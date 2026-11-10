CEO Nvidia đối mặt khoản phân chia tài sản kỷ lục nếu ly hôn

CEO Nvidia Jensen Huang phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh đầu tư vào Đức ở Berlin, Đức, ngày 19-10 - Ảnh: REUTERS

Trong nhiều năm, ông Jeff Bezos, người sáng lập Tập đoàn công nghệ Amazon, giữ kỷ lục về khoản chi trả ly hôn lớn nhất lịch sử khi chia cho vợ cũ 38 tỉ USD. Giờ đây, nhà sáng lập kiêm CEO Tập đoàn sản xuất chip Nvidia Jensen Huang có thể vượt kỷ lục này, nếu vụ ly hôn của ông thực sự diễn ra.

Ngày 8-11, lãnh đạo công ty có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới thừa nhận với nhân viên rằng ông đã không chung thủy với vợ mình.

"Hành động của tôi đã làm tổn thương cô ấy và các con. Không có lý do gì để bào chữa cho những gì tôi đã làm. Tôi chân thành xin lỗi", ông Huang viết. Hiện vẫn chưa rõ lời thú nhận này có dẫn đến một vụ ly hôn hay không.

Sự việc diễn ra một tháng sau khi tờ New York Times đăng thông tin ông Huang có quan hệ thân mật với bà Alice Huang, nữ doanh nhân người Trung Quốc bị các nhà chức trách Mỹ nghi là tình báo của Bắc Kinh. Trung Quốc bác bỏ thông tin về gián điệp, trong khi phía Nvidia đã mở cuộc điều tra độc lập để làm rõ nghi vấn.

Theo Danh sách tỉ phú theo thời gian thực của Tạp chí Forbes, ông Huang là người giàu thứ 10 thế giới với tài sản ròng 155,4 tỉ USD. Trong 24 giờ qua, tài sản của ông giảm khoảng 6,8 tỉ USD (4,18%).

Nếu ly hôn với bà Lori Mills, người vợ đã đồng hành cùng ông suốt 41 năm, ông Huang có thể phải đối mặt một trong những thỏa thuận ly hôn có giá trị lớn nhất lịch sử.

Theo phân tích của báo Economic Times, nếu toàn bộ số tiền 155,4 tỉ USD của ông được xác định là tài sản chung trong hôn nhân và chia đôi, bà Lori Mills có thể nhận khoảng 77,5 tỉ USD. Ngoài ra, bà cũng sẽ có quyền sở hữu cổ phần của Nvidia.

Ước tính này dựa trên quy định phân chia tài sản tại bang California (Mỹ), nơi ông Huang cư trú. California áp dụng cơ chế tài sản chung trong hôn nhân, theo đó tài sản tích lũy trong thời gian chung sống về cơ bản được chia đều cho hai bên.

Phần lớn tài sản hiện tại của ông Huang đến từ đà tăng phi mã của cổ phiếu Nvidia, doanh nghiệp ông đồng sáng lập năm 1993, tức tám năm sau khi kết hôn.

Dù vậy, con số 77,5 tỉ USD hiện tại mới chỉ là ước tính sơ bộ và rất khó để xác định chính xác thỏa thuận thực tế sẽ như thế nào nếu vụ ly hôn thực sự xảy ra.

Thỏa thuận ly hôn kỷ lục của tỉ phú Jeff Bezos Năm 2019, vụ ly hôn giữa ông Bezos và bà MacKenzie Scott thu hút sự chú ý toàn cầu, không chỉ vì ông là nhà sáng lập Tập đoàn công nghệ Amazon mà còn bởi số tiền khổng lồ ông phải chi trả. Theo thỏa thuận ly hôn, bà Scott nhận số cổ phiếu tương đương 4% cổ phần Amazon, trị giá khoảng 38,3 tỉ USD. Đây được xem là một trong những vụ phân chia tài sản ly hôn lớn nhất lịch sử.