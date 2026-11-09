Thái độ của Elon Musk và nhiều tỉ phú về lùm xùm ngoại tình của CEO Nvidia Jensen Huang

CEO Nvidia Jensen Huang được cho là có quan hệ tình cảm ngoài luồn với bà Alice Huang - Ảnh: MEDIAFINE GLOBAL

Ngày 8-11, hội đồng quản trị Tập đoàn sản xuất chip Nvidia của Mỹ thông báo mở cuộc điều tra đối với giám đốc điều hành (CEO) kiêm nhà đồng sáng lập Jensen Huang, sau khi ông thừa nhận có quan hệ tình cảm ngoài hôn nhân với một phụ nữ mà giới chức Mỹ cho rằng đang làm việc cho lực lượng tình báo Trung Quốc.

Trong khi một số nhân vật kêu gọi cảm thông và nhấn mạnh vai trò của ông Huang đối với ngành trí tuệ nhân tạo (AI), những người khác đặt câu hỏi về khả năng phán đoán, trách nhiệm lãnh đạo và nguy cơ đối với an ninh quốc gia.

Nhiều tỉ phú lên tiếng bênh vực

Theo Hãng tin AP, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8-11 cho biết ông chưa trao đổi với ông Huang về diễn biến mới nhất, nhưng vẫn dành những lời tích cực cho CEO Nvidia. Ông ca ngợi đóng góp của ông Huang cho nước Mỹ và bày tỏ hy vọng mọi chuyện sẽ ổn thỏa.

Trong giới đầu tư, nhà đầu tư mạo hiểm Shaun Maguire, đối tác tại Sequoia Capital, cũng công khai bênh vực ông Huang, dù thừa nhận nhà lãnh đạo Nvidia đã phạm sai lầm nghiêm trọng.

Theo trang Moneycontrol ngày 9-11, ông Maguire đánh giá ông Huang là "một trong những doanh nhân xuất sắc nhất thế hệ" và tin rằng ông không có ý đồ xấu. Ông cho rằng CEO Nvidia vẫn giữ vai trò khó thay thế trong nỗ lực duy trì vị thế dẫn đầu về AI của Mỹ.

Ngay sau đó, tỉ phú Elon Musk đã đáp lại bài đăng của ông Maguire trên mạng xã hội X một cách ngắn gọn: "Tôi đồng ý".

Tỉ phú Bill Ackman, CEO quỹ Pershing Square Capital Management, cũng kêu gọi mọi người cảm thông cho ông Huang và gia đình. Ông Ackman cho rằng "ngay cả những người xuất sắc cũng có thể mắc sai lầm".

Tuy nhiên ông Ackman nhấn mạnh không thể vì cảm thông mà bỏ qua trách nhiệm. Ông cho rằng nếu vụ việc không chỉ là ngoại tình mà còn đe dọa an ninh quốc gia, đó sẽ là vấn đề rất nghiêm trọng.

Trong khi đó, nhà đầu tư công nghệ Jason Calacanis nhìn nhận vụ việc trong cuộc cạnh tranh AI giữa Mỹ và Trung Quốc. Theo trang Business Insider, ông kêu gọi đoàn kết vì ông Huang lẫn công nghệ của Nvidia đều là những mục tiêu cần được bảo vệ.

Giới đầu tư chia rẽ về tương lai ông Huang

Ở chiều ngược lại, ông Ross Gerber, CEO công ty quản lý tài sản Gerber Kawasaki, bày tỏ thất vọng. Ông cho rằng ông Huang đã có một quyết định sai lầm nghiêm trọng, đúng vào thời điểm then chốt đối với sự phát triển của AI.

Những lo ngại còn hướng tới tương lai lãnh đạo Nvidia. Theo Hãng tin Reuters ngày 9-11, nhà đầu tư Gary Black tại Future Fund bày tỏ nghi ngờ khả năng ông Huang tiếp tục giữ ghế CEO.

Ông Black cho rằng cách ứng xử và khả năng phán đoán của ông Huang sẽ bị đặt dấu hỏi. Bên cạnh đó, việc chưa rõ ai kế nhiệm CEO Nvidia có thể khiến nhiều nhà đầu tư bán bớt cổ phiếu trong những tuần tới.

Tuy nhiên ông Chris Weston, Giám đốc nghiên cứu tại Pepperstone, lại không cho rằng ông Huang sẽ bị thay thế. Ông nhấn mạnh vai trò đặc biệt của vị CEO đối với làn sóng AI, đồng thời nhận định thị trường sẽ phản ứng dữ dội hơn nhiều nếu nhà đầu tư tin ông rời ghế.

Trên báo Jakarta Post, chuyên gia phân tích Dan Ives nhận định vụ việc đã gây tổn hại danh tiếng ông Huang và có thể kéo theo nhiều cuộc điều tra tại Quốc hội Mỹ.

Hạ nghị sĩ Mỹ Michael McCaul mới đây cũng đã yêu cầu tạm dừng chuyển chip AI tiên tiến sang Trung Quốc cho tới khi làm rõ vụ việc và bảo đảm an ninh quốc gia không bị tổn hại.

Alice Huang trong các ảnh chụp cùng CEO Nvidia Jensen Huang - Ảnh: NOWNews và NetThunder/LinkedIn

Cựu nhân viên thất vọng, Nvidia vẫn đặt niềm tin

Theo Business Insider, một cựu nhân viên Nvidia cho biết họ rất buồn và thất vọng vì không nghĩ ông Huang lại vướng vào chuyện như vậy. Một cựu nhân viên khác chia sẻ rằng nhiều đồng nghiệp làm tại công ty đã rất sốc, song họ cũng bày tỏ lo lắng cho gia đình CEO.

Trong thông điệp gửi nhân viên, ông Huang thừa nhận đã làm tổn thương vợ con, nhận trách nhiệm và bày tỏ mong muốn lấy lại lòng tin. Ông cũng đề nghị tôn trọng sự riêng tư của gia đình.

Phía Nvidia, người phát ngôn tập đoàn khẳng định ông Huang cam kết tiếp tục điều hành công ty. Trong thông cáo ngày 8-11, hội đồng quản trị Nvidia cho biết cuộc điều tra sẽ do một ủy ban gồm các thành viên độc lập giám sát, với sự hỗ trợ của luật sư bên ngoài.

Nvidia nhấn mạnh hiện chưa có cơ sở tin rằng bí mật công ty hoặc an ninh quốc gia Mỹ bị tổn hại. Hội đồng quản trị tiếp tục bày tỏ tin tưởng ông Huang và đội ngũ lãnh đạo, nhưng sẽ xem xét toàn bộ thông tin sẵn có.