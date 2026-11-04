Vì sao nhiều nước đồng loạt khuyên người dân chuẩn bị 'túi sinh tồn'?

Một khách hàng mua sắm tại siêu thị ở London, Anh - Ảnh: REUTERS

Chiến dịch Be Ready ở Anh

Ngày 22-10 vừa qua, Chính phủ Anh đã khởi động chiến dịch "Be Ready", chương trình tiếp nối và cập nhật các hướng dẫn ứng phó khẩn cấp được công bố trên chuyên trang hướng dẫn Prepare từ tháng 5-2024.

Thông tin từ Văn phòng Nội các Anh cùng Bộ trưởng An ninh Dan Jarvis cho biết chiến dịch kéo dài ba năm này nhằm giúp các hộ gia đình chuẩn bị tốt hơn trước những tình huống như thời tiết khắc nghiệt có thể làm gián đoạn tạm thời điện, nước, điện thoại và Internet.

Thông qua việc khuyến nghị người dân dự trữ một ít thực phẩm và nước tại nhà, mục tiêu của chiến dịch là giảm áp lực cho các lực lượng ứng phó khẩn cấp, giúp họ ưu tiên những người cần hỗ trợ nhiều hơn khi xảy ra sự cố.

Khi xuất hiện trên chương trình Question Time ngày 22-10 của Đài BBC, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Wes Streeting cho biết chiến dịch không nhằm ứng phó với "sự việc cụ thể" nào.

Trước ý kiến cho rằng thông tin về chiến dịch có thể gây lo lắng, ông nhấn mạnh mục tiêu cốt lõi là mong muốn người dân duy trì "cảnh giác nhưng không hoang mang" trước các tình huống bất ngờ.

Lời kêu gọi của Bộ trưởng Nhật Bản

Tại Nhật Bản, lo ngại xuất hiện sau phát biểu của Bộ trưởng phụ trách phòng chống thiên tai Hosono Goshi về việc chính phủ khuyến nghị người dân chủ động chuẩn bị nước uống, thực phẩm và các vật dụng vệ sinh khẩn cấp đủ dùng trong tối thiểu 3 ngày, hoặc tốt nhất là 7 ngày nếu có điều kiện.

Ngày 28-10, khi chia sẻ với báo chí về kế hoạch thành lập Cơ quan Phòng chống thiên tai sau cuộc gặp với Thủ tướng Takaichi Sanae, ông Hosono cho biết cơ quan mới sẽ sớm đưa ra thông điệp khuyến cáo người dân ngay từ ngày đầu đi vào hoạt động.

"Chúng tôi sẽ đưa ra lời kêu gọi khẩn cấp ngay trong ngày đầu thành lập, trước hết là hướng đến người dân", ông Hosono nhấn mạnh.

Bộ trưởng phụ trách phòng chống thiên tai Nhật Bản Goshi Hosono tại cuộc họp báo sau lễ ra mắt Cơ quan Phòng chống thiên tai ngày 2-11 - Ảnh: JIJI PRESS

Sau khi phát ngôn của ông được truyền thông Nhật Bản đưa tin, các cụm từ như "toàn thể người dân", "kêu gọi khẩn cấp", "ít nhất 3 ngày" làm xuất hiện những suy đoán trên mạng về Chiến tranh thế giới thứ 3, sự cố tấn công mạng, cho đến khả năng cảnh báo trước về viễn cảnh động đất tại rãnh Nankai.

Đến ngày 30-10, Bộ trưởng Hosono đã đưa ra lời giải thích rằng thông điệp khuyến cáo trên chỉ nhằm đẩy mạnh công tác chuẩn bị phòng chống thiên tai nhân sự kiện thành lập cơ quan mới.

Đây không phải là lần đầu tiên Nhật Bản đưa ra khuyến nghị về việc dự trữ nhu yếu phẩm.

Sách trắng về phòng chống thiên tai năm 2026 của Chính phủ Nhật Bản đã nêu rõ mỗi hộ gia đình nên dự trữ nhu yếu phẩm đủ dùng tối thiểu 3 ngày và cố gắng hướng tới mức 1 tuần.

