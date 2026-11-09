CEO Nvidia Jensen Huang thừa nhận ngoại tình: Nữ doanh nhân Alice Huang là ai?

CEO Nvidia Jensen Huang và bà Alice Huang - Ảnh: NetThunder/LinkedIn

Ngày 8-11, tỉ phú người Mỹ gốc Đài Loan Jensen Huang (Hoàng Nhân Huân), 63 tuổi, giám đốc điều hành (CEO) Tập đoàn sản xuất chip Nvidia của Mỹ, thừa nhận với nhân viên Nvidia rằng ông đã không chung thủy với người vợ gắn bó suốt 41 năm. Ông xin lỗi gia đình và cam kết hợp tác với cuộc điều tra độc lập của Nvidia.

Theo báo New York Times, người phụ nữ có quan hệ thân mật với ông là nữ doanh nhân Trung Quốc Alice Huang. Mối quan hệ giữa ông Jensen Huang và bà Alice Huang đã trở thành mối quan ngại của Chính phủ Mỹ sau khi hoạt động giám sát phát hiện bà này đang trực tiếp chuyển thông tin cho Bắc Kinh.

Sự nghiệp còn nhiều dấu hỏi

Bà Alice Huang còn được biết đến với tên Huang Le. Theo hồ sơ được cho là của bà trên một cơ sở dữ liệu về quỹ tư nhân Trung Quốc, bà từng làm phóng viên tại Đài truyền hình Hồ Nam và Đài Truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV), trước khi chuyển nghề. Hồ sơ này liệt kê bà từng làm trợ lý cho chủ tịch bộ phận ngân hàng tư nhân của HSBC, sau đó giữ chức phó chủ tịch tại Ngân hàng CITIC Securities.

Tuy nhiên, tính xác thực của một số thông tin về quá trình công tác của bà chưa được xác nhận độc lập. Một lãnh đạo Đài truyền hình Hồ Nam nói với báo New York Post rằng chưa từng nghe đến Alice Huang. Tờ báo cũng không tìm thấy hồ sơ về bà trên trang web CCTV.

Các hồ sơ doanh nghiệp cung cấp những manh mối rõ ràng hơn. Tháng 3-2023, công ty Singapore tên 7Road International, có nguồn gốc từ ngành game di động Trung Quốc, đổi tên thành Megaspeed, đồng thời Alice Huang đảm nhận vị trí giám đốc điều hành.

Quyền sở hữu công ty được chuyển sang Huang Le Limited trong cùng tháng, rồi tiếp tục chuyển sang một công ty mới thành lập mang tên Swiftdata vào tháng 11-2023. Đến thời điểm đó, Alice Huang đã từ chức giám đốc.

Một hồ sơ cá nhân có liên hệ với bà còn cho thấy bà từng gắn bó với Công ty Quản lý đầu tư Shanghai Hexi tại Thượng Hải. Lần theo mạng lưới doanh nghiệp và nhà đầu tư ở Thượng Hải và tỉnh Chiết Giang, New York Times phát hiện nhiều đơn vị chuyển hướng từ lĩnh vực game di động sang xây dựng trung tâm dữ liệu AI.

Đáng chú ý, mạng lưới này có khoản đầu tư tại một công ty con chuyên về an ninh mạng của Tập đoàn Công nghệ điện tử Trung Quốc (CETC), một tập đoàn công nghệ quân sự lớn của Trung Quốc. Các nhà đầu tư am hiểu hoạt động kinh doanh này nói rằng bà Alice Huang và các cộng sự đã tận dụng mối liên hệ của bà với lãnh đạo Nvidia để huy động vốn.

Một bản ghi nhớ mật được báo New York Times và Financial Times dẫn lại cho biết Bộ An ninh quốc gia Trung Quốc đã tuyển dụng bà nhằm thu thập thông tin về lãnh đạo Nvidia, đồng thời có thể tác động đến nỗ lực của tập đoàn này trong việc bán chip tiên tiến cho Trung Quốc. Tuy nhiên, đến nay chưa có cáo buộc công khai nào được đưa ra chống lại Alice Huang.

Alice Huang trong các ảnh chụp cùng CEO Nvidia Jensen Huang - Ảnh: NOWNews và NetThunder/LinkedIn

Mối quan hệ với CEO Nvidia

Alice Huang và Jensen Huang từng xuất hiện cùng nhau tại một số sự kiện ở Đài Bắc. Tháng 6-2024, bà ngồi cạnh CEO Nvidia tại một quán rượu, cùng uống whisky với các lãnh đạo của Công ty Gigabyte và NetThunder. Hình ảnh cuộc gặp được đăng trên LinkedIn.

