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Bê bối tình ái của CEO Jensen Huang: Ai đang chịu rủi ro về tài chính?

tác giả
KHÁNH QUỲNH
KHÁNH QUỲNH
KHÁNH QUỲNH

Bê bối đời tư của CEO Nvidia Jensen Huang không chỉ khiến cổ phiếu hãng chip hàng đầu thế giới lao dốc, mà còn gây ra nhiều hệ lụy về tài chính.

Bê bối tình ái của CEO Jensen Huang: Ai đang chịu rủi ro về tài chính? - Ảnh 1.

CEO Nvidia Jensen Huang - Ảnh: AFP

Ngày 11-11, tờ New York Times đưa tin ông Jensen Huang đã ngoại tình với cấp dưới là bà Kimberly Powell, Phó chủ tịch phụ trách lĩnh vực sức khỏe của Nvidia.

Trước đó vào ngày 8-11, tỉ phú Huang thừa nhận với nhân viên Nvidia rằng ông đã không chung thủy với người vợ gắn bó suốt 41 năm.

Theo truyền thông Mỹ, người phụ nữ có quan hệ thân mật với ông là nữ doanh nhân Trung Quốc Alice Huang.

Cổ phiếu Nvidia bốc hơi hàng trăm tỉ USD

Cùng ngày 11-11, cổ phiếu Nvidia đã giảm khoảng 8% trong phiên giao dịch ngoài giờ, sau khi tờ Wall Street Journal đưa tin hội đồng quản trị tập đoàn công nghệ này đang họp bàn về việc cách chức CEO Huang.

Cổ phiếu Nvidia đã chịu áp lực từ làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ sau khi Đảng Dân chủ giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ.

Thêm vào đó, tâm lý lo ngại của nhà đầu tư trước bê bối ngoại tình đã khiến giá trị vốn hóa thị trường của công ty bốc hơi hơn 427 tỉ USD chỉ trong hai phiên giao dịch vừa qua, theo Hãng tin Reuters ngày 11-11.

Những diễn biến này không chỉ tác động đến cổ đông Nvidia, mà còn làm gia tăng lo ngại về khả năng gián đoạn hoạt động lãnh đạo tại một trong những doanh nghiệp quan trọng nhất của ngành trí tuệ nhân tạo (AI) toàn cầu.

Tiền tiết kiệm hưu trí của người Mỹ bị ảnh hưởng

Bê bối tình ái của CEO Jensen Huang: Ai đang chịu rủi ro về tài chính? - Ảnh 2.

Ông Jensen Huang phát biểu tại một sự kiện ở San Francisco, California vào tháng 10 - Ảnh: AFP

Tuy nhiên, cổ phiếu Nvidia sụt giảm không chỉ tác động đến các nhà đầu tư trực tiếp nắm giữ cổ phiếu công ty.

Theo đó, một tập đoàn có giá trị lớn như Nvidia thường chiếm tỉ trọng trong các quỹ chỉ số và quỹ đầu tư theo ngày nghỉ hưu dự kiến, vốn là những kênh đầu tư phổ biến trong tài khoản hưu trí 401(k) của hàng triệu người Mỹ.

Điều này đồng nghĩa rằng ngay cả những người không trực tiếp mua cổ phiếu Nvidia vẫn có thể chịu ảnh hưởng khi giá cổ phiếu công ty sụt giảm, thông qua các quỹ đầu tư mà họ đang nắm giữ.

Trả lời tạp chí Fortune, ông Leonard Gilroy, Giám đốc điều hành cấp cao của Dự án Quỹ hưu trí thuộc Reason Foundation, ước tính mức độ tiếp xúc của một người Mỹ bình thường với biến động giá cổ phiếu Nvidia rơi vào khoảng 3-5%, tùy vào cách phân bổ danh mục đầu tư.

Theo ông Gilroy, Nvidia chiếm khoảng 6% tổng vốn hóa thị trường của chỉ số S&P 500 và khoảng 10% tổng vốn hóa thị trường của NASDAQ 100.

“Nếu một cá nhân đầu tư toàn bộ tiền tiết kiệm hưu trí vào quỹ chỉ số S&P 500 hoặc NASDAQ 100. Như vậy giả sử Nvidia mất hoàn toàn 100% giá trị, họ có thể chịu khoản lỗ trực tiếp khoảng 5-10%”, ông nhận định.

Tài sản của ông Huang lao dốc

Bên cạnh những tác động đối với Nvidia và các nhà đầu tư, tài sản cá nhân của ông Jensen Huang cũng sụt giảm mạnh sau khi bê bối nổ ra.

Sau bê bối tình cảm với bà Alice Huang, tài sản ròng của ông Huang đã lao dốc nhanh chóng, khiến ông tụt hạng trong bảng xếp hạng tỉ phú thế giới.

Theo Forbes, tài sản ròng của ông Huang đã giảm 7,4 tỉ USD trong ngày 9-11. Đến 12h trưa 10-11 (giờ địa phương), vị tỉ phú này mất thêm 9,8 tỉ USD, nâng tổng mức sụt giảm trong hai ngày lên khoảng 17,2 tỉ USD.

Tài sản ước tính của CEO Nvidia khi đó còn 145,6 tỉ USD, khiến ông tụt xuống vị trí thứ 12 trong danh sách tỉ phú theo thời gian thực của Forbes, giảm 4 bậc trong tuần.

Bê bối tình ái của CEO Jensen Huang: Ai đang chịu rủi ro về tài chính? - Ảnh 4.Ai có thể thay thế ông Jensen Huang lãnh đạo Nvidia?

Nvidia khẳng định chưa có kế hoạch thay CEO. Nhưng nếu kịch bản xấu nhất xảy ra, ai sẽ kế nhiệm ông Jensen Huang tại tập đoàn chip hàng đầu thế giới?

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KHÁNH QUỲNH
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    Chủ đề: Alice Huang Nvidia Jensen Huang

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