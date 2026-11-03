Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Mỹ tìm kiếm hơn 25.000 hải lý không thấy, 5 người mất tích bất ngờ xuất hiện tại Thái Bình Dương

tác giả
BÌNH AN
BÌNH AN
BÌNH AN

Truyền thông quốc tế đang tường thuật về một câu chuyện khó tin: năm người, trong đó có hai trẻ em, vẫn sống sót và được giải cứu sau 3 tháng lênh đênh trên Thái Bình Dương.

Mỹ tìm kiếm hơn 25.000 hải lý không thấy, 5 người mất tích bất ngờ xuất hiện tại Thái Bình Dương - Ảnh 1.

Năm người sống sót, trong đó có hai trẻ em, được giải cứu sau khi con thuyền của họ được phát hiện cách điểm xuất phát hàng ngàn km - Ảnh: THE TELEGRAPH/Dennis Patrick Tatireta

Ngày 2-11, báo The Telegraph đưa tin năm người, trong đó có hai trẻ em, đã được giải cứu sau 3 tháng lênh đênh trên Thái Bình Dương.

Con thuyền chở nhóm người này khởi hành vào ngày 30-7 để thực hiện chuyến đi thường lệ kéo dài một giờ giữa hai đảo Murilo và Ruo thuộc Micronesia. Tuy nhiên, con thuyền gặp bão và bị gió thổi chệch hướng.

Lực lượng tuần duyên Mỹ tại Micronesia, với sự hỗ trợ của hải quân và không quân Mỹ, đã tìm kiếm trên phạm vi hơn 25.000 hải lý nhưng vẫn không có kết quả. Họ quyết định tạm dừng chiến dịch tìm kiếm vào ngày 9-8, sau 10 ngày triển khai.

Tuy nhiên, đến ngày 1-11, dân làng trên đảo Fanning thuộc đảo quốc Kiribati (cách đảo Ruo khoảng 5.470km về phía tây) phát hiện con thuyền trôi dạt trên biển, và giúp giải cứu 5 trong số 9 người ban đầu có mặt trên thuyền.

Danh tính 5 người được giải cứu được xác định là Wanis Weita, Wboy Weita, Akinis David, Paul Paul và Tedwin Paul. Hiện chưa có thông tin về số phận của bốn người còn lại.

Đảo Fanning, còn có tên gọi Tabuaeran, là một đảo san hô nằm ở khu vực trung tâm Thái Bình Dương, thuộc quần đảo Line của Cộng hòa Kiribati.

Trong tuyên bố tối 1-11, ông Alexander Narruhn, thống đốc bang Chuuk (một trong bốn bang của Liên bang Micronesia), hoan nghênh việc giải cứu nhóm người trên.

Ông Narruhn đề nghị Tổng thống Liên bang Micronesia khởi động các cuộc trao đổi ngoại giao với Chính phủ Kiribati nhằm đưa những người sống sót trở về nhà.

Theo nghị sĩ địa phương Kaotitaake Rakoroa, nhóm người trên đã được nhân viên y tế trên đảo thăm khám.

Do vị trí biệt lập, đảo Fanning có cơ sở y tế và kết nối giao thông hạn chế. Ông Rakoroa cho rằng cần sớm đưa những người sống sót đến đảo Kiritimati, trung tâm đô thị gần nhất, để được tiếp tục điều trị y tế.

Hình ảnh và video của 5 người được đăng tải trên mạng hôm 1-11. Tuy nhiên, họ chưa đưa ra phát biểu công khai và đề nghị được tôn trọng quyền riêng tư.

Kỷ lục về thời gian sống sót lâu nhất khi lênh đênh trên biển hiện thuộc về một trường hợp xảy ra ở Thái Bình Dương.

Đó là trường hợp thuyền trưởng người Nhật Bản Oguri Jukichi cùng một thủy thủ đã sống sót suốt 484 ngày sau khi con tàu của họ bị hư hại do bão. Họ cầm cự bằng hàng trăm bao đậu nành. Hai người được giải cứu ngoài khơi khu vực mà ngày nay là bang California vào năm 1815.

Một trường hợp khác là ngư dân người El Salvador tên José Salvador Alvarenga. Ông được tìm thấy vào tháng 1-2014 sau 438 ngày lênh đênh trên Thái Bình Dương, vượt qua quãng đường hơn 8.000km.

- Ảnh 2.Tin đồn máy bay thương gia rơi do tên lửa quanh khu Mar-a-Lago của ông Trump bắn, có lý không?

Rộ lên thông tin chiếc máy bay thương gia Learjet 60 có thể đã bị hệ thống phòng không do quân đội Mỹ triển khai quanh khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông Trump bắn hạ. Thực hư ra sao?

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Thái Bình Dương giải cứu chuyện khó tin lênh đênh trên biển

    Dòng sự kiện: Chuyện lạ

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất