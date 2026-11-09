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Ông Rubio: Có tiến triển về 'cấu trúc an ninh' của Ukraine và châu Âu hậu chiến

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Phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio được đưa ra trước thềm cuộc đàm phán giữa Nga - Ukraine do Washington làm trung gian trong tuần này.

Ông Rubio: Có tiến triển về 'cấu trúc an ninh' của Ukraine và châu Âu hậu chiến - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio rời đoàn xe hộ tống trước khi trả lời truyền thông ở Homestead, bang Florida, Mỹ ngày 8-11-2026 - Ảnh: AFP

Ngày 8-11, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio thông báo đã đạt được một số tiến triển trong việc định hình "cấu trúc an ninh" của Ukraine và châu Âu sẽ trông ra sao hậu xung đột Nga - Ukraine, theo Hãng tin AFP.

Những phát biểu của ông Rubio được đưa ra ngay trước chuyến công du Pháp để tham dự cuộc họp với các ngoại trưởng Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7).

Trong khi đó, các cuộc đàm phán giữa Nga - Ukraine do Mỹ làm trung gian dự kiến diễn ra tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) trong hai ngày 10 và 11-11.

Chia sẻ trước báo giới, ông Rubio nói rằng nhu cầu bảo đảm an ninh là vấn đề liên tục được đề cập trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Theo ông Rubio, một vấn đề then chốt là: "Cấu trúc an ninh của Ukraine và rộng hơn là của toàn bộ lục địa châu Âu sau chiến tranh sẽ trông như thế nào?".

"Tôi nghĩ tổng thống (Donald Trump) muốn ám chỉ rằng đã có một số tiến triển trong việc định hình cấu trúc an ninh này có thể trông như thế nào sau khi chiến tranh kết thúc" - ông nói thêm.

Hôm 5-11, Tổng thống Mỹ Donald Trump dự đoán sẽ có một thỏa thuận "rất lớn" với Matxcơva, không chỉ liên quan đến Ukraine mà còn cả "toàn bộ châu Âu". 

Phát biểu này có khả năng làm dấy lên thêm những lo ngại về việc Washington đang chuyển hướng ủng hộ Điện Kremlin.

Trong các phát biểu ngày 8-11, Ngoại trưởng Rubio cho biết "chưa có gì được hoàn tất và có thể sẽ có một số tiến triển tại Abu Dhabi".

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner dự kiến đại diện Washington tham gia các cuộc đàm phán tại Abu Dhabi.

Ông Rubio: Có tiến triển về 'cấu trúc an ninh' của Ukraine và châu Âu hậu chiến - Ảnh 3.Ukraine chấn động vì đường dây lừa đảo có quan chức bảo kê, ông Zelensky lên tiếng

Ngày 7-11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cam kết sẽ đưa ra thêm quyết định về nhân sự tại Cục An ninh Ukraine (SBU), sau vụ bê bối tham nhũng khiến công chúng phẫn nộ.

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    Chủ đề: Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cấu trúc an ninh Chiến sự Nga - Ukraine châu Âu Ukraine

    Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine

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