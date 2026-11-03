Mỹ tìm kiếm hơn 25.000 hải lý không thấy, 5 người mất tích bất ngờ xuất hiện tại Thái Bình Dương

Năm người sống sót, trong đó có hai trẻ em, được giải cứu sau khi con thuyền của họ được phát hiện cách điểm xuất phát hàng ngàn km - Ảnh: THE TELEGRAPH/Dennis Patrick Tatireta

Ngày 2-11, báo The Telegraph đưa tin năm người, trong đó có hai trẻ em, đã được giải cứu sau 3 tháng lênh đênh trên Thái Bình Dương.

Con thuyền chở nhóm người này khởi hành vào ngày 30-7 để thực hiện chuyến đi thường lệ kéo dài một giờ giữa hai đảo Murilo và Ruo thuộc Micronesia. Tuy nhiên, con thuyền gặp bão và bị gió thổi chệch hướng.

Lực lượng tuần duyên Mỹ tại Micronesia, với sự hỗ trợ của hải quân và không quân Mỹ, đã tìm kiếm trên phạm vi hơn 25.000 hải lý nhưng vẫn không có kết quả. Họ quyết định tạm dừng chiến dịch tìm kiếm vào ngày 9-8, sau 10 ngày triển khai.

Tuy nhiên, đến ngày 1-11, dân làng trên đảo Fanning thuộc đảo quốc Kiribati (cách đảo Ruo khoảng 5.470km về phía tây) phát hiện con thuyền trôi dạt trên biển, và giúp giải cứu 5 trong số 9 người ban đầu có mặt trên thuyền.

Danh tính 5 người được giải cứu được xác định là Wanis Weita, Wboy Weita, Akinis David, Paul Paul và Tedwin Paul. Hiện chưa có thông tin về số phận của bốn người còn lại.

Đảo Fanning, còn có tên gọi Tabuaeran, là một đảo san hô nằm ở khu vực trung tâm Thái Bình Dương, thuộc quần đảo Line của Cộng hòa Kiribati.

Trong tuyên bố tối 1-11, ông Alexander Narruhn, thống đốc bang Chuuk (một trong bốn bang của Liên bang Micronesia), hoan nghênh việc giải cứu nhóm người trên.

Ông Narruhn đề nghị Tổng thống Liên bang Micronesia khởi động các cuộc trao đổi ngoại giao với Chính phủ Kiribati nhằm đưa những người sống sót trở về nhà.

Theo nghị sĩ địa phương Kaotitaake Rakoroa, nhóm người trên đã được nhân viên y tế trên đảo thăm khám.

Do vị trí biệt lập, đảo Fanning có cơ sở y tế và kết nối giao thông hạn chế. Ông Rakoroa cho rằng cần sớm đưa những người sống sót đến đảo Kiritimati, trung tâm đô thị gần nhất, để được tiếp tục điều trị y tế.

Hình ảnh và video của 5 người được đăng tải trên mạng hôm 1-11. Tuy nhiên, họ chưa đưa ra phát biểu công khai và đề nghị được tôn trọng quyền riêng tư.

Kỷ lục về thời gian sống sót lâu nhất khi lênh đênh trên biển hiện thuộc về một trường hợp xảy ra ở Thái Bình Dương.

Đó là trường hợp thuyền trưởng người Nhật Bản Oguri Jukichi cùng một thủy thủ đã sống sót suốt 484 ngày sau khi con tàu của họ bị hư hại do bão. Họ cầm cự bằng hàng trăm bao đậu nành. Hai người được giải cứu ngoài khơi khu vực mà ngày nay là bang California vào năm 1815.

Một trường hợp khác là ngư dân người El Salvador tên José Salvador Alvarenga. Ông được tìm thấy vào tháng 1-2014 sau 438 ngày lênh đênh trên Thái Bình Dương, vượt qua quãng đường hơn 8.000km.