Trung Quốc nhắn nhủ Mỹ vụ CEO Nvidia Jensen Huang

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin AFP, ngày 12-11, Trung Quốc cáo buộc Mỹ sử dụng cáo buộc gián điệp sai sự thật làm cái cớ để áp đặt biện pháp "phong tỏa" công nghệ đối với Trung Quốc, sau khi rộ tin giám đốc điều hành (CEO) Tập đoàn sản xuất chip Nvidia Jensen Huang là mục tiêu của âm mưu gián điệp do Trung Quốc thực hiện.

"Tiến bộ công nghệ của Trung Quốc được thúc đẩy bởi đổi mới sáng tạo độc lập và hợp tác cởi mở" - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh (Mao Ning) khẳng định tại cuộc họp báo thường kỳ hôm nay.

Bà nói: "Phía Mỹ nên ngừng bịa đặt những câu chuyện 'gián điệp' như vậy để lấy cớ áp đặt lệnh phong tỏa công nghệ".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói thêm Bắc Kinh sẵn sàng hợp tác với Washington để thực hiện sự đồng thuận đạt được giữa hai nguyên thủ quốc gia.

Cuối tuần qua, Hội đồng quản trị Nvidia thông báo mở cuộc điều tra độc lập về mối quan hệ giữa tỉ phú người Mỹ gốc Đài Loan Jensen Huang (63 tuổi) và bà Alice Huang - công dân Trung Quốc và là lãnh đạo công ty công nghệ Megaspeed có trụ sở tại Singapore.

Mỹ từng nghi ngờ công ty này hỗ trợ Trung Quốc lách các lệnh cấm bán chip trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo báo New York Times, mối quan hệ giữa ông Jensen Huang và bà Alice Huang đã trở thành mối quan ngại của Chính phủ Mỹ sau khi hoạt động giám sát phát hiện bà này đang trực tiếp chuyển thông tin cho Bắc Kinh.

Trong thư gửi nhân viên Tập đoàn Nvidia của Mỹ hôm 8-1, tỉ phú Jensen Huang thừa nhận mình không chung thủy với vợ và xin lỗi gia đình, đồng nghiệp. Ông cam kết hợp tác với cuộc điều tra độc lập của Nvidia.

Ngày 12-11, báo New York Times dẫn nguồn tin cho biết ông Jensen Huang không chỉ ngoại tình với bà Alice Huang, mà còn từng có quan hệ tình cảm với bà Kimberly Powell (48 tuổi), Phó chủ tịch phụ trách lĩnh vực chăm sóc sức khỏe của Nvidia. Hội đồng quản trị Nvidia dự kiến họp để quyết định về tương lai của CEO Jensen Huang.

Trong phản ứng hôm 9-11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn (Guo Jiakun) nhấn mạnh cáo buộc về cái gọi là "gián điệp Trung Quốc" hoàn toàn không có cơ sở và chỉ là hành động bôi nhọ Bắc Kinh.

Vụ ồn ào trên xảy ra một tuần trước hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại thành phố Thâm Quyến, nơi Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến gặp lại Tổng thống Mỹ Donald Trump.