Mỹ lên tiếng trước tin Iran tấn công trạm radar cảnh báo sớm ở Bahrain

Tiêm kích tàng hình F-35A Lightning II của Không quân Mỹ tuần tra trên bầu trời Trung Đông - Ảnh: CENTCOM

Theo Hãng tin Reuters, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 13-11 khẳng định các lực lượng của họ đã bắn hạ hai máy bay không người lái (drone) tự sát do IRGC phóng về phía Bahrain mà không chịu bất kỳ thiệt hại nào.

Trước đó, theo truyền thông nhà nước Iran ngày 13-11, IRGC cho biết đơn vị hàng không vũ trụ của nước này đã tiến hành cuộc tấn công nhằm vào radar cảnh báo sớm của Mỹ tại Bahrain.

"Vài giờ trước, các chiến sĩ thuộc Lực lượng Hàng không vũ trụ của IRGC đã nhắm mục tiêu và phá hủy radar cảnh báo sớm của Mỹ tại Bahrain, nhằm đáp trả hành động không kích của đối phương vào một tháp viễn thông tại Sirik" - IRGC tuyên bố, đề cập thành phố cảng thuộc tỉnh Hormozgan ở miền nam Iran.

Hiện chính quyền Bahrain chưa bình luận về tuyên bố của Mỹ.

Thông tin trên xuất hiện trong bối cảnh cuộc xung đột kéo dài tám tháng qua giữa Mỹ và Iran đang trải qua giai đoạn tạm lắng mong manh.

Ở một diễn biến liên quan, Tư lệnh Hạm đội 5 Hải quân Mỹ Curt A. Renshaw vừa kết thúc chuyến thăm Israel, trong đó ông thảo luận với các đối tác Israel về việc “tăng cường quan hệ hợp tác” giữa hai bên, kênh Al Jazeera đưa tin.

Theo thông báo do Lực lượng Phòng vệ Israel đăng trên mạng xã hội X, ông Renshaw đã có chuyến thăm với tư cách khách mời của Tư lệnh Hải quân Israel Eyal Harel.

“Hai tư lệnh đã thảo luận về hoạt động của hải quân trong các chiến dịch tại nhiều khu vực, việc tăng cường hợp tác nhằm duy trì ổn định khu vực và bảo đảm an ninh các tuyến hàng hải, phối hợp giữa hai hạm đội cũng như chia sẻ kiến thức và công nghệ” - thông báo cho biết.

Hạm đội 5 Hải quân Mỹ đặt sở chỉ huy tại Bahrain, phụ trách các hoạt động quân sự trên khắp vùng Vịnh, Biển Đỏ, biển Ả Rập và một phần Ấn Độ Dương. Hạm đội này cũng trực tiếp tham gia cuộc chiến với Iran.