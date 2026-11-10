CEO Nvidia Jensen Huang sẽ lỡ chuyến đi Trung Quốc cùng ông Trump vì bê bối ngoại tình?

Tổng thống Mỹ Donald Trump và CEO Nvidia Jensen Huang tại hội nghị ở Viện Hòa bình Mỹ hôm 8-10 - Ảnh: REUTERS

Theo tìm hiểu của South China Morning Post (SCMP), một số lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu của nước Mỹ dự kiến sẽ tháp tùng Tổng thống Mỹ Donald Trump, khi ông đến Trung Quốc dự Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) vào tuần tới.

Những cái tên được liệt kê bao gồm ông Elon Musk - CEO Tesla, Space X và ông Michael Miebach - CEO Mastercard.

Đáng chú ý là CEO Nvidia Jensen Huang. Ông Huang trước đó đã thảo luận về khả năng tham gia chuyến đi. Nhưng theo nguồn tin đề nghị không nêu tên của SCMP, việc này đang bị đặt dấu hỏi sau khi ông dính vào lùm xùm ngoại tình với nữ doanh nhân Alice Huang - người bị Mỹ cáo buộc là gián điệp của Trung Quốc.

Một nguồn tin khác nhận định ông khó có khả năng tham gia đoàn tháp tùng trong bối cảnh đang chịu giám sát chặt chẽ.

Cả ba ông Musk, Miebach và Huang đều từng tháp tùng ông Trump trong chuyến thăm cấp Nhà nước đến Bắc Kinh hồi tháng 5.

Ảnh cắt từ video CTI do AFPTV thu thập cho thấy bà Alice Huang (giữa) dự tiệc tối do CEO Nvidia Jensen Huang (phải, áo đen) tổ chức tại Đài Bắc ngày 22-5-2025 - Ảnh: AFP

Nvidia đã mở cuộc điều tra với CEO Jensen Huang vào hôm 9-11 sau khi ông thừa nhận ngoại tình. Các nghị sĩ Mỹ cũng đang xúc tiến một cuộc điều tra sau những thông tin cho rằng ông là mục tiêu của một chiến dịch tình báo Trung Quốc.

Ba ủy ban thuộc Hạ viện Mỹ đã yêu cầu ông Huang dự một phiên báo cáo kín vào ngày 18-11 liên quan đến những tiếp xúc của ông với nhân tình.

Về phía Trung Quốc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Quách Gia Côn hôm 9-11 đã bác cáo buộc cài gián điệp tiếp cận CEO Nvidia.



Cho đến nay, ông Trump vẫn lên tiếng bảo vệ lãnh đạo Nvidia. Hôm 8-11, ông nói "chắc chắn sẽ đưa" ông Huang tới dự APEC và "chưa nghe nói ông ấy làm điều gì sai trái".

Đến 9-11, Tổng thống Mỹ nói ông Huang đã trao đổi với ông và khẳng định không hề biết nhân tình bị nghi là gián điệp Trung Quốc.

Khi được hỏi liệu ông có nêu vụ việc này với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tuần tới hay không, ông Trump cho biết ông không nghĩ sẽ làm vậy, nhưng cho rằng chính ông Tập có thể sẽ đề cập đến vấn đề này.