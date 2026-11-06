Ông Trump: Bầu cử 'gian lận không thể tưởng tượng'

Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: AFP

"Các cuộc bầu cử của chúng ta gian lận đến mức các bạn không thể tưởng tượng được đâu" - Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với báo giới ngày 5-11.

Phát ngôn trên được đưa ra chỉ hai ngày sau khi cử tri Mỹ trao quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội cho Đảng Dân chủ, theo Hãng tin AFP, trong bối cảnh kết quả ở Thượng viện tại bang Mississippi có thể là một cú sốc nữa đe dọa khoét sâu thêm thất bại lịch sử của Đảng Cộng hòa.

Mississippi là một trong những bang có truyền thống ủng hộ phe Cộng hòa vững chắc nhất cả nước. Nhưng vượt ngoài mọi dự đoán, ứng cử viên da màu 43 tuổi Scott Colom (Đảng Dân chủ) hiện có vẻ đang đứng trước cơ hội giành một ghế ở Thượng viện Mỹ.

Tính đến sáng 6-11 (giờ Việt Nam), khoảng cách dẫn trước của ông Colom so với Thượng nghị sĩ đương nhiệm phe Cộng hòa Cindy Hyde-Smith là khoảng 1.800 phiếu, và hiện đã kiểm đếm được gần 96% phiếu.

Nếu đắc cử, ông Colom sẽ trở thành đảng viên Dân chủ đầu tiên giành được ghế Thượng viện tại bang miền Nam này kể từ năm 1982, đồng thời là người Mỹ gốc Phi đầu tiên làm được điều này kể từ năm 1874.

Tại bang Alaska, ứng cử viên Đảng Dân chủ Mary Peltola cũng đang tạm dẫn với 48,2% số phiếu bầu, so với 47,9% của Thượng nghị sĩ đương nhiệm Đảng Cộng hòa Dan Sullivan.

Sự phẫn nộ của ông Trump trên mạng xã hội Truth Social nhằm vào một ứng cử viên không mấy tên tuổi cũng mang tên Dan Sullivan (ứng viên độc lập, người bị phe Cộng hòa cáo buộc là "chim mồi" của phe Dân chủ nhằm chia rẽ phiếu bầu của ứng cử viên đảng mình) và một đối thủ phụ khác là Gerald Heikes, vốn đăng ký tranh cử với tư cách đảng viên Cộng hòa.

Ông Trump đăng tải tuyên bố rằng tất cả phiếu bầu cho ông Sullivan "giả mạo" và ông Heikes "phải được chuyển ngay cho ông Dan Sullivan thật".

"Không có giải pháp nào khác công bằng hơn!" - vị tổng thống nhấn mạnh.

Đảng Dân chủ hiện nắm chắc ít nhất 54 ghế tại Thượng viện, so với 44 ghế của Đảng Cộng hòa. Tại Hạ viện, thế đa số của Đảng Dân chủ đã là 253/435 ghế vào sáng 6-11 (giờ Việt Nam), chiến thắng lớn nhất của đảng này trong gần hai thập niên qua, theo Đài NBC News.