Bộ Nông - Lâm - Thủy sản Nhật Bản cũng đã thúc đẩy các biện pháp tương tự từ trước và thành lập một chuyên trang về dự trữ vật tư trong gia đình vào năm 2019.

Thái Lan không dự trữ vì chiến sự Trung Đông

Tại khu vực Đông Nam Á, việc Thái Lan khuyến nghị người dân dự trữ vật tư khẩn cấp cũng thu hút nhiều suy đoán.

Ngày 2-11, Cục Phòng chống và Giảm nhẹ thiên tai Thái Lan (DDPM) đưa ra khuyến nghị mỗi hộ gia đình nên chuẩn bị một túi đồ khẩn cấp (hay túi sinh tồn) đủ sử dụng trong 72 tiếng cho nhiều tình huống như lũ quét, sạt lở, động đất, dịch bệnh và hỏa hoạn.

Theo báo Nation ngày 3-11, Cục trưởng DDPM Nirat Pongsitthaworn cho biết đây là một phần trong chiến dịch giảm thiểu rủi ro thiên tai vốn đã được cơ quan triển khai từ lâu.

Ông Pongsitthaworn giải thích thêm rằng khác với một số quốc gia khuyến nghị dự trữ 3 ngày do chiến sự tại Trung Đông, Thái Lan không nằm trong nhóm cần chuẩn bị riêng cho kịch bản xung đột này.

Theo DDPM, việc chuẩn bị sẵn túi sinh tồn sẽ giúp người dân ứng phó hiệu quả hơn trong 72 tiếng đầu tiên sau sự cố, trước khi được tiếp ứng.

Trước đó vào ngày 29-10, Hội đồng An ninh quốc gia Thái Lan (NSC) cũng đã bác bỏ những thông tin đồn đoán cho rằng cơ quan này yêu cầu người dân dự trữ nhu yếu phẩm nhằm ứng phó với tình hình xung đột ở Trung Đông.

Châu Âu nhắc chuyện chuẩn bị nhiều năm nay

Thông tin lan truyền còn nhắc đến một số nước như Pháp, Bỉ, Na Uy, Thụy Điển và Phần Lan. Thực tế các nước này đều đã công bố hướng dẫn ứng phó, sơ tán khẩn cấp và danh sách vật dụng cần chuẩn bị.

Tuy nhiên các biện pháp này đã được các nước như Na Uy, Thụy Điển chủ động triển khai từ nhiều năm trước, chứ không phải đồng loạt triển khai trong thời gian gần đây.

Bộ trưởng Tư pháp và An ninh công cộng Na Uy Astri Aas-Hansen khai mạc Tuần lễ tự chuẩn bị ứng phó khẩn cấp ngày 26-10 - Ảnh: DSB

Như tại Na Uy, ngày 26-10, Bộ trưởng Tư pháp và An ninh công cộng Na Uy Astri Aas-Hansen đã khai mạc chiến dịch truyền thông được tổ chức thường niên "Tuần lễ tự chuẩn bị ứng phó khẩn cấp" (Egenberedskapsuka).

Chủ đề năm nay tập trung vào cách ứng phó khi mất điện, gián đoạn mạng di động hoặc Internet.

Theo Chính phủ Na Uy, thời tiết cực đoan, sự cố kỹ thuật, hành vi phá hoại và xung đột đều có thể khiến các dịch vụ liên lạc điện tử bị gián đoạn trong thời gian dài.

Trước đó, Cơ quan Bảo vệ dân sự Na Uy (DSB) đã triển khai chiến dịch nâng cao nhận thức về tự chuẩn bị ứng phó khẩn cấp có tên "Bạn là một phần trong công tác chuẩn bị ứng phó khẩn cấp của Na Uy" từ năm 2018.

Đến tháng 5-2024, cơ quan này nâng thời gian tự chủ được khuyến nghị đối với các hộ gia đình trong tình huống khẩn cấp từ ít nhất 3 ngày lên 1 tuần.