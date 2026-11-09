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Vụ CEO Nvidia Jensen Huang ngoại tình: Các nghị sĩ lưỡng đảng kêu gọi Quốc hội Mỹ điều tra

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BÌNH AN
BÌNH AN
BÌNH AN

Các nghị sĩ Mỹ đang kêu gọi điều tra mối quan hệ giữa tỉ phú Jensen Huang và nữ doanh nhân Trung Quốc Alice Huang, đồng thời đặt ra câu hỏi liệu chính quyền Tổng thống Trump đã biết những gì về vụ việc.

Vụ CEO Nvidia Jensen Huang ngoại tình: Các nghị sĩ lưỡng đảng kêu gọi Quốc hội Mỹ điều tra - Ảnh 1.

Ảnh chụp từ video cho thấy bà Alice Huang (ở giữa, bị che khuất một phần), một lãnh đạo doanh nghiệp Trung Quốc có liên hệ với công ty trung tâm dữ liệu Megaspeed dự bữa tiệc tối do CEO Nvidia Jensen Huang (bìa phải, mặc áo đen) tổ chức tại một nhà hàng ở thành phố Đài Bắc, Đài Loan ngày 22-5-2025 - Ảnh: AFP/CTI

"Quốc hội Mỹ sẽ điều tra và có câu trả lời"

Ngày 8-11, kênh CNBC của Mỹ đưa tin các nghị sĩ thuộc Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ đang gia tăng sức ép, kêu gọi Quốc hội Mỹ mở các cuộc điều tra liên quan đến thông tin về mối quan hệ thân mật giữa Giám đốc điều hành (CEO) Tập đoàn Nvidia, ông Jensen Huang, và nữ doanh nhân Trung Quốc Alice Huang vốn bị nghi là gián điệp.

Các nghị sĩ Mỹ đang kêu gọi điều tra mối quan hệ này, đồng thời đặt ra câu hỏi liệu chính quyền Tổng thống Donald Trump đã biết những gì về vụ việc.

Cuối tuần trước, Thượng nghị sĩ Chris Coons, thành viên Đảng Dân chủ đại diện bang Delaware, cho rằng những thông tin về mối liên hệ giữa chính quyền ông Trump, các đối tượng bị nghi là gián điệp Trung Quốc và giới tỉ phú AI càng khiến ông nghi ngờ về tính minh bạch trong hoạt động của chính quyền hiện nay. 

Ông viết trên nền tảng X: "Quốc hội Mỹ sẽ điều tra và có câu trả lời".

Ông Coons dự kiến giữ chức Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ khi Đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát viện này vào tháng 1-2027, sau chiến thắng của Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ hôm 3-11.

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Bà Alice Huang và CEO Nvidia Jensen Huang trong bữa tiệc tại nhà hàng ở thành phố Đài Bắc, Đài Loan ngày 22-5-2025 - Ảnh: AFP/CTI

Trong khi đó, 3 vị chủ tịch các ủy ban tại Hạ viện Mỹ cùng gửi thư cho ông Jensen Huang, đề nghị ông tham dự một phiên làm việc kín với các nghị sĩ vào ngày 18-11 tới, một ngày sau khi Nvidia dự kiến công bố kết quả kinh doanh quý 3.

Họ là Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Brian Mast, Chủ tịch Ủy ban Đặc biệt về Trung Quốc John Moolenaar, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Rick Crawford. Cả ba là nghị sĩ Đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ.

"Những thông tin gần đây làm dấy lên những quan ngại nghiêm trọng về an ninh quốc gia, liên quan đến khả năng Trung Quốc tiếp cận công nghệ và thông tin nhạy cảm của Mỹ" - các nghị sĩ Đảng Cộng hòa viết trong thư gửi ông Jensen Huang.

Dân biểu Seth Magaziner, nghị sĩ Đảng Dân chủ đại diện bang Rhode Island và là thành viên Ủy ban An ninh Nội địa Hạ viện Mỹ, kêu gọi Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick cùng ông Jensen Huang ra điều trần trước Quốc hội Mỹ.

Cuộc điều tra riêng của Nvidia

Hội đồng quản trị Nvidia đã thông báo mở cuộc điều tra độc lập về mối quan hệ giữa tỉ phú người Mỹ gốc Đài Loan Jensen Huang (63 tuổi) và bà Alice Huang - công dân Trung Quốc và là lãnh đạo của công ty công nghệ Megaspeed có trụ sở tại Singapore. Mỹ từng nghi ngờ công ty này hỗ trợ Trung Quốc lách các lệnh cấm bán chip trí tuệ nhân tạo (AI).

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Ông Jensen Huang phát biểu trong một sự kiện của Nvidia ở Berlin, Đức ngày 21-10-2026 - Ảnh: AFP

Trong thư gửi nhân viên Tập đoàn sản xuất chip Nvidia của Mỹ hôm 8-1, tỉ phú Jensen Huang thừa nhận mình không chung thủy với vợ và xin lỗi gia đình, đồng nghiệp, các đối tác, cổ đông khắp thế giới. Ông cam kết hợp tác với cuộc điều tra độc lập của Nvidia.

"Mặc dù hội đồng không có cơ sở để tin rằng an ninh quốc gia hoặc bí mật của Nvidia đã bị xâm phạm, cuộc điều tra sẽ xem xét tất cả thông tin hiện có" - Hội đồng quản trị Nvidia tuyên bố.

Theo báo New York Times, mối quan hệ giữa ông Jensen Huang và bà Alice Huang đã trở thành mối quan ngại của Chính phủ Mỹ sau khi hoạt động giám sát phát hiện bà này đang trực tiếp chuyển thông tin cho Bắc Kinh. 

Chính phủ Trung Quốc bác bỏ thông tin của báo New York TimesNgày 9-11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn (Guo Jiakun) nhấn mạnh cáo buộc về cái gọi là "gián điệp Trung Quốc" hoàn toàn không có cơ sở và chỉ là hành động bôi nhọ Bắc Kinh.

Bà Alice Huang đến nay vẫn chưa lên tiếng.

Khi được báo New York Times hỏi liệu ông Jensen Huang có xuất hiện trước các nghị sĩ để giải trình về vụ việc hay không, người phát ngôn Nvidia John Rizzo từ chối bình luận. Ông Rizzo nói: "CEO của chúng tôi có một đội ngũ an ninh xuất sắc luôn tháp tùng ông khi cần thiết".

Alice Huang và Jensen Huang từng xuất hiện cùng nhau tại một số sự kiện ở Đài Bắc, Đài Loan. Ông Rizzo cho biết các cuộc tiếp xúc giữa CEO Nvidia Jensen Huang với bà Alice Huang cũng tương tự những cuộc gặp ông từng có với bất kỳ khách hàng nào của Nvidia. 

Vụ CEO Nvidia Jensen Huang ngoại tình: Các nghị sĩ lưỡng đảng kêu gọi Quốc hội Mỹ điều tra - Ảnh 4.CEO Nvidia Jensen Huang viết gì trong thư thừa nhận ngoại tình?

Trong thư gửi nhân viên Tập đoàn sản xuất chip Nvidia của Mỹ, tỉ phú Jensen Huang khẳng định ông yêu nước Mỹ và yêu công ty. Ông thừa nhận mình không chung thủy với vợ và mong gia đình có thể hàn gắn lại theo thời gian.

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    Chủ đề: ngoại tình Quốc hội Mỹ Jensen Huang Nvidia Alice Huang

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