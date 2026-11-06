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Phản ứng của Ngoại trưởng Marco Rubio khi bị đồn sẽ 'chia tay' ông Trump

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BÌNH AN

Ngày 5-11, Ngoại trưởng Rubio bác bỏ thông tin ông đang có kế hoạch rời chính quyền Tổng thống Trump, trong bối cảnh ông cân nhắc bước đi tiếp theo sau thất bại của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Phản ứng của Ngoại trưởng Marco Rubio khi bị đồn sẽ 'bỏ' ông Trump - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ra hiệu với các phóng viên bên ngoài Cánh Tây của Nhà Trắng ngày 3-11-2026 - Ảnh: AFP

Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo New York Times ngày 5-11, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định chuyện tiếp tục làm việc cho Tổng thống Mỹ Donald Trump đến hết nhiệm kỳ "luôn là kế hoạch của tôi".

Ông Rubio hiện là ngoại trưởng kiêm cố vấn an ninh quốc gia của ông Trump. Ông được xem là một trong những ứng viên tiềm năng kế nhiệm ông Trump bên phía phe Cộng hòa trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2028.

Chỉ vài ngày trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ hôm 3-11, ông Rubio đã có màn xuất hiện hiếm hoi bên cạnh nhà lãnh đạo Mỹ trong chiến dịch vận động. Ông bước lên bục phát biểu trước đám đông reo hò tại một sự kiện.

Tuy nhiên, ngày 5-11, ông Rubio từ chối trả lời các câu hỏi về tương lai chính trị của mình. "Tôi thực sự sẽ không nói về năm 2028 nữa" - nhà ngoại giao Mỹ cho biết.

Về thông tin cho rằng ông đang cân nhắc rời chính quyền Tổng thống Trump, Ngoại trưởng Rubio nói với báo New York Times: "Thành thật mà nói, tôi không biết những thông tin này xuất phát từ đâu".

Trước đó cùng ngày, Hãng tin Bloomberg nói ông Rubio đang cân nhắc khả năng rời chính quyền Trump. Theo Bloomberg, ông Rubio đã trao đổi với các quan chức Nhà Trắng về việc từ chức, nhưng được đề nghị tiếp tục ở lại.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã phản ứng mạnh trước thông tin cho rằng ông Rubio có thể ra đi. Ông Dylan Johnson, Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách các vấn đề công chúng toàn cầu, gọi bài viết của Bloomberg là "hoàn toàn bịa đặt".

Ông cũng bác bỏ thông tin của báo The Independent, trong đó nói ông Rubio đang lên kế hoạch để giành đề cử của Đảng Cộng hòa cho cuộc bầu cử tổng thống năm 2028. Ông gọi đây là "tin giả hoàn toàn vô căn cứ".

Trước đây, ông Rubio từng tuyên bố sẽ ủng hộ Phó tổng thống Mỹ JD Vance nếu ông này ra tranh cử tổng thống. Ông Vance cũng được xem là một trong những ứng viên tiềm năng cho cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2028.

Phản ứng của Ngoại trưởng Marco Rubio khi bị đồn sẽ 'chia tay' ông Trump - Ảnh 3.Đài Mỹ: Ông Trump tính thay Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth

Ngày 5-11, Đài NBC News của Mỹ dẫn hai nguồn thạo tin cho biết Tổng thống Trump trong những ngày gần đây nói với một số đồng minh rằng ông đang cân nhắc thay thế Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth.

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    Chủ đề: Nhà Trắng Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio Donald Trump bầu cử giữa nhiệm kỳ

    Dòng sự kiện: Chính quyền Trump 2.0

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