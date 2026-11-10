Ông Jensen Huang có biết tình nhân bị nghi là gián điệp?

Bà Alice Huang trong các ảnh chụp cùng CEO Nvidia Jensen Huang - Ảnh: NOWNews và NetThunder/LinkedIn

Ngày 8-11, hội đồng quản trị Tập đoàn sản xuất chip Nvidia của Mỹ thông báo mở cuộc điều tra đối với Giám đốc điều hành (CEO) kiêm nhà đồng sáng lập Jensen Huang.

Động thái diễn ra sau khi ông Huang thừa nhận ngoại tình với một phụ nữ mà giới chức Mỹ cho rằng đang làm việc cho lực lượng tình báo Trung Quốc.

Theo tờ New York Times, người phụ nữ này là Alice Huang, từng giữ vị trí lãnh đạo tại công ty trung tâm dữ liệu Megaspeed ở Singapore.

Tờ báo dẫn thông tin giới chức Mỹ kết luận bà Alice Huang đã thu thập thông tin cho Bắc Kinh sau quá trình giám sát. Megaspeed cũng từng bị nhà chức trách Mỹ xem xét vì nghi giúp Trung Quốc tiếp cận chip AI thuộc diện hạn chế xuất khẩu.

Vụ việc đặt ra câu hỏi: ông Jensen Huang có biết về hoạt động tình báo bị cáo buộc của bà Alice Huang - người phụ nữ có quan hệ ngoài luồng với ông - hay không?

Ông Jensen Huang khẳng định không biết

Theo Hãng tin Reuters ngày 9-11, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã trao đổi với ông Huang về vấn đề này.

Tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng, ông Trump thuật lại rằng CEO Nvidia khẳng định hoàn toàn không biết người phụ nữ có quan hệ với mình là gián điệp.

Tổng thống Mỹ khẳng định ông tin tưởng vào lời giải thích đó, đồng thời cho biết Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đang xem xét vụ việc.

Tờ Wall Street Journal cũng dẫn lời ông Trump kể lại câu trả lời của ông Huang: "Tôi không hề biết cô ấy là gián điệp".

Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn với Hãng tin Bloomberg, ông Huang cũng cho hay Chính phủ Mỹ chưa thông báo cho ông về những quan ngại liên quan đến bà Alice Huang.

Các nguồn tin am hiểu hoạt động giám sát cũng cho biết CEO Nvidia chưa nhận được cảnh báo chính thức nào về nguy cơ bị tình báo nước ngoài tiếp cận.

Những câu hỏi còn bỏ ngỏ

Chuyên gia George Chen tại Công ty tư vấn The Asia Group cho rằng hai câu hỏi quan trọng nhất lúc này là ông Huang có biết về hoạt động gián điệp không và thông tin mật đã bị tiết lộ chưa. Ông nhấn mạnh câu trả lời cần có chứng cứ thay vì suy đoán.

Theo New York Times, một số quan chức cấp cao Mỹ cũng đang hoài nghi liệu CEO Nvidia có thực sự không biết về nghi vấn làm gián điệp của bà Alice Huang trong suốt thời gian hai người có quan hệ hay không.

Trong khi đó, nhà đầu tư Gavin Baker, người quen ông Huang gần 30 năm, bày tỏ tin tưởng CEO Nvidia không cố ý làm điều gây bất lợi cho nước Mỹ.

"Điều duy nhất ông ấy từng nói với tôi về Trung Quốc là tầm quan trọng tuyệt đối của việc giữ cho hệ sinh thái phần cứng của Mỹ, do Nvidia dẫn đầu, luôn đi trước Trung Quốc" - ông Baker chia sẻ, đồng thời khẳng định ông Huang là người yêu nước và hết lòng ủng hộ nước Mỹ.

Bà Alice Huang - Ảnh: LinkedIn

Trong bài phân tích ngày 9-11 trên trang Big Technology, nhà báo công nghệ Alex Kantrowitz lưu ý ngay cả khi ông Huang không hay biết về hoạt động gián điệp bị cáo buộc, sự bất cẩn của CEO Nvidia vẫn có thể tạo cơ hội cho người khác tiếp cận thông tin.

Phía Nvidia, hội đồng quản trị cho biết hiện chưa có cơ sở tin rằng bí mật công ty hoặc an ninh quốc gia Mỹ bị tổn hại. Các cuộc điều tra độc lập sẽ xem xét toàn bộ thông tin sẵn có.

Tại cuộc họp báo ngày 9-11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn cho rằng thông tin về "gián điệp Trung Quốc" không có căn cứ và nhằm bôi nhọ nước này.