Vụ CEO Nvidia ngoại tình: Ông Trump tin ông Jensen Huang; FBI vào cuộc điều tra

CEO Nvidia Jensen Huang - Ảnh: AP

Tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng ngày 9-11, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng CEO Nvidia Jensen Huang không biết người phụ nữ có quan hệ tình cảm với mình bị tình nghi là gián điệp Trung Quốc, đồng thời khẳng định ông tin lời giải thích của lãnh đạo tập đoàn công nghệ này.

“Tôi hỏi ông ấy: ‘Ông có biết cô ta là gián điệp không?’. Ông ấy trả lời: ‘Tôi hoàn toàn không biết cô ta là gián điệp’. Và tôi thực sự tin ông ấy” - ông Trump chia sẻ với báo giới.

Theo Tổng thống Mỹ, ông Huang đang chịu nhiều áp lực từ vụ việc. Ông Trump cũng cho rằng vị giám đốc điều hành Tập đoàn Nvidia tại Mỹ sẽ vượt qua được những rắc rối này.

Ông Trump cho biết Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã vào cuộc.

"Tôi biết FBI đang tiến hành điều tra vụ việc. Tôi cho rằng ông ấy sẽ ổn thỏa" - vị tổng thống nói thêm.

Ông Trump cũng cho biết không có ý định đề cập vụ việc của CEO Nvidia với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc gặp dự kiến diễn ra tại hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) vào tuần tới.

Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh Nvidia và ông Huang ngày 9-11 bị kiện tập thể với cáo buộc lừa dối cổ đông khi che giấu mối liên hệ giữa vị CEO với một người phụ nữ tên Alice Huang, bị tình nghi là gián điệp Trung Quốc.

Đơn kiện được nộp tại tòa án liên bang tại thành phố San Jose, bang California (Mỹ). Đơn kiện cho rằng việc không công khai thông tin đã khiến các cổ đông không được cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết.

Ngày 9-11, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tiếp tục bác bỏ thông tin cho rằng Bắc Kinh đứng sau âm mưu gián điệp nhằm tiếp cận ông Huang, khẳng định những cáo buộc này hoàn toàn không có căn cứ.

Ông Huang là một trong những đồng minh thân cận nhất của Tổng thống Trump tại Thung lũng Silicon, và mối quan hệ giữa hai người đã bắt đầu từ ít nhất là năm 2025, theo Hãng tin Reuters.

Trong hai năm qua, vị CEO này đã nhiều lần lên tiếng ủng hộ chương trình nghị sự của chính quyền ông Trump và thường xuyên hiện diện tại thủ đô Washington.