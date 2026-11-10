Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Vụ CEO Nvidia ngoại tình: Ông Trump tin ông Jensen Huang; FBI vào cuộc điều tra

tác giả
DƯƠNG KHANG
DƯƠNG KHANG
DƯƠNG KHANG

Tổng thống Trump cho biết ông đã trực tiếp nói chuyện với CEO Nvidia Jensen Huang và rất bất ngờ trước những cáo buộc liên quan đến nhân vật này.

Vụ CEO Nvidia ngoại tình: Ông Trump tin tưởng ông Huang; FBI vào cuộc điều tra - Ảnh 1.

CEO Nvidia Jensen Huang - Ảnh: AP

Tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng ngày 9-11, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng CEO Nvidia Jensen Huang không biết người phụ nữ có quan hệ tình cảm với mình bị tình nghi là gián điệp Trung Quốc, đồng thời khẳng định ông tin lời giải thích của lãnh đạo tập đoàn công nghệ này.

“Tôi hỏi ông ấy: ‘Ông có biết cô ta là gián điệp không?’. Ông ấy trả lời: ‘Tôi hoàn toàn không biết cô ta là gián điệp’. Và tôi thực sự tin ông ấy” - ông Trump chia sẻ với báo giới.

Theo Tổng thống Mỹ, ông Huang đang chịu nhiều áp lực từ vụ việc. Ông Trump cũng cho rằng vị giám đốc điều hành Tập đoàn Nvidia tại Mỹ sẽ vượt qua được những rắc rối này.

Ông Trump cho biết Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã vào cuộc.

"Tôi biết FBI đang tiến hành điều tra vụ việc. Tôi cho rằng ông ấy sẽ ổn thỏa" - vị tổng thống nói thêm.

Ông Trump cũng cho biết không có ý định đề cập vụ việc của CEO Nvidia với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc gặp dự kiến diễn ra tại hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) vào tuần tới.

Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh Nvidia và ông Huang ngày 9-11 bị kiện tập thể với cáo buộc lừa dối cổ đông khi che giấu mối liên hệ giữa vị CEO với một người phụ nữ tên Alice Huang, bị tình nghi là gián điệp Trung Quốc. 

Đơn kiện được nộp tại tòa án liên bang tại thành phố San Jose, bang California (Mỹ). Đơn kiện cho rằng việc không công khai thông tin đã khiến các cổ đông không được cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết.

Ngày 9-11, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tiếp tục bác bỏ thông tin cho rằng Bắc Kinh đứng sau âm mưu gián điệp nhằm tiếp cận ông Huang, khẳng định những cáo buộc này hoàn toàn không có căn cứ.

Ông Huang là một trong những đồng minh thân cận nhất của Tổng thống Trump tại Thung lũng Silicon, và mối quan hệ giữa hai người đã bắt đầu từ ít nhất là năm 2025, theo Hãng tin Reuters.

Trong hai năm qua, vị CEO này đã nhiều lần lên tiếng ủng hộ chương trình nghị sự của chính quyền ông Trump và thường xuyên hiện diện tại thủ đô Washington.

Vụ CEO Nvidia ngoại tình: Ông Trump tin tưởng ông Jensen Huang; FBI vào cuộc điều tra - Ảnh 3.Cổ phiếu Nvidia thêm sóng gió vì bê bối ngoại tình của CEO Jensen Huang

Bê bối ngoại tình của CEO Jensen Huang khiến cổ phiếu Nvidia sụt giảm, phơi bày cái gọi là rủi ro về nhân sự chủ chốt và những sức ép ngày càng lớn đối với ngành AI.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
DƯƠNG KHANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: ông Trump CEO Nvidia Jensen Huang ngoại tình

    Tin liên quan

    Tải App

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất