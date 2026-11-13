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Iran tuyên bố nối lại tấn công cơ sở quân sự Mỹ ở vùng Vịnh sau hơn 2 tháng

tác giả
HÀ ĐÀO
HÀ ĐÀO
HÀ ĐÀO

IRGC tuyên bố đã phá hủy một hệ thống radar cảnh báo sớm của Mỹ tại Bahrain nhằm trả đũa vụ không kích vào một tháp viễn thông ở miền Nam Iran hôm 12-11.

Iran tuyên bố nối lại tấn công cơ sở quân sự Mỹ ở vùng Vịnh sau hơn 2 tháng - Ảnh 1.

Hệ thống tên lửa đất đối không được trưng bày tại triển lãm tên lửa và máy bay không người lái ở ngoại ô Tehran ngày 12-11 - Ảnh: AFP

Theo truyền thông nhà nước Iran ngày 13-11, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết đơn vị hàng không vũ trụ của nước này đã tiến hành cuộc tấn công nhằm vào radar cảnh báo sớm của Mỹ trên đảo Bahrain.

"Vài giờ trước, các chiến sĩ thuộc Lực lượng Hàng không vũ trụ của IRGC đã nhắm mục tiêu và phá hủy radar cảnh báo sớm của Mỹ trên đảo Bahrain, nhằm đáp trả hành động không kích của đối phương vào một tháp viễn thông tại Sirik", IRGC tuyên bố, đề cập đến thành phố cảng thuộc tỉnh Hormozgan ở miền nam Iran.

Lực lượng này cảnh báo Mỹ phải chấm dứt các hành động mà Tehran mô tả là "khiêu khích trên không" và "buôn lậu dầu mỏ" tại eo biển Hormuz.

Hiện Mỹ và Bahrain chưa xác nhận thông tin về vụ tấn công. Nếu được xác nhận, đây sẽ là cuộc tấn công đầu tiên của Iran nhằm vào các cơ sở quân sự Mỹ tại một quốc gia vùng Vịnh kể từ đầu tháng 9.

Diễn biến trên xảy ra trong bối cảnh cuộc xung đột kéo dài tám tháng qua giữa Mỹ và Iran đang trải qua giai đoạn tạm lắng mong manh.

Trong suốt cuộc xung đột, Iran đã nhiều lần sử dụng tên lửa và máy bay không người lái tấn công căn cứ quân sự Mỹ tại các quốc gia vùng Vịnh.

Các mục tiêu khác bao gồm sân bay, cảng biển, cơ sở năng lượng và nhiều công trình hạ tầng tại những nước đồng minh của Washington.

Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump tiết lộ Saudi Arabia, Qatar và một số quốc gia vùng Vịnh đã đề nghị Mỹ tạm ngừng các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Tehran.

Trong cuộc phỏng vấn với nhà bình luận Stephen A. Smith tại Nhà Trắng, ông Trump cho biết Saudi Arabia muốn Mỹ duy trì tình hình hiện tại thêm một thời gian. Qatar, Kuwait, Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) và Bahrain cũng có quan điểm tương tự.

"Tôi không chắc mình đồng ý với điều đó", ông Trump nói, và khẳng định sẽ tiếp tục tấn công Iran nếu không có đề nghị từ các đồng minh khu vực.

Nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố Washington có khả năng phá hủy cơ sở hạ tầng năng lượng, cầu đường và năng lực sản xuất của Iran chỉ trong ba ngày.

Dù vậy, chính quyền ông Trump gần đây đã giảm bớt những lời đe dọa nối lại không kích nhằm vào Iran, sau thất bại của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 3-11.

Tổng thống Mỹ cũng thừa nhận giá xăng tăng do chiến sự là một trong những nguyên nhân khiến Đảng Cộng hòa thua cuộc, song vẫn bảo vệ quyết định phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Tehran.

Iran tuyên bố nối lại tấn công cơ sở quân sự Mỹ ở vùng Vịnh sau hơn 2 tháng - Ảnh 3.Iran dọa tấn công các căn cứ Mỹ ở châu Âu

Quan chức an ninh Iran Mohsen Rezaei cảnh báo Tehran sẽ tấn công căn cứ quân sự Mỹ bên ngoài Trung Đông, kể cả tại châu Âu, nếu những cơ sở này được dùng để tiến hành các cuộc tấn công vào Iran.

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    Chủ đề: Iran mỹ Bahrain vùng Vịnh cơ sở quân sự

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