Đến tháng 5-2025, sau một bữa tối với các nhà cung cấp trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), bà tiếp tục xuất hiện phía sau ông Jensen Huang bên ngoài một nhà hàng ở Đài Bắc khi ông trả lời báo chí.

Những lần xuất hiện này diễn ra trong bối cảnh Megaspeed mở rộng hoạt động kinh doanh. Đầu năm 2024, công ty này thành lập đơn vị tại Malaysia mang tên Speedmatrix, với hai văn phòng ở bang Johor.

Hồ sơ thương mại được New York Times dẫn lại cho thấy Megaspeed và các công ty cùng hệ thống tại Malaysia đã mua ít nhất 4,8 tỉ USD thiết bị AI tiên tiến tích hợp chip Nvidia trong giai đoạn từ tháng 6-2024 đến tháng 2-2026.

Megaspeed phát triển các trung tâm dữ liệu tại Đông Nam Á, trong đó có Malaysia và Indonesia, đồng thời cung cấp năng lực tính toán cho khách hàng Trung Quốc, gồm cả Tập đoàn Alibaba. Theo mô hình này, một công ty tại Trung Quốc có thể thuê thời gian sử dụng phần cứng Nvidia đặt ở nước ngoài mà không cần vận chuyển các chip này vào Trung Quốc.

Các nhà điều tra Mỹ cũng đang theo đuổi một hướng nghi vấn riêng, đó là một phần số phần cứng này đã bị chuyển trái phép vào Trung Quốc. Nvidia cho biết hãng luôn tuân thủ pháp luật.

Bộ Thương mại Mỹ bắt đầu điều tra Megaspeed vào cuối nhiệm kỳ Tổng thống Joe Biden. Trong quá trình theo dõi điện tử Alice Huang, các cơ quan tình báo Mỹ phát hiện bà liên lạc với một công dân Mỹ có danh tính ban đầu được giữ kín. Sau khi sử dụng quy trình unmasking (xác định danh tính người Mỹ bị ẩn trong báo cáo tình báo), giới chức phát hiện đó chính là Jensen Huang.

Ông Jensen Huang và vợ, bà Lori Huang, đến dự quốc yến do Tổng thống Mỹ Donald Trump tổ chức để chiêu đãi Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Washington D.C, Mỹ ngày 24-9-2026 - Ảnh: REUTERS

Hiện nay thời điểm Bắc Kinh bị cáo buộc tuyển dụng bà, trước hay sau khi bà quen biết Jensen Huang, vẫn chưa được làm rõ. Ngay cả thời điểm hai người gặp nhau lần đầu cũng vẫn chưa được xác định.

Nvidia khẳng định các cuộc gặp giữa hai người là hoạt động tiếp xúc thông thường với khách hàng. Người phát ngôn công ty nói rõ khách hàng chỉ được tiếp cận thông tin kinh doanh thông thường, không có quyền tiếp cận bí mật thương mại. Jensen Huang cũng nói với Hãng tin Bloomberg rằng những lần tương tác đều liên quan đến Megaspeed và "hoàn toàn bình thường, không có gì bất thường".

Ngày 8-11, hội đồng quản trị Nvidia thông báo mở cuộc điều tra độc lập nhằm xác định liệu Jensen Huang có trở thành mục tiêu của hoạt động tình báo nước ngoài hay không. Họ cho biết chưa có lý do để tin rằng an ninh quốc gia Mỹ hoặc bí mật thương mại của công ty bị xâm phạm.

Chính phủ Trung Quốc bác bỏ thông tin của New York Times, gọi đây là những suy đoán vô căn cứ. Bộ Nội vụ Singapore cũng bác bỏ thông tin cho rằng giới chức nước này nghi ngờ bà là nguồn tin tình báo của Trung Quốc. Cảnh sát Singapore xác nhận đang điều tra riêng về Megaspeed.

Nhiều câu hỏi chưa có lời giải Hiện nay nhiều câu hỏi chưa có lời giải đáp: Alice Huang đã thu thập được thông tin gì từ ông Jensen Huang? Ông biết đến đâu về vai trò tình báo mà bà bị cáo buộc đảm nhận? Và liệu Bắc Kinh có thể thông qua mối quan hệ này để tác động đến nỗ lực đưa chip Nvidia vào thị trường Trung Quốc hay không? Ngay cả vai trò của Alice Huang tại Megaspeed cũng chưa rõ ràng. Ông Jensen Huang đã thừa nhận trước các nhân viên Nvidia về việc ngoại tình, song không nêu tên bà. Còn bà Alice Huang đến nay vẫn chưa lên tiếng.