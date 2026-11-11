Lộ hành tung nhân tình CEO Nvidia nghi là gián điệp Trung Quốc

Bà Alice Huang và CEO Nvidia Jensen Huang trong bữa tiệc tại nhà hàng ở thành phố Đài Bắc, Đài Loan ngày 22-5-2025 - Ảnh: AFP/CTI

Giám đốc điều hành (CEO) Nvidia Jensen Huang đã thừa nhận ngoại tình, được cho là với bà Alice Huang - một cựu nữ quản lý người Trung Quốc tại Công ty Megaspeed (trụ sở ở Singapore).

Giới chức Mỹ nghi rằng người phụ nữ này là gián điệp của Trung Quốc. Về phần mình, Bắc Kinh đã lên tiếng bác bỏ các cáo buộc trên, gọi đó là "vô căn cứ và nhằm bôi nhọ".

Lãnh đạo Cơ quan Di trú Đài Loan (NIA) cho biết cơ quan này đã nắm toàn bộ hồ sơ xuất nhập cảnh cùng các thông tin liên quan đến bà Alice Huang, đồng thời xác nhận bà sử dụng hộ chiếu Hong Kong để nhập cảnh Đài Loan.

Người đứng đầu Cơ quan Nội vụ Đài Loan Lưu Thế Phương cho biết bà Alice Huang "thực sự đã nhập cảnh, nhưng hiện tại bà ấy đang ở nước ngoài".

"Nếu biết người này là gián điệp, chúng tôi chắc chắn đã không để bà ấy nhập cảnh vào Đài Loan. Chúng tôi sẽ rà soát lại các quy trình của mình, đặc biệt là công tác sàng lọc trước, kiểm tra đột xuất, phỏng vấn, cũng như các biện pháp quản lý sau chuyến đi" - bà Lưu nhấn mạnh.

"Theo những gì chúng tôi nắm được, giấy phép của bà Huang đã bị thu hồi, đồng nghĩa với việc bà ấy không thể nhập cảnh vào Đài Loan một lần nữa” - bà nói.

Trước đó vào ngày 10-11, bà Lưu khẳng định "các đơn vị an ninh của Đài Loan đang tích cực điều tra vụ việc".

Bà Alice Huang, còn được biết đến với tên gọi Huang Le, từng bị bắt gặp tại một bữa tiệc tối do ông Jensen Huang chủ trì hồi tháng 5-2025 tại một nhà hàng ở Đài Bắc.

Các phóng viên đứng bên ngoài nhà hàng đã quay phim qua cửa kính khi ông Jensen Huang và một người phụ nữ khi đó được xác định là Alice Huang đang giao lưu với các khách mời khác.

Theo các đoạn phát trực tiếp (livestream) của báo giới, có thời điểm ông Jensen Huang đã quàng tay ôm bà Alice Huang khi người phụ nữ này hôn lên má phải của ông.

Thượng nghị sĩ Cộng hòa Mỹ Kevin Cramer, thành viên Ủy ban Ngân hàng Thượng viện, đã kêu gọi ông Jensen Huang từ chức CEO Nvidia, tờ Politico đưa tin tối 10-11.

Hôm 9-11, Tổng thống Donald Trump cho biết Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã vào cuộc điều tra vụ việc.

Bà Alice Huang đến nay vẫn chưa lên tiếng.