Vụ ngoại tình của CEO Jensen Huang tạo sức ép lớn lên Nvidia?

CEO Nvidia Jensen Huang - Ảnh: BLOOMBERG

Vì sao bê bối đời tư của CEO là rủi ro với Nvidia ?

Trong thư nội bộ gửi nhân viên vào ngày 9-11, ông Jensen Huang đã nhận toàn bộ trách nhiệm về hành động "không chung thủy", chân thành xin lỗi vì đã làm tổn thương vợ và các con.

Nhắc đến các nghi vấn tình báo nước ngoài đang được dư luận quan tâm, ông cho biết Hội đồng quản trị Nvidia đã tiến hành một cuộc điều tra độc lập.

"Tôi hoàn toàn ủng hộ và sẽ hợp tác đầy đủ với cuộc điều tra này", ông Jensen Huang viết, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục điều hành công ty trong suốt quá trình điều tra.

Hội đồng quản trị Nvidia cho biết hiện chưa có cơ sở xác định thông tin mật của công ty đã bị rò rỉ hay an ninh quốc gia Mỹ bị ảnh hưởng. Dù vậy quá trình điều tra sẽ tiến hành rà soát toàn diện mọi thông tin thu thập được.

Tâm điểm của cuộc điều tra là mối quan hệ giữa ông Jensen Huang và bà Alice Huang, còn có tên gọi khác là Hoàng Lạc (Huang Le), một nữ doanh nhân quốc tịch Trung Quốc, từng giữ vị trí lãnh đạo cấp cao tại Công ty trung tâm dữ liệu Megaspeed có trụ sở ở Singapore.

Các cơ quan tình báo Mỹ đã tiến hành giám sát bà Huang từ năm 2024 và đánh giá nhân vật này có tham gia hoạt động tình báo của Trung Quốc, nhằm tìm hiểu công nghệ chip AI của Mỹ và tìm cách gây ảnh hưởng đến Nvidia.

Ngày 30-10, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã bác bỏ những cáo buộc liên quan đến hoạt động tình báo, cho rằng các thông tin này chỉ là phỏng đoán vô căn cứ nhằm bôi nhọ nước này.

Bà Alice Huang và ông Jensen Huang trong buổi gặp gỡ các lãnh đạo doanh nghiệp công nghệ tại một quán bar ở Đài Loan tháng 6-2024 - Ảnh: LINKEDIN/NetThunder

Dưới sự lãnh đạo của ông Jensen Huang trong hơn ba thập niên, Nvidia đã phát triển từ một nhà sản xuất bộ xử lý đồ họa thành một trong những doanh nghiệp có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới, giữ vị trí quan trọng trong ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI).

Các dòng chip AI của hãng hiện phục vụ nhiều tập đoàn công nghệ lớn như Meta và OpenAI, và cũng là một trong những vấn đề trọng tâm trong cuộc cạnh tranh công nghệ Mỹ - Trung.

Thành công của Nvidia gắn liền với những quyết định chiến lược của ông Jensen Huang, từ phát triển hệ sinh thái phần mềm CUDA, mở rộng ứng dụng GPU đến xây dựng quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu.

Uy tín và năng lực lãnh đạo của ông chính là một yếu tố quan trọng giúp duy trì niềm tin của nhà đầu tư, khách hàng và đối tác đối với Nvidia.

Khi điều này bị ảnh hưởng, thị trường có thể sẽ đánh giá lại khả năng phán đoán, xử lý các mối quan hệ kinh doanh và bảo vệ lợi ích doanh nghiệp của vị CEO này.

Sức ép lên Nvidia

Ông Jensen Huang đã xây dựng mô hình quản lý Nvidia khác biệt so với nhiều tập đoàn công nghệ lớn ở Thung lũng Silicon.

Tại sự kiện Stripe Sessions năm 2024, ông cho biết có 60 lãnh đạo báo cáo trực tiếp, cùng thảo luận, chia sẻ và phối hợp giải quyết vấn đề, không tổ chức các cuộc họp riêng một đối một theo thông lệ.

Năm 2026, trong cuộc phỏng vấn với nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo Lex Fridman, ông tiếp tục nhấn mạnh mô hình này.

Mô hình quản lý ít tầng nấc đã giúp Nvidia phát triển nhanh chóng, nhưng cũng đặt ra câu hỏi về khả năng duy trì hoạt động ổn định nếu ông Jensen Huang bất ngờ không thể tiếp tục điều hành.

Giữa tuần trước, ba nghị sĩ Đảng Cộng hòa gồm chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Brian Mast, chủ tịch Ủy ban đặc biệt về Trung Quốc John Moolenaar, và chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Rick Crawford đã gửi thư yêu cầu ông Jensen Huang tự nguyện tham gia buổi giải trình kín vào ngày 18-11.

Buổi giải trình nhằm làm rõ mối quan hệ giữa CEO Nvidia và bà Alice Huang, cũng như các chính sách bảo mật của công ty để phòng ngừa hoạt động gián điệp nước ngoài.

Sáng ngày 9-11, tờ Hoàn Cầu Thời Báo của Trung Quốc đã đăng bài báo thông tin về vụ việc, tập trung vào phản ứng của Quốc hội Mỹ, và nhắc lại tuyên bố của Bộ Ngoại giao bác bỏ các cáo buộc gián điệp.

Truyền thông Trung Quốc cho rằng những bất đồng chính trị ngày càng sâu sắc tại Mỹ đang lan rộng sang lĩnh vực công nghệ, và sự cạnh tranh giữa hai đảng Dân chủ và Cộng hòa về chính sách quản lý AI có thể làm gia tăng tình trạng bất định đối với ngành này.

Bà Alice Huang và ông Jensen Huang trong một buổi gặp gỡ tại một nhà hàng ở Đài Loan vào tháng 5-2025 - Ảnh: UDN TAIWAN

Trong cuộc hỏi đáp với báo giới ngày 9-11, ông Trump khen ông Huang là người tốt, có những đóng góp lớn cho nước Mỹ, song thận trọng nói rằng "không ai biết chắc chuyện gì đang thực sự diễn ra".

Trước nay, quan điểm của ông Jensen Huang về việc xuất khẩu chip sang Trung Quốc có điểm tương đồng với Tổng thống Trump khi cho rằng không nên từ bỏ thị trường này.

Điều này trái ngược với quan điểm của các quan chức cấp cao khác như Ngoại trưởng Marco Rubio, Đại diện Thương mại Jamieson Greer và Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick.

Washington từng áp dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu các dòng chip AI tiên tiến như H200 sang Trung Quốc do những quan ngại về an ninh quốc gia.

Nhưng kể từ tháng 1-2026, chính quyền Tổng thống Trump đã điều chỉnh chính sách, cho phép xem xét cấp phép xuất khẩu dòng chip H200 theo từng trường hợp cụ thể đi kèm các điều kiện an ninh chặt chẽ.

Nếu vụ bê bối kéo theo các cuộc điều tra liên quan đến an ninh hoặc những thay đổi ngoài dự kiến ở vị trí CEO, Nvidia có thể sẽ đối mặt với nguy cơ xáo trộn bộ máy lãnh đạo, gián đoạn chiến lược kinh doanh và suy giảm niềm tin từ nhà đầu tư, đối tác.

Lúc này, một trong những nhiệm vụ quan trọng của Nvidia có lẽ là phải chứng minh được rằng công ty sở hữu hệ thống kiểm soát rủi ro đủ độc lập, chứ không phụ thuộc hoàn toàn vào cá nhân ông Jensen Huang.