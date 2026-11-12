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Nvidia bốc hơi hơn 450 tỉ USD vốn hóa, ảnh hưởng hàng triệu tài khoản hưu trí Mỹ

tác giả
NGHI VŨ
NGHI VŨ
NGHI VŨ

Nvidia đã mất hơn 450 tỉ USD vốn hóa thị trường sau những thông tin bất lợi liên quan đến CEO Jensen Huang, kéo theo lo ngại về tác động đến thị trường chứng khoán và tài khoản hưu trí của hàng triệu người Mỹ.

Nvidia bốc hơi hơn 450 tỉ USD vốn hóa, ảnh hưởng hàng triệu tài khoản hưu trí Mỹ - Ảnh 2.

CEO Nvidia Jensen Huang - Ảnh: REUTERS

Theo CBS News ngày 11-11 (giờ Mỹ), Nvidia đã mất hơn 450 tỉ USD vốn hóa thị trường kể từ khi hãng mở cuộc điều tra liên quan đến CEO Jensen Huang hôm 8-11.

Trong phiên giao dịch ngày 11-11, cổ phiếu Nvidia tăng gần 3%, đóng cửa ở mức 173,73 USD. Tuy nhiên, giá cổ phiếu sau đó đảo chiều, giảm hơn 8% xuống dưới 160 USD trong phiên giao dịch ngoài giờ.

Đà giảm diễn ra giữa lúc xuất hiện thêm những thông tin bất lợi xoay quanh CEO Jensen Huang. Theo New York Times, ông Huang tiếp tục vướng nghi vấn ngoại tình với cấp dưới là bà Kimberly Powell - Phó chủ tịch phụ trách mảng y tế của Nvidia.

Cùng ngày, Wall Street Journal đưa tin hội đồng quản trị Nvidia đang chuẩn bị miễn nhiệm ông khỏi vị trí CEO.

Chứng khoán Mỹ và châu Á chịu sức ép

Theo CNBC, những diễn biến tại Nvidia tiếp tục gây sức ép lên thị trường chứng khoán Mỹ và châu Á trong ngày 12-11.

Hợp đồng tương lai chỉ số Nasdaq-100, tập trung vào nhóm cổ phiếu công nghệ Mỹ, giảm 0,97%, trong khi S&P 500 tương lai giảm 0,37%.

Tại châu Á, chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 1,26%, còn Nikkei 225 của Nhật Bản và Hang Seng của Hong Kong cùng giảm 0,82% trong phiên sáng 12-11.

Thị trường Hàn Quốc chịu sức ép khi Samsung Electronics và SK Hynix, hai nhà cung ứng quan trọng của Nvidia, chiếm tỉ trọng lớn trong chỉ số Kospi.

Ông Adam Crisafulli, chuyên gia tại Vital Knowledge, nhận định đây là thông tin tiêu cực đối với thị trường, bởi Jensen Huang là một trong những lãnh đạo doanh nghiệp nổi bật nhất thế giới, đứng đầu Nvidia, tập đoàn giữ vai trò trung tâm trong ngành công nghiệp AI.

Trong khi đó, ông Sameer Samana, chuyên gia chiến lược đầu tư tại Wells Fargo Investment Institute, khuyến nghị nhà đầu tư thận trọng khi thị trường vẫn đối mặt với rủi ro từ lạm phát, lãi suất và các quy định quản lý AI.

Tiền hưu trí của người Mỹ có thể bị ảnh hưởng ra sao?

Không chỉ tác động đến thị trường chứng khoán, biến động của Nvidia còn có thể ảnh hưởng đến tài khoản hưu trí 401(k) của hàng triệu người Mỹ, do cổ phiếu hãng chip này chiếm tỉ trọng lớn trong nhiều quỹ đầu tư.

401(k) là chương trình tiết kiệm hưu trí do doanh nghiệp thiết lập, cho phép người lao động trích một phần tiền lương để đầu tư vào các quỹ tài chính và tích lũy cho tuổi nghỉ hưu.

Theo Fortune, ông Leonard Gilroy, Giám đốc điều hành cấp cao tại Pension Integrity Project thuộc Reason Foundation (dự án nghiên cứu về hệ thống hưu trí Mỹ), ước tính cổ phiếu Nvidia chiếm khoảng 3-5% danh mục đầu tư hưu trí của một người Mỹ điển hình, tùy cách phân bổ tài sản.

Hiện cổ phiếu Nvidia chiếm khoảng 6% giá trị chỉ số S&P 500 và 10% chỉ số Nasdaq-100. Theo ông Gilroy, nếu một người đầu tư toàn bộ tiền hưu trí vào quỹ theo dõi một trong hai chỉ số này và cổ phiếu Nvidia mất hoàn toàn giá trị, họ có thể mất trực tiếp khoảng 5-10% số tiền đầu tư.

Tuy nhiên, đây chỉ là kịch bản giả định cực đoan. Trên thực tế, tiền hưu trí thường được phân bổ vào cổ phiếu của nhiều doanh nghiệp và các loại tài sản khác, giúp phân tán rủi ro.

Đối với các quỹ hưu trí công, Reason Foundation ước tính cổ phiếu Nvidia chiếm khoảng 2,5% tổng tài sản, do các quỹ này có danh mục đầu tư đa dạng hơn.

Dù vậy, ông Gilroy cảnh báo rủi ro lớn hơn có thể đến từ hiệu ứng lan truyền, khi biến động của Nvidia kéo theo cổ phiếu các doanh nghiệp AI và những công ty phụ thuộc vào chip của hãng. Khi đó, thiệt hại gián tiếp đối với danh mục đầu tư có thể lớn hơn tác động từ riêng cổ phiếu Nvidia.

Nvidia bốc hơi hơn 450 tỉ USD vốn hóa, ảnh hưởng hàng triệu tài khoản hưu trí Mỹ - Ảnh 2.Ai có thể thay thế ông Jensen Huang lãnh đạo Nvidia?

Nvidia khẳng định chưa có kế hoạch thay CEO. Nhưng nếu kịch bản xấu nhất xảy ra, ai sẽ kế nhiệm ông Jensen Huang tại tập đoàn chip hàng đầu thế giới?

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NGHI VŨ
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    Chủ đề: châu Á mỹ Jensen Huang Nvidia quỹ hưu trí

    Dòng sự kiện: Thị trường chứng khoán

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