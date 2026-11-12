Cổ phiếu Nvidia lao dốc, bốc hơi 601 tỉ USD vốn hóa sau khi CEO Jensen Huang từ chức

Cổ phiếu Nvidia lao dốc sau khi ông Jensen Huang từ chức - Ảnh: FINANCIAL EXPRESS

Theo Hãng tin Bloomberg, cổ phiếu Tập đoàn Nvidia lao dốc ngay khi mở cửa phiên giao dịch ngày 12-11, kéo vốn hóa thị trường của nhà sản xuất chip này xuống dưới ngưỡng 4.000 tỉ USD, lần đầu tiên kể từ năm 2025.

Động thái này diễn ra sau khi Giám đốc điều hành (CEO) Jensen Huang tuyên bố từ chức, liên quan đến bê bối ngoại tình với hai phụ nữ, trong đó một người bị nghi là gián điệp Trung Quốc.

Trong phiên đầu giờ, cổ phiếu Nvidia có lúc giảm tới 14%, chạm mức thấp nhất kể từ tháng 6-2025 và làm bốc hơi 601 tỉ USD vốn hóa. Nếu đà giảm này duy trì đến lúc đóng cửa, đây sẽ là phiên mất vốn hóa trong một ngày lớn nhất lịch sử đối với một mã cổ phiếu.

Tính từ mức đỉnh kỷ lục hồi đầu tháng 10, cổ phiếu Nvidia đã mất khoảng 35% giá trị, tương đương 2.000 tỉ USD vốn hóa chỉ trong vài tuần. Với mức định giá hiện dưới 3.800 tỉ USD, doanh nghiệp từng là công ty lớn nhất thế giới hiện đã bị Apple và Microsoft vượt mặt.

"Tôi chưa từng chứng kiến điều gì tương tự, chúng ta đang bước vào một vùng biến động chưa từng có tiền lệ. Trên thang điểm từ 1 đến 10, mức độ nghiêm trọng của sự việc này là 10", ông Ted Mortonson, chiến lược gia công nghệ tại công ty tài chính Robert W. Baird & Co., nhận định.

Khả năng tiếp tục lèo lái công ty sản xuất chip trí tuệ nhân tạo (AI) quan trọng nhất thế giới của ông Huang bị đặt dấu hỏi lớn từ ngày 8-11, khi ông thừa nhận không chung thủy với vợ.

Người được đồn đoán có quan hệ tình cảm với ông là bà Alice Huang, cựu CEO công ty trung tâm dữ liệu Megaspeed International (Singapore), hiện bị nghi hoạt động gián điệp cho Trung Quốc.

Đến ngày 11-11, tờ New York Times dẫn các nguồn tin ẩn danh từng làm việc tại Nvidia cho biết ông Huang còn có quan hệ tình cảm với bà Kimberly Powell, Phó Chủ tịch phụ trách mảng y tế của chính tập đoàn.

Trước giờ mở cửa thị trường ngày 12-11, Nvidia chính thức thông báo ông Huang rời vị trí, đồng thời bổ nhiệm Giám đốc tài chính (CFO) Colette Kress làm CEO tạm thời và thành viên hội đồng quản trị Harvey Jones làm Chủ tịch đầu tiên trong lịch sử công ty.

Thông tin được đưa ra ngay trước thềm công bố báo cáo tài chính quý III vào ngày 17-11. Dù công ty được kỳ vọng tăng trưởng mạnh nhờ nhu cầu chip AI duy trì ở mức cao, các bê bối đời tư đang khiến giới đầu tư và phân tích đồng loạt bán tháo cổ phiếu Nvidia.

Trong tuần qua, ít nhất bảy công ty tài chính lớn tại Phố Wall đã hạ khuyến nghị đối với cổ phiếu Nvidia, còn chi phí bảo hiểm rủi ro vỡ nợ đối với các khoản nợ của tập đoàn cũng tiến sát mức cao kỷ lục.

Tính từ đầu năm 2026, cổ phiếu Nvidia đã giảm 15% và đang hướng tới năm tồi tệ nhất kể từ 2022.