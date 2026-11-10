Ai có thể thay thế ông Jensen Huang lãnh đạo Nvidia?

Ông Jensen Huang giữ chức CEO Nvidia từ khi đồng sáng lập công ty năm 1993, dẫn dắt hãng chip Mỹ suốt hơn ba thập niên qua - Ảnh: REUTERS

Bài toán tìm người kế nhiệm Jensen Huang

Theo trang Business Insider, vấn đề kế nhiệm tại Nvidia trở thành tâm điểm chú ý sau khi Giám đốc điều hành (CEO) Jensen Huang thừa nhận có quan hệ ngoài luồng với một nữ doanh nhân bị giới chức Mỹ nghi ngờ giúp Trung Quốc thu thập thông tin tình báo.

Hội đồng quản trị Nvidia đã mở cuộc điều tra nhằm xác định liệu ông Huang có phải là mục tiêu của một hoạt động tình báo nước ngoài hay không, làm dấy lên những đồn đoán về tương lai lãnh đạo của tập đoàn chip hàng đầu thế giới.

Trong tuyên bố ngày 8-11, Nvidia khẳng định ông Huang vẫn cam kết tiếp tục điều hành công ty và không có kế hoạch gián đoạn công việc.

Theo ông Brad Gastwirth, Giám đốc nghiên cứu toàn cầu tại Circular Technology, việc tìm người thay thế ông Jensen Huang sẽ vô cùng khó khăn bởi nhà lãnh đạo Nvidia sở hữu sự kết hợp hiếm có giữa chuyên môn kỹ thuật, tầm nhìn chiến lược và mạng lưới quan hệ trong ngành.

Dù chỉ sở hữu khoảng 3,6% cổ phần và không nắm quyền kiểm soát biểu quyết, ông Huang nhiều khả năng vẫn có ảnh hưởng đáng kể đến việc lựa chọn người kế nhiệm, trừ khi cuộc điều tra phát hiện những sai phạm nghiêm trọng.

Dưới sự dẫn dắt của ông Jensen Huang, Nvidia từ một hãng sản xuất chip đồ họa đã vươn lên trở thành một trong những doanh nghiệp giữ vai trò then chốt trong làn sóng bùng nổ AI - Ảnh: REUTERS

Bài toán tìm người thay thế càng trở nên thách thức khi Nvidia từ trước đến nay chưa từng công khai chỉ định nhân vật số hai trong bộ máy lãnh đạo.

Thay vì xây dựng hệ thống quản lý nhiều cấp, ông Huang duy trì cơ cấu điều hành tương đối phẳng, với có thời điểm tới 60 lãnh đạo báo cáo trực tiếp cho CEO.

Theo ông Daniel Newman, CEO công ty nghiên cứu và tư vấn công nghệ The Futurum Group của Mỹ, mô hình này giúp Nvidia vận hành hiệu quả dưới sự dẫn dắt của ông Huang, nhưng cũng đồng nghĩa chưa có nhân vật nào được chuẩn bị, thử thách hoặc công khai xác định là người kế nhiệm.

Những gương mặt tiềm năng

Trong bối cảnh đó, giới phân tích và các cựu nhân viên Nvidia đã đưa ra một số gương mặt có thể đảm nhận vai trò lãnh đạo nếu ông Huang rời vị trí.

Một trong những lựa chọn được nhắc đến là bà Colette Kress, Giám đốc tài chính Nvidia, người đã gắn bó với công ty suốt 13 năm sau thời gian làm việc tại Cisco và Microsoft.

Theo nhà phân tích Gil Luria từ công ty dịch vụ tài chính DA Davidson, bà Kress là một trong số ít lãnh đạo Nvidia có mức độ nhận diện cao với công chúng, nên có thể đảm nhiệm vị trí CEO tạm quyền nếu ông Huang rời chức.

Tuy nhiên, việc thiếu nền tảng chuyên môn về kỹ thuật - yếu tố đóng vai trò quan trọng trong phong cách lãnh đạo của Jensen Huang - có thể khiến bà không phải lựa chọn phù hợp nhất về lâu dài.

Bà Kress được xem là lựa chọn đáng chú ý trong danh sách ứng viên kế nhiệm vị trí CEO Nvidia - Ảnh: NVIDIA

Nếu Nvidia ưu tiên một nhà lãnh đạo am hiểu sâu về công nghệ, ông Ian Buck, Phó chủ tịch phụ trách điện toán tăng tốc, được xem là ứng viên đáng chú ý hơn.

Với 22 năm làm việc tại Nvidia, ông Buck từng tham gia phát triển CUDA - nền tảng phần mềm góp phần tạo nên lợi thế cạnh tranh của hãng trong lĩnh vực AI.

Hiện ông phụ trách các mảng trung tâm dữ liệu và điện toán, trong đó trung tâm dữ liệu là lĩnh vực tạo ra phần lớn doanh thu của Nvidia.

Ông Ian Buck đã dành phần lớn sự nghiệp để phát triển CUDA, nền tảng phần mềm quan trọng hàng đầu của Nvidia - Ảnh: BLOOMBERG

Bên cạnh những lãnh đạo kỳ cựu, khả năng quyền điều hành tiếp tục nằm trong gia đình Jensen Huang cũng được đề cập, bởi cả hai người con của ông là Madison và Spencer đều đang làm việc tại Nvidia.

Trong đó, bà Madison Huang hiện giữ chức Giám đốc cấp cao phụ trách tiếp thị sản phẩm AI vật lý.

Một cựu nhân viên Nvidia cho biết bà Madison gần đây ngày càng thể hiện vai trò lớn hơn trong nhiều hoạt động kinh doanh, có thể nhằm chuẩn bị cho vị trí lãnh đạo cao hơn.

Bà Madison Huang hiện giữ chức Giám đốc cấp cao phụ trách tiếp thị sản phẩm AI vật lý tại Nvidia - Ảnh: REUTERS

Nếu không lựa chọn nhân sự nội bộ, Nvidia cũng có thể tìm kiếm người kế nhiệm từ các tập đoàn công nghệ khác.

Một số nhà quan sát đã đề cập đến Giám đốc điều hành Google Cloud Thomas Kurian và Giám đốc điều hành Amazon Web Services Matt Garman, những người có kinh nghiệm điều hành các doanh nghiệp điện toán đám mây lớn và hiểu rõ thị trường AI.

Tuy nhiên, các cựu nhân viên Nvidia cho rằng người kế nhiệm lý tưởng vẫn nên xuất thân từ nội bộ, bởi văn hóa quản lý đặc thù của công ty là yếu tố không dễ thích nghi đối với người ngoài.

Theo ông Gastwirth, dù Nvidia vẫn có thể tiếp tục hoạt động nếu thiếu ông Jensen Huang, việc duy trì tốc độ đổi mới công nghệ và khả năng triển khai chiến lược như hiện nay sẽ là thách thức lớn.

"Tôi cho rằng đây sẽ là một trong những điều tồi tệ nhất có thể xảy ra với Nvidia", chuyên gia này nhận định.