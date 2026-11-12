Nvidia đang họp tìm người thay CEO Jensen Huang, cổ phiếu lao dốc 8%

Ông Jensen Huang giới thiệu các sản phẩm chip và AI mới của Nvidia tại sự kiện Nvidia GTC (diễn ra song song với triển lãm Computex 2026) ở TP Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) ngày 1-6 - Ảnh: AFP

Theo tờ New York Times (NYT), hai nguồn thạo tin cho biết hội đồng quản trị Nvidia đã tổ chức cuộc họp vào ngày 11-11 (giờ Mỹ) nhằm quyết định có cách chức CEO Jensen Huang hay không, sau khi ông cùng lúc vướng vào hai bê bối ngoại tình.

Bloomberg kế đó đưa tin Nvidia đang phối hợp với một đơn vị bên ngoài để tìm người thay thế cho vị trí của ông Huang.

Cổ phiếu Nvidia sụt giảm, cổ phiếu đối thủ tăng

Cổ phiếu của Nvidia đã sụt giảm 8% sau thông tin này. Giá trị vốn hóa của Nvidia đã giảm khoảng 600 tỉ USD trong tuần qua, kể từ khi hội đồng quản trị Nvidia thông báo mở cuộc điều tra về mối quan hệ giữa ông Huang và một nữ doanh nhân Alice Huang - người bị Mỹ nghi là gián điệp cho Trung Quốc.

Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ giảm, trong đó hợp đồng tương lai Nasdaq mất 1%.

Ngược lại, cổ phiếu của các đối thủ Nvidia là AMD và Broadcom lần lượt tăng 4% và 3% trong phiên giao dịch ngoài giờ. Một nhà phân tích cho rằng diễn biến này phản ánh kỳ vọng các nhà sản xuất chip đối thủ có thể giành thêm thị phần.

Ông Huang đã gây chấn động khi thừa nhận chuyện ngoại tình với bà Alice Huang.

Đến ngày 11-11, NYT tiếp tục phanh phui chuyện ông ngoại tình với cấp dưới là bà Kimberly Powell - Phó chủ tịch phụ trách lĩnh vực sức khỏe của Nvidia.

Mối quan hệ của ông với bà Powell được cho là đã gây xôn xao trong nội bộ Nvidia. Hai người từng bị bắt gặp có những hành động thân mật ở San Jose hồi tháng 3, nhưng người ghi lại sự việc đã bị đội ngũ an ninh của ông Huang yêu cầu ký thỏa thuận bảo mật thông tin.

NYT đã liên hệ với ông Huang để hỏi về mối quan hệ với bà Powell và được hồi đáp: "Tôi không nghĩ các bạn nên trực tiếp trao đổi với tôi về chuyện này". Sau đó ông cúp máy.

Theo bộ quy tắc ứng xử của Nvidia, nhân viên được yêu cầu tránh những tình huống có thể tạo ra xung đột, trong đó bao gồm cả "các mối quan hệ cá nhân".

Nvidia đứng trước bất định

Bà Kimberly Powell - Phó chủ tịch phụ trách sức khỏe của Nvidia - Ảnh: FORTUNE

Việc ông Jensen Huang - người đồng sáng lập Nvidia hơn 30 năm trước - rời ghế lãnh đạo có thể sẽ đưa tập đoàn này vào một thời kỳ bất định.

Nvidia đóng vai trò then chốt trong làn sóng bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI) và hiện kiểm soát khoảng 90% thị trường chip máy tính được sử dụng trong các dự án AI quy mô lớn, đồng thời là một trong những doanh nghiệp niêm yết có giá trị nhất thế giới.

Vị thế thống trị này đã đưa ông Jensen Huang trở thành một trong những người giàu nhất thế giới. Ông Huang hiện là cổ đông cá nhân lớn nhất của Nvidia, nắm giữ 3,56% cổ phần.

Sự nghiệp của ông cũng gắn liền với hình ảnh của tập đoàn. Trên cương vị CEO, ông trực tiếp điều hành mọi hoạt động kinh doanh của Nvidia, còn các thành viên gia đình ông cũng liên tục thăng tiến trong công ty.

"Nếu ông Huang lập tức bị cách chức, Nvidia có thể gặp khó khăn do chưa có kế hoạch kế nhiệm. Nếu ông Huang vi phạm pháp luật hoặc các quy định của công ty, hội đồng quản trị nhiều khả năng sẽ hành động ngay khi có bằng chứng", ông Gil Luria, Giám đốc nghiên cứu công nghệ tại D.A. Davidson, nhận định với Hãng tin Reuters.

Ông Jensen Huang cũng là một đồng minh thân cận của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Nhà lãnh đạo Mỹ đã lên tiếng bảo vệ ông Huang trong bê bối ngoại tình với bà Alice Huang, cho biết kể ông Huang đã trao đổi và khẳng định không biết nhân tình bị nghi là gián điệp Trung Quốc.

Nvidia và CEO Jensen Huang bị kiện tập thể Một hãng luật tại Mỹ đã đệ đơn kiện tập thể nhằm vào CEO Jensen Huang và Nvidia, cáo buộc họ che giấu thông tin về mối quan hệ giữa ông Huang với nữ doanh nhân Trung Quốc Alice Huang, gây thiệt hại cho cổ đông.



