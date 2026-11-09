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Trung Đông sáng 9-11: Nhiều tiếng nổ ở Iran; Mỹ và Iran có tuyên bố mới

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BÌNH AN
BÌNH AN
BÌNH AN

Ông Trump nói về khả năng Mỹ tấn công Iran trở lại; Ngoại trưởng Iran nói không có cuộc đàm phán nào kể từ sau "cú sốc" bầu cử ở Mỹ... là một số tin tức đáng chú ý về Trung Đông sáng 9-11.

Trung Đông sáng 9-11: - Ảnh 1.

Tàu thuyền tại eo biển Hormuz, trong ảnh chụp nhìn từ Musandam (Oman) ngày 3-11-2026 - Ảnh: REUTERS

Nhiều tiếng nổ ở Iran

Sáng sớm 9-11 (giờ Việt Nam), Đài Al Jazeera ở Qatar tường thuật: Truyền thông Iran đưa tin quân đội Mỹ đã bắn vào đảo Qeshm của Iran, nằm gần eo biển Hormuz, vào tối 8-11 theo giờ địa phương, nhưng không tấn công bất kỳ địa điểm nào khác. Chưa rõ vũ khí nào được sử dụng.

Trước đó, Hãng thông tấn IRNA đưa tin có 4 vụ nổ xảy ra trên đảo, với một số địa điểm bị đánh trúng.

Tuy nhiên, hãng tin này cho biết những tiếng nổ được nghe thấy tại các thành phố Bandar Abbas và Sirik thuộc tỉnh Hormozgan có liên quan đến hoạt động của lực lượng Iran tại eo biển Hormuz.

Trong khi đó, Phó tỉnh trưởng Khuzestan Valiollah Hayati giải thích một số tiếng nổ được ghi nhận tại thành phố cảng Mahshahr thuộc tỉnh này là do hai máy biến áp điện phát nổ, chứ không phải do một cuộc tấn công.

Hiện giới quan sát vẫn đang theo dõi sát về khả năng quân đội Mỹ nối lại các cuộc tấn công quy mô lớn vào Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ.

Ông Trump nói về khả năng Mỹ tấn công Iran trở lại

Ngày 8-11, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ nghi ngờ về khả năng giao tranh tái diễn với Iran. Ông nói với Đài CNN rằng điều này rất khó xảy ra, nếu các cuộc đàm phán tiếp tục đạt tiến triển.

Trong những tuần gần đây, ông Trump đã dọa nối lại các cuộc không kích. Truyền thông Mỹ cho rằng các cuộc tấn công có thể tái diễn sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ hôm 3-11.

"Câu trả lời là khả năng cao sẽ không cần phải làm vậy. Tôi sẽ hành động nếu cần, nhưng chúng ta đã giáng đòn thật sự mạnh vào họ. Tôi đã đánh họ rất mạnh. Các vị không biết tôi đã đánh mạnh đến mức nào đâu" - ông Trump nói.

Nhà lãnh đạo Mỹ cảnh báo quyết định nối lại các cuộc tấn công "còn tùy thuộc vào việc họ có ký một thỏa thuận rất chặt chẽ hay không".

Trong cuộc phỏng vấn với Đài CNN ngày 8-11, ông Trump một lần nữa cho rằng sức ép kinh tế mà Iran đang phải đối mặt sẽ buộc các nhà lãnh đạo nước này chấp nhận một thỏa thuận hòa bình theo các điều kiện của Mỹ.

"Họ là một quốc gia đang suy yếu. Các vị đã thấy số liệu được công bố trong năm nay: lạm phát 301%. Họ đang kiệt quệ về tài chính. Chúng ta đã tấn công họ về mặt quân sự. Chúng ta có thể đánh bại hoàn toàn họ" - ông tuyên bố.

Ngoại trưởng Iran nói không có cuộc đàm phán nào kể từ sau "cú sốc" bầu cử ở Mỹ

Ngày 8-11, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết các bên trung gian đang nỗ lực thúc đẩy thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran đã không thực hiện bất kỳ chuyến đi nào kể từ khi Đảng Cộng hòa của ông Trump thất bại trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ hôm 3-11, theo Hãng tin AFP.

"Giờ đây chúng ta phải chờ xem họ cần bao lâu để tiếp nhận kết quả này, từ đó xác định hướng đi tiếp theo" - ông Araghchi nói trên truyền hình quốc gia Iran.

Trong nhiều tháng qua, một số quốc gia trong khu vực, trong đó có Qatar và Pakistan, đã nỗ lực nhưng chưa thành công trong việc chấm dứt hoàn toàn cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động hồi cuối tháng 2.

Giao tranh trực tiếp phần lớn đã lắng dịu, song Iran vẫn tiếp tục tìm cách phong tỏa eo biển Hormuz. Trong khi đó, Hải quân Mỹ vẫn duy trì hoạt động phong tỏa đối với các cảng Iran.

"Trong vài ngày qua, không còn chuyến đi nào của các bên trung gian hòa giải. Nguyên nhân là do cú sốc mà kết quả bầu cử ở Mỹ đã gây ra cho mọi người" - ông Araghchi nói.

Nhà ngoại giao hàng đầu Iran cho rằng "sẽ cần một khoảng thời gian để tình hình trở nên thuận lợi cho việc nối lại chuyến đi của các bên trung gian" và kêu gọi các bên kiên nhẫn.

Trước đó, ông Araghchi đăng trên mạng xã hội X: "Cử tri Mỹ đã đưa ra lựa chọn của mình. Đã đến lúc Nhà Trắng đưa ra lựa chọn của mình".

Ông kêu gọi Washington chấp nhận những yêu cầu mà Tehran đã nhiều lần nêu ra trước đó, nếu không thì "hãy chọn chiến tranh và chứng kiến các chiến binh luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, dày dạn trận mạc của chúng tôi giáng đòn kinh hoàng xuống các người".

Trung Đông sáng 9-11: Nhiều tiếng nổ ở Iran; Mỹ và Iran có tuyên bố mới - Ảnh 3.Tin tức thế giới 9-11: Đặc nhiệm Mỹ chặn đường bộ vào Iran; CEO Nvidia bị điều tra sau khi nhận ngoại tình

Ông Trump thừa nhận chính sách trục xuất người nhập cư quá cứng rắn; Tuyết đầu mùa sớm hơn 1 tháng ở Hàn Quốc; Tập đoàn Nvidia điều tra ông Jensen Huang... là một số tin tức thế giới đáng chú ý sáng 9-11.

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    Chủ đề: xung đột Iran Mỹ Trung Đông

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