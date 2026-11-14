Tin tức thế giới 14-11: Lý do hoãn mọi chuyến bay ở Mỹ; Xác định cuộc gặp ba bên Mỹ - Nga - Trung

Một máy bay bay ngang tháp kiểm soát không lưu tại sân bay quốc tế Phoenix Sky Harbor, bang Arizona, Mỹ, ngày 8-11 - Ảnh: AP

Mỹ tạm dừng toàn bộ chuyến bay trên toàn quốc vì sự cố không lưu

Cơ quan Hàng không liên bang Mỹ (FAA) ngày 13-11 ra lệnh tạm dừng toàn bộ các chuyến bay chuẩn bị cất cánh trên phạm vi toàn quốc, sau khi ghi nhận sự cố nghiêm trọng trong hệ thống liên lạc kiểm soát không lưu.

Dữ liệu từ dịch vụ theo dõi chuyến bay FlightAware cho biết lệnh trên khiến gần 7.000 chuyến bay bị hoãn hoặc hủy.

Theo FAA, quyết định được đưa ra vì "những tình huống bất thường và lý do an toàn". Các máy bay đang trên không vẫn được phép hạ cánh, nhưng những máy bay ở mặt đất không được cất cánh cho đến khi có thông báo mới.

Đáng chú ý, cũng trong cùng ngày, FAA và Nhà Trắng đã đề nghị Quốc hội cấp thêm 30,1 tỉ USD nhằm khắc phục các vấn đề trong hệ thống hàng không.

Ông Trump muốn bàn thỏa thuận hạt nhân với Nga, Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh ba bên với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Thâm Quyến, Trung Quốc, vào ngày 19-11.

Hãng tin Reuters dẫn nguồn từ báo New York Post cho biết cuộc gặp dự kiến tập trung vào việc xây dựng một thỏa thuận kiểm soát vũ khí hạt nhân đầy tham vọng giữa ba cường quốc.

Ngoài ra, các nhà lãnh đạo cũng có thể thảo luận về vấn đề Triều Tiên và cuộc chiến tại Iran.

Trước đó, ông Trump đã công khai đề cập đến kế hoạch gặp hai nhà lãnh đạo Nga và Trung Quốc.

"Chúng tôi sẽ thảo luận nhiều vấn đề, bao gồm cả phi hạt nhân hóa, nhưng sẽ còn rất nhiều nội dung khác", nhà lãnh đạo Mỹ nói với các phóng viên hồi đầu tuần.

Hiện Nhà Trắng và Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington chưa phản hồi yêu cầu bình luận về thông tin trên.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ đối mặt thêm sức ép vì bê bối Nvidia

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tiết lộ bốn cơ quan chính phủ đã đề xuất đưa Megaspeed, công ty Singapore liên quan đến bê bối Nvidia, vào danh sách đen thương mại từ nhiều tháng trước, nhưng Bộ Thương mại không ủng hộ.

Theo Hãng tin Reuters, Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao, Lầu Năm Góc và Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ đều ủng hộ động thái này, song quyền quyết định lại nằm ở Bộ Thương mại.

Thông tin trên làm gia tăng sức ép đối với Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick, người bị cáo buộc trì hoãn các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip Nvidia sang Trung Quốc.

Một số nghị sĩ đã kêu gọi ông Lutnick từ chức, trong khi Nhà Trắng được cho là đang cân nhắc khả năng thay thế ông.

Megaspeed trở thành tâm điểm chú ý sau khi xuất hiện thông tin cựu CEO Nvidia Jensen Huang có quan hệ ngoài luồng với cựu lãnh đạo công ty Alice Huang, người bị Mỹ nghi là gián điệp Trung Quốc.

Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick - Ảnh: REUTERS

Châu Âu chọn 5 nước tham gia đàm phán hòa bình Ukraine

Ngày 13-11, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã thống nhất chọn Anh, Pháp, Đức, Ý và Ba Lan làm nhóm đại diện châu Âu tham gia các cuộc đàm phán hòa bình Ukraine, cùng với các cơ quan EU.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa công bố quyết định trên sau hội nghị thượng đỉnh tại Dublin (Ireland), khẳng định châu Âu cần có tiếng nói thống nhất trong những vấn đề liên quan đến tương lai Ukraine và an ninh khu vực.

Cùng ngày, Điện Kremlin tuyên bố Nga sẵn sàng để châu Âu tham gia đàm phán nếu các nước thực sự có thiện chí đóng góp cho hòa bình. Tuy nhiên Matxcơva muốn thảo luận về cấu trúc an ninh châu Âu, trước khi đi vào giải quyết những vấn đề cụ thể của cuộc chiến tại Ukraine.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz bác bỏ đề xuất trên, nhấn mạnh không thể thảo luận về Ukraine mà thiếu Ukraine, cũng như về châu Âu mà không có châu Âu.

Các nhà lãnh đạo EU chụp ảnh chung tại hội nghị không chính thức về trí tuệ nhân tạo (AI) ở Dublin, Ireland, ngày 13-11 - Ảnh: REUTERS

Phát hiện drone khả nghi tại căn cứ không quân Mỹ ở Anh

Không quân Mỹ ngày 13-11 thông báo phát hiện hoạt động của máy bay không người lái (drone) khả nghi tại căn cứ RAF Lakenheath ở miền đông nước Anh, trong bối cảnh Washington gần đây tăng cường các biện pháp an ninh do lo ngại mối đe dọa từ Iran.

Theo Hãng tin Reuters, lực lượng Mỹ tại căn cứ đã ứng phó với drone nghi hoạt động trái phép vào tối cùng ngày. Vụ việc không gây thiệt hại về người, máy bay hay cơ sở hạ tầng.

Diễn biến này xảy ra sau khi Mỹ rút các máy bay ném bom từng tham gia tấn công Iran khỏi Anh và chuyển nhiều máy bay tiếp nhiên liệu sang Đức vì những lo ngại an ninh.

Liệu pháp chữa lành mang tên alpaca Những chú lạc đà alpaca đến thăm người cao tuổi tại một viện dưỡng lão ở Berlin, Đức, trong chương trình mang lại niềm vui và sự bầu bạn cho các cư dân - Ảnh: REUTERS