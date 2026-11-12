Iran dọa tấn công các căn cứ Mỹ ở châu Âu

Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran Mohsen Rezaei - Ảnh: AAWSAT

"Nếu máy bay Mỹ cất cánh từ căn cứ quân sự của Mỹ, dù căn cứ đó nằm trên lãnh thổ một quốc gia châu Âu hay ở khu vực xa xôi nào khác, để ném bom Iran, thì chúng tôi cũng sẽ tấn công những căn cứ đó" - Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran Mohsen Rezaei nói với kênh truyền hình Al Mayadeen có trụ sở tại Lebanon, trong cuộc phỏng vấn phát ngày 11-11.

Ông nói Iran sẽ đáp trả bằng cách "nhắm vào các cơ sở quân sự của Mỹ ở những địa điểm xa xôi hơn", thậm chí có thể tấn công "một số hòn đảo mà họ cho rằng nằm ngoài tầm bắn của tên lửa Iran".

Theo Hãng tin AFP, trước đó các quan chức Iran từng cảnh báo sẽ mở rộng phạm vi địa lý của cuộc xung đột nếu Mỹ tiếp tục tấn công nước này.

Hồi tháng 9, Thiếu tướng Yahya Rahim Safavi, cố vấn cấp cao về quân sự của Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei, cảnh báo Tehran có thể mở rộng cuộc chiến ở Trung Đông sang tận Ấn Độ Dương, thậm chí có thể xa hơn, nếu Mỹ còn tấn công Iran.

Đảo Diego Garcia ở Ấn Độ Dương, cách Iran gần 4.000km, là nơi đặt căn cứ quân sự chiến lược của Mỹ và Anh. Hồi tháng 3, Iran từng phóng hai tên lửa về phía căn cứ này. Theo thông tin do Anh công bố vào thời điểm đó, một quả tên lửa không tới được mục tiêu, trong khi quả còn lại bị đánh chặn.

Hồi tháng 9, một âm mưu tấn công căn cứ không quân RAF Fairford của Anh (nơi quân đội Mỹ từng dùng để triển khai hoạt động quân sự nhằm vào Iran) đã bị ngăn chặn sau khi nông dân địa phương báo cáo nhìn thấy một số người có hành vi "đáng ngờ".

Hôm 10-11, Bộ Tư pháp Mỹ thông báo truy tố ba người đàn ông mà cơ quan này mô tả là "đặc vụ Iran", trong đó có một người đang bị giam giữ, liên quan đến vai trò của họ trong vụ việc trên.

Hiện tại Mỹ đã giảm bớt những lời đe dọa không kích Iran trở lại, nhưng chưa thể loại trừ khả năng Mỹ tiến hành một đòn tấn công mạnh trước khi rút khỏi cuộc chiến.

Hôm 10-11, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố không cần thiết phải tiếp tục tấn công Iran, khi ông viện dẫn những nỗ lực thành công của Mỹ trong việc làm suy yếu nền kinh tế Iran.

Cũng trong cuộc phỏng vấn ngày 11-11, ông Rezaei cho biết vấn đề hạt nhân hiện không nằm trong nội dung đàm phán. Ông nói Tehran đã xác lập những lằn ranh đỏ, trong đó có cam kết "không đưa dù chỉ một lượng nhỏ vật liệu đã làm giàu ra khỏi Iran".