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Singapore cấm nữ doanh nhân Alice Huang nhập cảnh

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BÌNH AN
BÌNH AN
BÌNH AN

Ngày 12-11, Bộ Nội vụ Singapore đã ra thông cáo về nữ doanh nhân Trung Quốc Alice Huang và Công ty công nghệ Megaspeed có trụ sở tại Singapore.

Vụ CEO Nvidia Jensen Huang: Singapore thông báo cấm nữ doanh nhân Alice Huang nhập cảnh - Ảnh 1.

Alice Huang trong các ảnh chụp cùng CEO Nvidia Jensen Huang - Ảnh: NOWNews và NetThunder/LinkedIn

Theo Đài CNA, Bộ Nội vụ Singapore hôm nay thông báo: Cựu lãnh đạo Megaspeed Alice Huang đã bị cảnh cáo nghiêm khắc và cấm nhập cảnh trở lại Singapore, sau khi cảnh sát đánh giá bà cố tình cung cấp thông tin không chính xác nhằm giảm nhẹ vai trò của mình tại công ty trong quá trình điều tra.

Vào tháng 2-2026, sau khi tham vấn Văn phòng Tổng chưởng lý Singapore (AGC), cảnh sát nước này từng kết luận không có đủ bằng chứng để xác định Alice Huang đã phạm bất kỳ tội nào liên quan đến những khai báo không chính xác mà Megaspeed đang bị điều tra.

Bộ Nội vụ Singapore thông tin cuộc điều tra của cảnh sát đối với Megaspeed và 6 cá nhân khác vẫn đang được tiến hành. Họ nói thêm không ai trong số 6 người này có mặt tại Singapore kể từ khi cuộc điều tra bắt đầu vào tháng 2-2025.

"Singapore cam kết duy trì danh tiếng là một trung tâm kinh doanh đáng tin cậy. Chúng tôi sẽ không cho phép các công ty hoặc cá nhân lợi dụng môi trường kinh doanh của Singapore để thực hiện các hành vi gian lận hoặc không trung thực" - Bộ Nội vụ Singapore tuyên bố. 

Bộ này cho biết thêm hộ chiếu của bà Alice Huang đã được trả lại vào ngày 26-2-2026 và bà rời Singapore cùng ngày.

Megaspeed, công ty trung tâm dữ liệu có trụ sở tại Singapore, đang bị giám sát chặt chẽ sau khi rộ tin các quan chức tình báo Mỹ nghi ngờ cựu lãnh đạo Alice Huang làm gián điệp cho Bắc Kinh. Bà Alice Huang cũng bị cáo buộc có quan hệ tình cảm với Giám đốc điều hành (CEO) Tập đoàn Nvidia của Mỹ, ông Jensen Huang.

Lực lượng Cảnh sát Singapore (SPF) và Cơ quan Hải quan Singapore bắt đầu cuộc điều tra độc lập vào tháng 2-2025 đối với một số công ty và những người giữ chức vụ chủ chốt tại các công ty này, liên quan đến nghi vấn khai báo sai trong hoạt động mua máy chủ và các hành vi vi phạm liên quan khác.

Megaspeed và những người kiểm soát công ty này nằm trong số các đối tượng bị điều tra.

Bà Alice Huang, cư dân Hong Kong, bị điều tra do nghi vấn có liên quan đến các hành vi phạm tội nói trên tại Singapore, xét đến vị trí khi đó của bà là CEO, Chủ tịch và là một trong những người kiểm soát chủ chốt của Megaspeed.

Bộ Nội vụ Singapore lưu ý bà Alice Huang không cư trú tại Singapore và không bị điều tra về tội gián điệp.

Sáng 12-11, Hãng Bloomberg dẫn nguồn thạo tin cho hay bà Alice Huang đang có mặt tại Bắc Kinh. Không rõ bà Alice Huang đến thủ đô Trung Quốc khi nào và vì lý do gì.

Ngày 12-11, ông James Tan Yong Pong, CEO kiêm Chủ tịch hiện tại của Megaspeed, tuyên bố: "Tuân thủ quy định là ưu tiên hàng đầu của công ty và Megaspeed cam kết hợp tác một cách xây dựng, minh bạch với Chính phủ Mỹ".

Công ty này được thành lập năm 2015 với tên gọi ban đầu là 7Road International, sau đó đổi tên thành Megaspeed International vào tháng 3-2023. Mỹ nghi ngờ công ty này hỗ trợ Trung Quốc lách các lệnh cấm bán chip trí tuệ nhân tạo (AI).

Vụ CEO Nvidia Jensen Huang: Singapore thông báo cấm nữ doanh nhân Alice Huang nhập cảnh - Ảnh 3.CEO Nvidia Jensen Huang thừa nhận ngoại tình: Nữ doanh nhân Alice Huang là ai?

Tập đoàn Nvidia đang điều tra liệu tỉ phú Jensen Huang có trở thành mục tiêu của hoạt động tình báo nước ngoài hay không, sau khi rộ tin ông có mối quan hệ thân mật với nữ doanh nhân Trung Quốc Alice Huang.

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    Chủ đề: Jensen Huang Singapore Nvidia Alice Huang Megaspeed

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