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Đảng Dân chủ nắm 253 ghế Hạ viện Mỹ, thắng lớn cả ở cấp bang

tác giả
KHÁNH QUỲNH
KHÁNH QUỲNH
KHÁNH QUỲNH

Ngày 5-11 (giờ Mỹ), Đảng Dân chủ được dự báo sẽ đánh bại ít nhất 30 nghị sĩ đương nhiệm thuộc Đảng Cộng hòa, qua đó giành hơn 250 ghế tại Hạ viện.

Đảng Dân chủ giữ 253 ghế Hạ viện Mỹ, mở rộng quyền kiểm soát chính quyền các bang - Ảnh 1.

Cử tri theo dõi kết quả bầu cử tại bang Georgia - Ảnh: AFP

Tính đến sáng 6-11 (giờ Việt Nam), Đảng Dân chủ đã giành được 253 ghế tại Hạ viện, trong khi Đảng Cộng hòa giữ 156 ghế. Tại Thượng viện, Đảng Dân chủ đã giành được 56 ghế, trong khi Đảng Cộng hòa giữ 34 ghế.

Bên cạnh việc giành quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội, Đảng Dân chủ lần đầu tiên sau 16 năm giành được đa số chức vụ thống đốc bang, trong bối cảnh Đảng Cộng hòa từ lâu vốn chiếm ưu thế ở cấp bang.

Đảng Dân chủ đã giành thêm hàng trăm ghế tại các cơ quan lập pháp bang trên cả nước. Mặc dù việc kiểm phiếu vẫn đang tiếp diễn, chiến thắng của Đảng Dân chủ đã ghi nhận nhiều cột mốc mang tính lịch sử.

Cuộc bầu cử giữa kỳ đã ghi nhận chiến thắng của phe Dân chủ tại Pennsylvania và Wisconsin. Đảng này đã không giành được quyền kiểm soát toàn diện chính quyền bang Pennsylvania kể từ những năm 1990 và tại Wisconsin kể từ thất bại nặng nề năm 2010.

Tại Michigan và Minnesota, Đảng Dân chủ đã giành lại quyền kiểm soát đồng thời cả ba nhánh quyền lực của chính quyền bang mà đảng này để mất sau cuộc bầu cử năm 2024.

Trong khi đó, tại Texas, lần đầu tiên kể từ năm 2002, Đảng Dân chủ sẽ kiểm soát Hạ viện bang.

Đảng Dân chủ cũng giành chiến thắng tại Georgia, tiểu bang Đảng Cộng hòa luôn duy trì quyền kiểm soát đồng thời cả cơ quan lập pháp và hành pháp kể từ năm 2005.

Bên cạnh đó, Đảng Dân chủ cũng giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử thống đốc trước các ứng cử viên Cộng hòa tại Iowa, Nevada, Ohio và Texas, qua đó lần đầu tiên kể từ năm 2010 đưa đảng này nắm quyền kiểm soát đa số ghế thống đốc trên cả nước.

Những chiến thắng này có quy mô toàn diện đến mức phần lớn người dân Mỹ sẽ sống tại các bang có thống đốc thuộc Đảng Dân chủ, đồng thời là dấu mốc mới nhất cho thấy thành công vượt trội của Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa kỳ lần này.

Tại một số bang mà đảng này đã bị gạt khỏi quyền lực trong nhiều năm, thậm chí nhiều thập kỷ, Đảng Dân chủ được dự đoán sẽ triển khai hàng loạt chương trình lập pháp mạnh mẽ, có tác động trên phạm vi toàn quốc.

Theo một số nhà phân tích, Đảng Dân chủ có khả năng sẽ thay đổi căn bản chương trình nghị sự về chính sách ở cấp bang, trong đó có một số bang chiến trường quan trọng trong các cuộc bầu cử tổng thống.

Đảng Dân chủ giữ 253 ghế Hạ viện Mỹ, mở rộng quyền kiểm soát chính quyền các bang - Ảnh 3.Hé lộ bên trong chiến dịch tranh cử thất bại của Đảng Cộng hòa

Loạt tiết lộ từ các cuộc họp kín cho thấy đội ngũ ông Trump đã sớm nhận ra nguy cơ thất bại trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, song những nỗ lực điều chỉnh chiến lược sau đó vẫn không đủ để xoay chuyển tình thế.

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KHÁNH QUỲNH
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    Chủ đề: Texas đảng Dân chủ Ohio Georgia

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