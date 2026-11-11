Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Ngoại trưởng Mỹ tiết lộ lý do ông Trump không tiếp tục không kích Iran

tác giả
XUÂN THẢO
XUÂN THẢO
XUÂN THẢO

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho rằng các biện pháp trừng phạt đang gây thiệt hại nghiêm trọng cho kinh tế Iran, giúp Washington đạt mục tiêu mà không cần tiếp tục các chiến dịch quân sự quy mô lớn.

Lý do ông Trump không triển khai chiến dịch quân sự lớn vào Iran - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio phát biểu sau cuộc gặp Tổng thống Pháp bên lề Hội nghị thượng đỉnh các ngoại trưởng G7 ngày 9-11 - Ảnh: REUTERS

Ít giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nhận thấy "động lực tích cực" hướng tới giải quyết cuộc chiến kéo dài tám tháng với Iran, Ngoại trưởng Marco Rubio khẳng định việc siết chặt kinh tế Tehran đã khiến các đợt tấn công tiếp theo không còn cần thiết.

"Chiến dịch kinh tế chống lại Iran đang gây ra thiệt hại tàn khốc đến mức hiện nay không cần tiến hành các chiến dịch quân sự quy mô lớn", ông Rubio phát biểu sau cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) tại Paris ngày 10-11.

Theo Hãng tin AFP, Ngoại trưởng Mỹ nhiều lần bác bỏ nhận định rằng việc không tiếp tục hành động quân sự đồng nghĩa với bế tắc hay duy trì nguyên trạng.

"Áp lực kinh tế mà Iran đang phải chịu hiện cực kỳ nghiêm trọng và gia tăng từng ngày", ông nói, đồng thời tiết lộ Tổng thống Trump cũng nhận được đánh giá tương tự từ các đồng minh Trung Đông.

Trước đó, ông Trump cho biết có kế hoạch hoãn các đợt không kích nhằm vào Iran sau lời kêu gọi của các nước trong khu vực, trong đó có Thủ tướng Qatar, tại cuộc đàm phán ở Nhà Trắng.

"Chúng ta không cần không kích nếu có thể đạt được cùng mục tiêu bằng các biện pháp và sức ép kinh tế. Đó không phải là bế tắc. Chưa bao giờ Iran gặp khó khăn đến mức gần như không thể bán năng lượng ra thị trường toàn cầu như hiện nay", ông Rubio nhấn mạnh.

Mỹ đã áp đặt các lệnh trừng phạt Iran trong nhiều thập kỷ nhằm cắt giảm nguồn thu từ dầu mỏ, ngăn nước này mua sắm linh kiện vũ khí và triệt đi các nguồn tài chính của doanh nghiệp do Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) kiểm soát.

Cùng ngày 10-11, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi trả lời Hãng thông tấn IRNA: "Xung đột với Iran không thể giải quyết bằng biện pháp quân sự, cũng không thể bằng việc tăng cường trừng phạt".

"Giải pháp duy nhất là sử dụng ngôn từ tôn trọng, đi theo con đường ngoại giao và giải quyết các yêu cầu, điều kiện của Iran, vốn đã được nêu rõ trong đề xuất hai ngày và vẫn còn nguyên giá trị", ông nhấn mạnh.

Tehran khẳng định đề xuất mở lại eo biển Hormuz trong hai ngày, với điều kiện Washington chấp thuận một loạt yêu cầu, vẫn được đặt trên bàn đàm phán.

Các yêu cầu này bao gồm chấm dứt chiến sự trên mọi mặt trận, giải tỏa tài sản bị đóng băng, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt dầu mỏ và chấm dứt phong tỏa các cảng biển của Iran.

Chuyên gia phân tích chính trị Iran Ali Bigdeli nhận định các điều khoản của Tehran "rất khắt khe và nặng nề để Mỹ có thể chấp nhận". Tuy nhiên, ông cho rằng "việc tham gia vào các cuộc đàm phán trực tiếp" có thể mang lại kết quả.

Qatar và Pakistan đang dẫn đầu các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc chiến. Quan chức Bộ Ngoại giao Qatar Ibrahim al-Hashmi xác nhận đàm phán đã có tiến triển.

"Các nhà hòa giải trung gian đang kiên trì, nghiêm túc thu hẹp khoảng cách giữa quan điểm của các bên", ông phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, đồng thời bày tỏ: "Chúng tôi vẫn giữ hy vọng".

Ngoại trưởng Mỹ tiết lộ lý do ông Trump không tiếp tục không kích Iran - Ảnh 3.Ngoại trưởng Iran: Nga và Iran ‘chưa bao giờ’ hợp tác chặt chẽ đến thế

Ngoại trưởng Iran tuyên bố Nga và Iran "chưa bao giờ" hợp tác chặt chẽ đến thế, trong bối cảnh Matxcơva nỗ lực đóng vai trò trung gian hòa giải trong cuộc chiến tại Trung Đông.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
XUÂN THẢO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Marco Rubio Iran

    Dòng sự kiện: Căng thẳng Mỹ - Iran

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tải App

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất