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Người phụ nữ được chọn thay Jensen Huang lãnh đạo Nvidia là ai?

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XUÂN THẢO
XUÂN THẢO
XUÂN THẢO

Tập đoàn Nvidia thông báo Giám đốc tài chính, bà Colette Kress, sẽ đảm nhận vị trí CEO tạm thời trong khi công ty tìm kiếm người kế nhiệm chính thức.

Giám đốc tài chính chèo lái Nvidia qua cuộc chuyển giao CEO đầu tiên - Ảnh 1.

Bà Colette Kress, Giám đốc tài chính của Nvidia, vừa được bổ nhiệm làm CEO tạm thời - Ảnh: NVIDIA

Theo Hãng tin Reuters, bà Colette Kress, Giám đốc tài chính (CFO) kỳ cựu của Tập đoàn sản xuất chip Nvidia, vừa được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành (CEO) tạm thời của doanh nghiệp này, khi bê bối tình ái ngày càng lan rộng đã chính thức khép lại thời gian tại nhiệm kéo dài 33 năm của cựu CEO Jensen Huang.

Quyết định bổ nhiệm bà Kress được đưa ra ngày 12-11, ngay sau khi ông Huang nộp đơn từ chức. Hội đồng quản trị Nvidia cho biết quyết định có hiệu lực ngay lập tức.

Công ty cũng thông báo đã bắt đầu tìm người kế nhiệm chính thức cho vị trí CEO và sẽ "cân nhắc cả các ứng viên nội bộ lẫn bên ngoài".

Bà Kress không phải gương mặt xa lạ với ngành công nghệ hay với đội ngũ lãnh đạo cấp cao của Nvidia. 

Bà gia nhập tập đoàn vào tháng 9-2013 với cương vị Phó chủ tịch điều hành kiêm CFO, sau khi từng giữ nhiều vị trí quản lý tài chính tại các tập đoàn công nghệ như Texas Instruments, Microsoft và Cisco. 

Trong 13 năm qua, bà đã đồng hành cùng Nvidia, từ một nhà sản xuất chip đồ họa trở thành thế lực thống trị trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI).

Bà Kress tốt nghiệp cử nhân ngành tài chính tại Đại học Arizona (Mỹ) và nhận bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Đại học Southern Methodist (Mỹ). Sự nghiệp công nghệ của bà bắt đầu tại Tập đoàn Texas Instruments, nơi bà gắn bó tám năm ở nhiều vị trí tài chính khác nhau.

Năm 1997, bà chuyển sang Microsoft và làm việc tại đây suốt 13 năm. Dấu ấn quan trọng nhất của bà ở tập đoàn này là vị trí CFO mảng Máy chủ và Công cụ, đảm nhiệm trong bốn năm kể từ năm 2006.

Năm 2010, bà Kress đến Tập đoàn Cisco, giữ chức Phó chủ tịch cấp cao kiêm CFO phụ trách bộ phận Tài chính Công nghệ kinh doanh và Vận hành trong ba năm.

Đến tháng 9-2013, Nvidia bổ nhiệm bà làm Phó chủ tịch điều hành kiêm CFO. Khi đó, chính ông Huang đã hết lời ca ngợi: "Bà ấy mang đến cho Nvidia bề dày kinh nghiệm tuyệt vời, kỹ năng quản trị tài chính xuất sắc cùng sự am hiểu sâu sắc về ngành".

Từ trước đó, các nhà phân tích đã nhận định bà Kress nhiều khả năng sẽ kế nhiệm ông Huang, nhờ sự tín nhiệm và mức độ gắn bó của bà với các cổ đông.

"Sức mạnh của Nvidia luôn bắt nguồn từ con người của chúng tôi. Cùng với đội ngũ lãnh đạo, tôi cam kết tiếp tục phát triển nền tảng tuyệt vời mà ông Jensen đã gây dựng trong suốt 33 năm qua", bà Kress phát biểu trong tuyên bố ngày 12-11.

Ông Huang duy trì cơ cấu lãnh đạo phẳng với tối đa 60 người báo cáo trực tiếp, đồng thời từng tuyên bố ông muốn làm việc tại Nvidia càng lâu càng tốt. Điều này khiến công tác lập kế hoạch kế nhiệm trở nên phức tạp hơn. 

Người phụ nữ được chọn thay CEO Nvidia Jensen Huang là ai? - Ảnh 3.Singapore cấm nữ doanh nhân Alice Huang nhập cảnh

Ngày 12-11, Bộ Nội vụ Singapore đã ra thông cáo về nữ doanh nhân Trung Quốc Alice Huang và Công ty công nghệ Megaspeed có trụ sở tại Singapore.

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XUÂN THẢO
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    Chủ đề: Nvidia Jensen Huang

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