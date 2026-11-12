Cấp dưới ở Nvidia bị tố ngoại tình với CEO Jensen Huang là ai?

CEO Nvidia Jensen Huang và bà Kimberly Powell - Phó chủ tịch phụ trách mảng y tế của Nvidia - Ảnh: OFFICECHAI



Ngày 12-11, tờ New York Times dẫn các nguồn tin cho biết CEO Nvidia Jensen Huang được cho là không chỉ ngoại tình với nữ doanh nhân Alice Huang - người bị nghi là gián điệp Trung Quốc, mà còn từng có quan hệ tình cảm với bà Kimberly Powell (48 tuổi).

Bà Powell gia nhập Nvidia năm 2008. Sau hơn 18 năm gắn bó, bà hiện phụ trách hoạt động kinh doanh của Nvidia trong lĩnh vực y tế trên toàn cầu.

Từ kỹ sư phần cứng đến lãnh đạo mảng y tế

Theo thông tin từ trang Yahoo Finance và Business Insider, bà Powell tốt nghiệp Đại học Boston và bắt đầu sự nghiệp với công việc kỹ sư phần cứng vào năm 1999. Bà từng làm kỹ sư rồi chuyển sang phát triển sản phẩm tại một công ty điện tử khởi nghiệp.

Trong một cuộc phỏng vấn trên podcast, bà kể rằng bà từng chủ động liên hệ với Nvidia để tìm hiểu về chip của hãng. Khi nhận ra công nghệ này có thể ứng dụng trong y tế, Nvidia sau đó đã liên lạc lại và tuyển bà.

Sau khi gia nhập Nvidia, bà Powell được giao thúc đẩy việc sử dụng bộ xử lý đồ họa (GPU) trong thiết bị chẩn đoán hình ảnh.

Bà cũng từng phụ trách công việc liên quan mảng giáo dục đại học, nghiên cứu, cũng như chương trình hỗ trợ các công ty khởi nghiệp.

Bà Kimberly Powell - Phó chủ tịch phụ trách mảng y tế của Nvidia - Ảnh: FORTUNE

Năm 2016, bà được thăng chức giám đốc cấp cao và dẫn dắt nhóm phát triển kinh doanh về trí tuệ nhân tạo (AI). Một năm sau, bà trở thành phó chủ tịch phụ trách mảng y tế.

Công việc của bà hiện bao quát cả phần cứng lẫn phần mềm Nvidia cung cấp cho ngành y tế trên toàn cầu, từ xử lý hình ảnh y khoa đến phân tích dữ liệu và tìm kiếm thuốc mới.

"Tôi gần như sống và hít thở bằng lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Vì vậy, tôi luôn nói nhiều về nó", bà chia sẻ với Business Insider.

Hồi tháng 1 năm ngoái, bà giới thiệu dự án hợp tác giữa Nvidia và IQVIA nhằm phát triển các công cụ AI hỗ trợ nghiên cứu và phát triển lâm sàng.

Tại hội nghị GTC tháng 3-2026, bà tiếp tục trình bày về cách AI có thể được ứng dụng trong chăm sóc bệnh nhân, tìm kiếm thuốc và vận hành phòng thí nghiệm.

Nvidia cân nhắc tương lai ông Huang

Theo New York Times, bà Powell đã có gia đình. Hai nguồn tin nói với tờ báo rằng ông Huang và bà Powell được ghi hình có cử chỉ thân mật tại một khách sạn ở San Jose, bang California, trong thời gian diễn ra hội nghị GTC hồi tháng 3.

Một người có mặt tại khách sạn đã ghi lại sự việc, tuy nhiên đội ngũ an ninh của ông Huang sau đó đã đề nghị người này ký một thỏa thuận bảo mật thông tin. Không chỉ vậy, mối quan hệ của hai người cũng gây xôn xao trong nội bộ Nvidia.

Thông tin này xuất hiện vài ngày sau khi ông Huang thừa nhận đã không chung thủy với vợ trong thư gửi nhân viên. Vụ việc trước đó liên quan đến nữ doanh nhân Alice Huang, người mà giới chức Mỹ nghi đã thu thập thông tin cho Bắc Kinh.

Ngày 8-11, hội đồng quản trị Nvidia thông báo mở cuộc điều tra để làm rõ liệu CEO của tập đoàn có phải là mục tiêu của một hoạt động tình báo nước ngoài hay không.

Tối 11-11 (giờ Mỹ), tờ Wall Street Journal dẫn các nguồn tin thân cận cho biết hội đồng quản trị Nvidia đang chuẩn bị cho khả năng miễn nhiệm ông Huang.

Sau bản tin của Wall Street Journal, cổ phiếu Nvidia giảm khoảng 8% trong phiên giao dịch ngoài giờ. Theo Reuters, tính cả đợt giảm này, vốn hóa Nvidia đã mất khoảng 600 tỉ USD kể từ khi hội đồng quản trị công bố cuộc điều tra.