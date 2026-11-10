Vì sao bê bối của ông Jensen Huang có thể ảnh hưởng toàn ngành AI?

Bê bối ngoại tình của ông Jensen Huang không chỉ gây ảnh hưởng đến riêng tập đoàn Nvidia - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters ngày 10-11, cuộc điều tra của Nvidia được mở sau khi Giám đốc điều hành (CEO) Jensen Huang thừa nhận có quan hệ ngoài hôn nhân với nữ doanh nhân Alice Huang, người bị tình báo Mỹ nghi ngờ thu thập thông tin cho Trung Quốc.

Dù Nvidia chưa phát hiện dấu hiệu bí mật công ty hoặc an ninh quốc gia bị xâm phạm, giới phân tích cảnh báo vụ việc có thể gây ra những hệ lụy vượt xa phạm vi tập đoàn, làm nổi bật mức độ phụ thuộc của toàn ngành trí tuệ nhân tạo (AI) vào ông Huang.

Quyền lực vượt xa một nhà sản xuất chip

Trong những năm gần đây, ông Jensen Huang đã trở thành một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất ngành công nghệ, không chỉ nhờ vị thế của Nvidia mà còn bởi vai trò cá nhân trong việc thúc đẩy cuộc đua AI.

Các bộ xử lý đồ họa (GPU) của Nvidia đóng vai trò quan trọng trong huấn luyện mô hình AI và vận hành những dịch vụ như ChatGPT. Do đó, khả năng tiếp cận nguồn chip của Nvidia có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ phát triển của các doanh nghiệp trong lĩnh vực này.

Tháng 9-2024, nhà đồng sáng lập Oracle Larry Ellison từng kể rằng ông và tỉ phú Elon Musk đã phải "năn nỉ" ông Huang bán thêm GPU trong một bữa tối tại California.

"Xin hãy nhận tiền của chúng tôi. Chúng tôi cần ông nhận thêm tiền của chúng tôi", ông Ellison thuật lại.

Sức ảnh hưởng của CEO Nvidia còn thể hiện trên thị trường chứng khoán. Năm 2025, một buổi ăn gà rán và uống bia của ông với lãnh đạo Samsung và Hyundai tại Seoul đã khiến cổ phiếu hai doanh nghiệp thực phẩm Hàn Quốc tăng vọt.

Từ phải sang trái: ông Jensen Huang, Chủ tịch Tập đoàn SK Chey Tae Won, Chủ tịch Tập đoàn LG Koo Kwang Mo và Chủ tịch Naver Lee Hae Jin chụp ảnh lưu niệm tại một nhà hàng ở Seoul, Hàn Quốc ngày 5-6 - Ảnh: AP

Trong một trường hợp khác, nhận định của ông rằng Marvell Technology có thể trở thành "công ty nghìn tỉ USD tiếp theo" cũng góp phần đưa cổ phiếu hãng sản xuất chip này lên mức cao kỷ lục.

Tầm ảnh hưởng của ông Huang không chỉ dừng lại ở nắm giữ nguồn cung chip AI hay những phát biểu có sức nặng trên thị trường. Dưới sự điều hành của ông, Nvidia còn tận dụng nguồn tiền mặt ngày càng dồi dào để đầu tư vào hàng loạt doanh nghiệp, từ hãng cung cấp dịch vụ điện toán đám mây, nhà sản xuất linh kiện đến những phòng nghiên cứu AI hàng đầu.

Điều này giúp tập đoàn vừa giữ vai trò nhà cung cấp công nghệ, vừa trở thành nhà đầu tư quan trọng trong hệ sinh thái AI, qua đó mở rộng ảnh hưởng của công ty và ông Huang đối với sự phát triển của toàn ngành.

Cả ngành AI phụ thuộc vào một người?

Theo các nhà phân tích, chính mạng lưới ảnh hưởng rộng lớn này khiến những rắc rối của ông Huang trở thành vấn đề đáng quan tâm đối với toàn ngành AI.

Trước hết, vị thế của Nvidia trong chuỗi cung ứng GPU đồng nghĩa bất kỳ biến động nào ảnh hưởng đến chiến lược hoặc hoạt động điều hành công ty cũng có thể gây lo ngại cho những doanh nghiệp phụ thuộc vào nguồn chip của hãng.

Bên cạnh đó, vai trò nhà đầu tư của Nvidia tạo thêm một tầng phụ thuộc. Những doanh nghiệp nhận vốn hoặc có quan hệ kinh doanh chặt chẽ với hãng có thể chịu ảnh hưởng nếu các quyết định đầu tư và mở rộng hợp tác bị gián đoạn.

Siêu chip GB10 Grace Blackwell của Nvidia được thiết kế để phục vụ các tác vụ AI - Ảnh: REUTERS

Một rủi ro khác nằm ở niềm tin của thị trường đối với triển vọng AI.

Ông Huang từ lâu được biết đến là một trong những người tích cực nhất bác bỏ lo ngại về bong bóng đầu tư AI, đồng thời khẳng định công nghệ này sẽ làm thay đổi mọi lĩnh vực, từ sản xuất, chăm sóc sức khỏe đến robot.

Ông cũng từng công khai phản đối những cảnh báo bi quan của CEO Anthropic Dario Amodei về nguy cơ AI đe dọa sự tồn vong của nhân loại.

Do đó, nếu uy tín hoặc khả năng lãnh đạo của ông Huang bị nghi ngờ, ngành AI có nguy cơ mất đi một trong những tiếng nói có sức ảnh hưởng lớn nhất bảo vệ cho triển vọng phát triển của ngành.

"Những thông tin cuối tuần qua khó thể được xem là gì khác ngoài một diễn biến tiêu cực, bởi nó đặt ra câu hỏi về năng lực lãnh đạo ở một trong những doanh nghiệp quan trọng nhất nước Mỹ, cũng như người góp phần định hình hướng phát triển AI quốc gia", nhà phân tích Stacy Rasgon từ công ty nghiên cứu đầu tư Bernstein (Mỹ) nhận định.

Theo bà Rasgon, Nvidia không phải một doanh nghiệp thông thường và ông Huang cũng không phải một CEO thông thường, bởi ông trực tiếp định hình chiến lược dài hạn và chi phối phần lớn hoạt động công ty.

Rủi ro càng đáng chú ý khi Nvidia hiện chưa có người kế nhiệm rõ ràng cho ông Huang, vốn đã điều hành công ty kể từ khi đồng sáng lập ra nó năm 1993.

Theo các nhà phân tích, cơ cấu quản lý đặc biệt của Nvidia - với hơn 60 lãnh đạo báo cáo trực tiếp cho CEO - khiến việc tìm người có thể tiếp quản toàn bộ vai trò của ông trở nên khó khăn.

"Ông ấy là người không thể thay thế. Không có ai trong đội ngũ lãnh đạo hiện tại có thể tiếp quản ngay vị trí CEO một cách suôn sẻ", chuyên gia công nghệ Dan Ives nhận định.