Trung Quốc bác cáo buộc cài gián điệp tiếp cận CEO Nvidia Jensen Huang

Giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin AP ngày 9-11, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tiếp tục bác bỏ thông tin cho rằng Bắc Kinh đứng sau âm mưu gián điệp nhằm tiếp cận Giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang, khẳng định những cáo buộc này hoàn toàn không có căn cứ.

"Chúng tôi đã từng phản hồi về vấn đề này. Cáo buộc về cái gọi là gián điệp Trung Quốc là vô căn cứ. Đây chẳng qua là những lời bôi nhọ nhằm vào Trung Quốc", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn tuyên bố tại cuộc họp báo thường kỳ.

Phản ứng trên được đưa ra sau khi Hội đồng quản trị Nvidia ngày 8-11 thông báo mở cuộc điều tra về những thông tin cho rằng ông Huang có thể đã trở thành mục tiêu của một hoạt động tình báo nước ngoài.

Theo bài điều tra của báo New York Times công bố cuối tháng 10, tình báo Mỹ xác định bà Alice Huang, còn được biết đến với tên Huang Le, đã thu thập và chuyển thông tin cho Bắc Kinh.

Người phụ nữ này là một lãnh đạo doanh nghiệp Trung Quốc có liên hệ với Megaspeed - công ty trung tâm dữ liệu đặt trụ sở tại Singapore, từng bị nghi tìm cách chuyển chip AI của Nvidia sang Trung Quốc.

Bài báo cho biết bà Alice Huang đã phát triển mối quan hệ thân mật với ông Jensen Huang. Hai người không có quan hệ họ hàng.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn - Ảnh: REUTERS

Giám đốc điều hành Nvidia đã thừa nhận việc ngoại tình, đồng thời công khai xin lỗi gia đình và đồng nghiệp.

Nvidia khẳng định hiện chưa có lý do để tin rằng bí mật doanh nghiệp hoặc an ninh quốc gia Mỹ đã bị xâm phạm, nhưng cuộc điều tra sẽ xem xét toàn bộ thông tin liên quan.

Vụ việc thu hút sự chú ý bởi ông Huang không chỉ lãnh đạo một trong những tập đoàn công nghệ giá trị nhất thế giới, mà còn có quan hệ gần gũi với Tổng thống Donald Trump.

Theo New York Times, mối quan hệ giữa bà Alice Huang và CEO Nvidia có thể giúp người phụ nữ này nắm được những thông tin về quan điểm và định hướng chính sách liên quan đến AI của ông Trump.

Tờ báo cũng tiết lộ Tổng thống Mỹ từng được báo cáo về những thông tin tình báo liên quan đến mối quan hệ này khoảng một năm trước, nhưng quyết định không hành động.

Ngày 8-11, ông Trump cho biết không hối tiếc về quyết định đó, đồng thời nhận xét ông Huang là người đáng kính và cần được lắng nghe giải thích.

Cổ phiếu Nvidia giảm khoảng 5% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa thị trường Mỹ ngày 9-11, giữa lúc những tranh cãi về vụ việc tiếp tục lan rộng.