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Chiến sự Ukraine: Ông Zelensky công bố số liệu 1 tuần; 600.000 dân ở Dnipropetrovsk mất điện

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BÌNH AN
BÌNH AN
BÌNH AN

Tổng thống Zelensky cho biết Nga đã phóng 115 tên lửa các loại cùng 1.900 quả bom dẫn đường và hơn 3.000 drone tấn công Ukraine trong tuần qua.

Chiến sự Ukraine: Ông Zelensky công bố số liệu 1 tuần; 600.000 dân ở Dnipropetrovsk mất điện - Ảnh 1.

Lực lượng cứu hỏa làm việc tại hiện trường vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Nga ở thành phố Dnipro, tỉnh Dnipropetrovsk, Ukraine ngày 8-11-2026 - Ảnh: REUTERS

Ngày 8-11, báo Politico dẫn thông tin từ DTEK, công ty năng lượng tư nhân lớn nhất Ukraine, cập nhật: Các cuộc tấn công của Nga vào lưới điện Ukraine hôm 7-11 đã khiến hơn 600.000 người tại tỉnh Dnipropetrovsk, đông nam Ukraine lâm vào cảnh mất điện.

Trong tuyên bố trên nền tảng X sáng 8-11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lên án "cuộc tấn công trong đêm nhằm vào Dnipro", đồng thời cho biết Nga còn tiến hành các cuộc tấn công tại nhiều khu vực khác của Ukraine.

"Tình trạng mất điện trên diện rộng đang xảy ra trên khắp đất nước Ukraine. Công tác sửa chữa đang được triển khai tại hầu hết các thành phố và cộng đồng dân cư bị ảnh hưởng" - ông đăng trên X.

Thống đốc Dnipropetrovsk, ông Oleksandr Hanzha, thông tin: "Các nhân viên công ty điện lực đã bắt tay vào việc khôi phục nguồn điện. Tuy nhiên, những nỗ lực của họ đang bị cản trở do các cuộc pháo kích liên tục của Nga". 

Ông cho biết các bệnh viện và cơ sở hạ tầng thiết yếu hiện phải sử dụng máy phát điện để duy trì hoạt động.

Chiến sự Ukraine: Ông Zelensky công bố số liệu 1 tuần; 600.000 dân ở Dnipropetrovsk mất điện - Ảnh 2.

Một phụ nữ dắt chó băng qua đường trong lúc mất điện tại trung tâm thủ đô Kiev ngày 7-11-2026. Tình trạng mất điện xảy ra sau các cuộc tấn công của Nga nhằm vào cơ sở năng lượng trên khắp Ukraine - Ảnh: AFP

Tại vùng Kharkov, máy bay không người lái của Nga đã đánh trúng "một cơ sở hạ tầng trọng yếu", theo Thị trưởng thành phố Zlatopil, ông Mykola Baksheyev. Vị này cập nhật: "Gần 250.000 khách hàng tại vùng Kharkov bị mất điện".

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia cũng bị mất điện trong đêm. Sáng 8-11, Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) thông tin nhà máy hiện phải dựa vào "các máy phát điện diesel khẩn cấp để làm mát lò phản ứng và duy trì những chức năng thiết yếu khác liên quan đến an toàn và an ninh hạt nhân".

Nga - Ukraine vẫn tiếp tục các cuộc tấn công nhau trước thềm cuộc đàm phán do Mỹ làm trung gian tại Abu Dhabi.

"Chỉ tính riêng trong tuần qua, Nga đã phóng tổng cộng 115 tên lửa các loại, gần 1.900 quả bom dẫn đường và hơn 3.000 máy bay không người lái (drone) tấn công nhằm vào các thành phố và cộng đồng của chúng tôi. Đây là những đợt tấn công phối hợp, trong đó có nhiều tên lửa đạn đạo" - ông Zelensky viết trên nền tảng X ngày 8-11.

Cùng ngày, Hãng thông tấn Tass dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết các hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn và phá hủy 142 drone của Ukraine trên các vùng Nga trong đêm.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận quân đội nước này đã tấn công các cơ sở điện tại nhiều khu vực của Ukraine, cho rằng những nơi này cung cấp điện cho các nhà máy quân sự và quân đội Ukraine.

Chiến sự Ukraine: Ông Zelensky công bố số liệu 1 tuần; 600.000 dân ở Dnipropetrovsk mất điện - Ảnh 2.Đức nói thẳng lý do không cấp thêm tên lửa Patriot cho Ukraine

Đức hiện không thể chuyển thêm sau khi cung cấp cho Ukraine hơn 1/3 số hệ thống tên lửa phòng không Patriot của mình.

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    Chủ đề: Volodymyr Zelensky mất điện Ukraine Chiến sự Nga - Ukraine

    Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine

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