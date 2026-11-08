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Vụ túi sinh tồn 72 giờ: Người dân Thái Lan thực ra lo sợ chuyện gì nhất?

tác giả
BÌNH AN
BÌNH AN
BÌNH AN

Hầu hết người Thái Lan không mấy bận tâm trước thông tin một số nước khuyến cáo người dân dự trữ thực phẩm. Tuy nhiên, họ cũng chia sẻ góc nhìn về các tình huống cụ thể có thể gây lo ngại, chẳng hạn lũ lụt hoặc Thế chiến 3.

Vụ túi sinh tồn 72 giờ: Dân Thái Lan nêu quan điểm về thứ họ lo nhất - Ảnh 1.

Các quân nhân Thái Lan đứng thành hàng cùng trang thiết bị, chuẩn bị ứng phó nguy cơ ngập lụt trong mùa mưa tại doanh trại quân đội Chulabhorn, tỉnh Narathiwat, miền nam Thái Lan ngày 7-10-2026 - Ảnh: AFP

Ngày 8-11, báo Bangkok Post đưa tin: Theo cuộc khảo sát của Viện Quản lý phát triển quốc gia Thái Lan (NIDA), phần lớn người Thái Lan không mấy bận tâm trước thông tin một số quốc gia khuyến cáo người dân dự trữ thực phẩm, nước uống, thuốc men và các nhu yếu phẩm khác đủ dùng trong 3-7 ngày.

NIDA đã khảo sát 1.310 người từ 18 tuổi trở lên trên cả nước trong hai ngày 2 và 3-11, nhằm tìm hiểu quan điểm của người dân trước việc một số nước đưa ra khuyến cáo chuẩn bị ứng phó khẩn cấp.

Theo kết quả được đơn vị khảo sát công bố hôm nay, có 77,6% người được hỏi cho biết đã nghe thông tin về các khuyến cáo nói trên, trong khi 22,4% chưa từng nghe.

Trong số những người biết về các khuyến cáo này, mức độ lo ngại nhìn chung khá thấp. Gần 36% cho biết hoàn toàn không lo ngại, 32,8% không quá lo ngại, trong khi 26,9% cảm thấy khá lo lắng. Chỉ 4,3% rất lo ngại.

Khi được hỏi liệu Chính phủ Thái Lan có nên đưa ra khuyến cáo tương tự hay không, gần một nửa số người được hỏi (48,6%) cho rằng chính phủ nước này nên chờ đến khi tình hình rõ ràng hơn. Trong khi đó, 36,1% muốn chính phủ sớm đưa ra cảnh báo, còn 15,3% cho rằng không cần thiết phải cảnh báo.

Khi được hỏi về tình huống có thể khiến các hộ gia đình phải dự trữ nhu yếu phẩm, lũ lụt nghiêm trọng đứng đầu danh sách với 34,6% nêu ý kiến.

Tiếp theo là nguy cơ thiếu hụt năng lượng (28,2%), trong khi 26,3% cho biết họ không lo ngại về bất kỳ vấn đề cụ thể nào.

Những mối lo ngại khác bao gồm mất kết nối Internet trên toàn quốc (24,3%), chiến tranh thế giới thứ 3 (23%), các cuộc tấn công mạng nhằm vào hệ thống tài chính, cơ sở hạ tầng hoặc mạng lưới giao thông (21,2%), dịch bệnh bùng phát (18%), xung đột tại Trung Đông (17,6%) và hạn hán (17%).

Các mối lo ngại ít được nêu ra hơn bao gồm động đất lớn (13,8%), xung đột giữa Thái Lan và các nước láng giềng (13,6%), nắng nóng cực đoan (12,1%), chiến tranh tại châu Âu (11,7%), ô nhiễm khói bụi (6,7%) và bất ổn trong nước (6,4%).

Túi sinh tồn 72 giờ

Trước đó, hôm 2-11, Cục Phòng chống và giảm nhẹ thiên tai Thái Lan (DDPM) khuyến cáo các hộ gia đình Thái Lan chuẩn bị túi khẩn cấp, trong đó có đủ những vật dụng thiết yếu để sử dụng trong 72 giờ khi xảy ra thiên tai hoặc các tình huống khẩn cấp khác.

Tổng cục trưởng DDPM Nirat Pongsitthaworn cho biết khuyến cáo này nằm trong chiến dịch lâu nay của cơ quan nhằm giảm thiểu rủi ro thiên tai và khuyến khích người dân chủ động chuẩn bị, tránh gây hoang mang.

Ông Nirat cho biết một số quốc gia đã khuyến cáo người dân dự trữ đủ thực phẩm, thuốc men và các nhu yếu phẩm khác dùng trong ba ngày, đề phòng tác động từ xung đột ở Trung Đông.

Ông lưu ý Thái Lan không nằm trong số các quốc gia được khuyến cáo chuẩn bị nhu yếu phẩm để ứng phó riêng với tình hình này. Tuy nhiên, túi khẩn cấp vẫn là biện pháp phòng ngừa cơ bản nhằm giúp người dân ứng phó với nhiều tình huống khẩn cấp khác nhau.

Vụ túi sinh tồn 72 giờ: Dân Thái Lan nêu quan điểm về thứ họ lo nhất - Ảnh 3.Thái Lan tổ chức cuộc họp quan trọng sau khuyến cáo chuẩn bị túi sinh tồn 72 giờ

Cuộc họp có sự tham dự của đại diện quân đội, các cơ quan tình báo, Bộ Ngoại giao, Cơ quan An ninh mạng quốc gia và Văn phòng Tổng chưởng lý, cùng các học giả tại Thái Lan.

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    Chủ đề: nhu yếu phẩm tình huống khẩn cấp túi sinh tồn Thái Lan

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