

Mỹ nhấn mạnh công dân không được tới Iran vì bất cứ lý do gì, và nếu hiện ở đó thì phải rời đi ngay lập tức.

Ngoài nguy cơ tại Trung Đông, Mỹ cũng lưu ý Iran và các nhóm ủng hộ Tehran có thể nhắm vào những lợi ích khác của Washington ở nước ngoài hoặc các địa điểm có liên hệ với Mỹ và công dân nước này trên toàn thế giới, bao gồm doanh nghiệp và các tổ chức của Mỹ.