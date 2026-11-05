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Thủ tướng Thái Lan lên tiếng vụ khuyến cáo 'túi sinh tồn' 72 giờ

tác giả
DƯƠNG KHANG
DƯƠNG KHANG
DƯƠNG KHANG

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cho rằng người dân nên chủ động chuẩn bị cho các tình huống khẩn cấp, nhưng hiện không có lý do gì để hoảng loạn hoặc tích trữ hàng hóa.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul - Ảnh: REUTERS

Ngày 5-11, Thủ tướng Anutin kêu gọi người dân duy trì nhịp sống thường nhật và không đổ xô đi tích trữ lương thực, sau khi giới chức nước này khuyến cáo chuẩn bị túi sinh tồn khẩn cấp trong 72 giờ.

Phát biểu tại Tòa nhà Chính phủ, ông Anutin khẳng định Thái Lan có nền an ninh lương thực vững chắc, đồng thời là nhà sản xuất và xuất khẩu nông sản hàng đầu, báo Khaosod đưa tin.

Ông nhấn mạnh rằng người dân không có lý do gì để lo lắng về tình trạng thiếu hụt nguồn cung, đồng thời cam kết chính phủ sẽ đảm bảo khả năng tiếp cận lương thực cho toàn dân.

Người đứng đầu Chính phủ Thái Lan khuyên người dân không nên hoang mang trước các diễn biến ở những quốc gia khác, đồng thời nhấn mạnh Thái Lan là một nước sản xuất lương thực lớn.

Ông cũng đánh giá rằng Bangkok nên tận dụng lợi thế xuất khẩu trái cây, rau củ, gạo, đường, sắn và các sản phẩm nông nghiệp chế biến để nâng cao hơn nữa vị thế trên trường quốc tế.

Đề cập các mối đe dọa an ninh mạng, Thủ tướng Anutin lưu ý rằng với tư cách là một nền kinh tế định hướng xuất khẩu, các nhà sản xuất sẽ phải có trách nhiệm tự bảo vệ chuỗi cung ứng của chính mình.

Trước đó, hôm 2-11, Cục Phòng chống và giảm nhẹ thiên tai Thái Lan (DDPM) đã kêu gọi các hộ gia đình chủ động chuẩn bị túi cứu hộ khẩn cấp, chứa đủ lương thực, nước uống, thuốc men và nhu yếu phẩm thiết yếu cho tối thiểu 72 giờ.

Tổng cục trưởng DDPM Nirat Pongsitthaworn cho biết khuyến cáo trên là một phần trong chương trình lâu nay nhằm giảm thiểu rủi ro thiên tai và nâng cao ý thức tự ứng phó của người dân.

Theo ông, một số nước đã khuyến nghị người dân dự trữ thực phẩm, thuốc men và nhu yếu phẩm đủ dùng trong ba ngày để đề phòng tác động từ xung đột Trung Đông.

Đến ngày 4-11, Tổng thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Thái Lan (NSC), tướng Chaiyapruek Duangprapat, chủ trì cuộc họp với đại diện các cơ quan chính phủ và giới học giả để xây dựng phương án ứng phó các nguy cơ an ninh từ bất ổn Trung Đông, tấn công mạng và những xung đột địa chính trị khác.

Thủ tướng Thái Lan lên tiếng vụ khuyến cáo 'túi sinh tồn' 72 giờ - Ảnh 3.Thái Lan tổ chức cuộc họp quan trọng sau khuyến cáo chuẩn bị túi sinh tồn 72 giờ

Cuộc họp có sự tham dự của đại diện quân đội, các cơ quan tình báo, Bộ Ngoại giao, Cơ quan An ninh mạng quốc gia và Văn phòng Tổng chưởng lý, cùng các học giả tại Thái Lan.

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DƯƠNG KHANG
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    Chủ đề: ông Anutin túi sinh tồn Thái Lan

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