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Nvidia và CEO Jensen Huang bị kiện tập thể

tác giả
HÀ ĐÀO
HÀ ĐÀO
HÀ ĐÀO

Một hãng luật tại Mỹ đã đệ đơn kiện tập thể nhằm vào CEO Jensen Huang và Nvidia, cáo buộc họ che giấu thông tin về mối quan hệ giữa ông Huang với nữ doanh nhân Trung Quốc Alice Huang, gây thiệt hại cho cổ đông.

Nvidia và CEO Jensen Huang bị kiện tập thể - Ảnh 1.

Ông Jensen Huang tham dự cuộc họp về AI tại Nhà Trắng ngày 29-9 - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin AFP ngày 10-11, hãng luật Rosen có trụ sở tại Mỹ đã đệ đơn kiện tập thể lên tòa án liên bang tại bang California, cáo buộc ông Jensen Huang và tập đoàn Nvidia không công bố đầy đủ thông tin về những rủi ro an ninh quốc gia liên quan đến mối quan hệ cá nhân của vị CEO 63 tuổi.

Đơn kiện cho rằng ông Huang và Nvidia đã đưa ra những tuyên bố gây hiểu lầm, khiến các nhà đầu tư không nhận thức đầy đủ về những rủi ro mà công ty phải đối mặt, qua đó đẩy giá cổ phiếu Nvidia lên mức cao hơn giá trị thực tế.

"Do những hành vi sai trái và việc không công bố thông tin của các bị đơn, cùng với sự sụt giảm mạnh về giá trị thị trường của chứng khoán công ty, nguyên đơn và các thành viên khác trong nhóm khởi kiện đã phải chịu những tổn thất và thiệt hại đáng kể", đơn kiện nêu.

Đơn kiện viện dẫn Luật Giao dịch chứng khoán Hoa Kỳ về xử lý hành vi khai báo sai lệch trọng yếu và cố ý che giấu thông tin để quy trách nhiệm pháp lý cho ông Huang với tư cách là người kiểm soát. Đơn khiếu nại yêu cầu bồi thường thiệt hại cùng các biện pháp khắc phục khác, đồng thời yêu cầu xét xử có bồi thẩm đoàn.

Thông báo của văn phòng luật Rosen ấn định ngày 8-1-2027 là hạn chót để các nhà đầu tư mong muốn được chỉ định làm nguyên đơn tham gia vụ kiện. Nvidia là một trong những doanh nghiệp lớn nhất toàn cầu, với doanh thu thuần hơn 130 tỉ USD và lợi nhuận gần 73 tỉ USD vào năm 2025. Cá nhân ông Jensen Huang có tài sản ước tính khoảng 150 tỉ USD.

Vụ kiện xảy ra sau khi hội đồng quản trị Nvidia mở cuộc điều tra về thông tin cho rằng ông Jensen Huang trở thành "mục tiêu của một chiến dịch tình báo nước ngoài".

Trước đó, báo New York Times đưa tin ông Huang đã có quan hệ thân mật ngoài luồng với bà Alice Huang, nữ lãnh đạo doanh nghiệp Trung Quốc có liên hệ với Megaspeed - công ty trung tâm dữ liệu đặt trụ sở tại Singapore.

Bà Alice Huang bị giới chức tình báo Mỹ nghi ngờ đã chuyển thông tin cho Bắc Kinh. Tuy nhiên, phía Trung Quốc bác bỏ cáo buộc này.

Thông tin về cuộc điều tra nội bộ đã khiến cổ phiếu Nvidia lao dốc, giảm hơn 4% trong phiên giao dịch 9-11, làm dấy lên lo ngại trong giới đầu tư về những tác động có thể xảy ra đối với tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới.

Trong thông điệp gửi nhân viên được công bố ngày 8-11, ông Huang thừa nhận đã không chung thủy với vợ và công khai xin lỗi gia đình.

"Hành động của tôi đã làm tổn thương vợ và các con. Không có bất kỳ lời bào chữa nào cho những gì tôi đã làm. Tôi vô cùng xin lỗi", ông viết.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc đang cạnh tranh quyết liệt nhằm giành vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI).

Nvidia hiện là một trong những công ty có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới, giữ vai trò quan trọng trong việc cung cấp chip phục vụ huấn luyện và vận hành các mô hình AI.

Ông Huang cũng là nhân vật có ảnh hưởng lớn trong ngành công nghệ và có mối quan hệ thân thiết với Tổng thống Donald Trump. Ông Trump từng nhiều lần phản đối việc siết chặt quản lý AI vì lo ngại Mỹ đánh mất lợi thế trước Trung Quốc.

Nvidia và CEO Jensen Huang bị kiện tập thể - Ảnh 3.Ai có thể thay thế ông Jensen Huang lãnh đạo Nvidia?

Nvidia khẳng định chưa có kế hoạch thay CEO. Nhưng nếu kịch bản xấu nhất xảy ra, ai sẽ kế nhiệm ông Jensen Huang tại tập đoàn chip hàng đầu thế giới?

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HÀ ĐÀO
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    Chủ đề: Nvidia đơn kiện Jensen Huang

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