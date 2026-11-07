Iran tuyên bố quân đội mạnh hơn sau 8 tháng xung đột với Mỹ

Tàu thuyền trên eo biển Hormuz trong ảnh chụp nhìn từ Musandam (Oman) - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin AFP, người phát ngôn quân đội Iran Mohammad Akraminia tuyên bố Tehran vẫn kiểm soát eo biển Hormuz, và tuyến đường thủy chiến lược này sẽ tiếp tục bị đóng cửa cho đến khi Mỹ đáp ứng các yêu cầu của Iran.

Trong tuyên bố được Hãng tin IRNA dẫn lại ngày 7-11, ông cũng khẳng định các lực lượng Iran đã trở nên mạnh hơn và tự tin hơn.

"Sau khi có được kinh nghiệm từ cuộc đối đầu trực tiếp với Mỹ và chính quyền Israel, hiện nay các lực lượng vũ trang của Cộng hòa Hồi giáo Iran đang trong trạng thái cảnh giác cao hơn và mạnh hơn so với thời điểm bắt đầu cuộc chiến" - ông nói.

Vị này nhấn mạnh: "Họ hiện có động lực, quyết tâm và sự tự tin lớn hơn. Theo mệnh lệnh của Lãnh tụ Tối cao Iran, các lực lượng vũ trang sẽ phản ứng ngay lập tức, hiệu quả và không bị giới hạn về mặt địa lý".

Trong khi đó hôm 6-11, quân đội Mỹ thông báo treo thưởng 20 triệu USD, kèm khả năng hỗ trợ tái định cư, cho những người cung cấp thông tin về chương trình hạt nhân của Iran.

Tuy nhiên phía Mỹ không nêu cụ thể loại thông tin nào có thể giúp người cung cấp nhận được số tiền thưởng 20 triệu USD.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết việc Iran không tuân thủ các nghĩa vụ theo quy định của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) đã khiến cơ quan này mất đi "tính liên tục trong việc nắm bắt thông tin" về hoạt động sản xuất và kho dự trữ các thành phần quan trọng của Iran, chẳng hạn như máy ly tâm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần tuyên bố các lực lượng Mỹ đã gần như phá hủy hoàn toàn chương trình hạt nhân của Iran.

"Nếu chúng tôi không tấn công Iran, Israel hôm nay đã không còn tồn tại. Nếu Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, họ đã sử dụng chúng. Họ sẽ hủy diệt toàn bộ Trung Đông" - ông Trump nói tại bang Florida vào tối 6-11.

Tổng thống Trump cũng cho rằng Iran đang rất muốn chấm dứt xung đột. Theo nhà lãnh đạo Mỹ, Iran đã chịu thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế và quân sự sau 8 tháng xung đột.

"Chúng tôi đang đàm phán với họ. Họ rất muốn đạt được thỏa thuận" - ông bình luận.

Tuần này Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết Chính phủ Iran vẫn đang tìm cách giải quyết cuộc khủng hoảng thông qua đối thoại.