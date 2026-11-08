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Đức nói thẳng lý do không cấp thêm tên lửa Patriot cho Ukraine

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BÌNH AN
BÌNH AN
BÌNH AN

Đức hiện không thể chuyển thêm sau khi cung cấp cho Ukraine hơn 1/3 số hệ thống tên lửa phòng không Patriot của mình.

Đức giải thích lý do không thể cung cấp thêm tên lửa Patriot cho Ukraine lúc này - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) và Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius tham dự cuộc họp của Nhóm Liên lạc quốc phòng Ukraine bên lề Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng NATO tại trụ sở NATO ở Brussels, Bỉ ngày 18-6-2026 - Ảnh: AFP

Ngày 7-11, báo The Kyiv Independent đăng tin: Trong cuộc phỏng vấn với báo Berliner Morgenpost của Đức đăng tuần này, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết Berlin hiện nay hết khả năng cung cấp thêm hệ thống tên lửa phòng không Patriot cho Ukraine.

Theo ông Pistorius, thời gian qua Berlin đã chuyển cho Ukraine các hệ thống Patriot cùng số lượng lớn tên lửa, nhưng việc tiếp tục chuyển thêm có thể khiến Đức dễ bị tổn thương.

"Bất cứ thứ gì chúng tôi chuyển giao vào lúc này đều chưa thể được thay thế trong thời gian trước mắt. Điều này sẽ tạo ra những khoảng trống trong hệ thống phòng thủ mà chúng tôi không thể chấp nhận được. Hiện tại chúng tôi không thể làm gì hơn" - ông Pistorius nói.

Vị bộ trưởng Đức kêu gọi các quốc gia khác tăng cường hỗ trợ cho lực lượng phòng không Ukraine. Ông nói vấn đề này sẽ được thảo luận tại cuộc họp tiếp theo của Nhóm Liên lạc quốc phòng Ukraine vào giữa tháng 11.

Ông Pistorius còn cho rằng Nga đang hứng chịu tổn thất lớn trên chiến trường, trong khi chỉ đạt được ít tiến triển về lãnh thổ.

Những bình luận trên của ông được đưa ra trong bối cảnh Nga - Ukraine tiếp tục các cuộc tấn công nhau trước thềm cuộc đàm phán do Mỹ làm trung gian tại Abu Dhabi. 

Hiện nay Ukraine thiếu hụt tên lửa đánh chặn khi mùa đông đang đến gần.

Hôm 4-11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gặp ông Pistorius tại Berlin để thảo luận về việc đẩy nhanh bàn giao tên lửa PAC-2 do Đức sản xuất dành cho các hệ thống Patriot.

Ông Zelensky cho biết Ukraine đã có được hợp đồng mua các tên lửa này trong hai năm tới, nhưng cần được bàn giao sớm hơn để bảo vệ đất nước trước các cuộc tấn công của Nga.

Hồi tháng 1, ông Pistorius từng cảnh báo Đức không thể chuyển giao thêm hệ thống Patriot nào cho Ukraine. Ông nhấn mạnh Đức đã đóng góp ở mức lớn hơn nhiều so với tỉ trọng hợp lý, khi chuyển giao cho Ukraine hơn 1/3 số hệ thống Patriot của mình.

Đức giải thích lý do không thể cung cấp thêm hệ thống tên lửa Patriot cho Ukraine lúc này - Ảnh 3.Ukraine chấn động vì đường dây lừa đảo có quan chức bảo kê, ông Zelensky lên tiếng

Ngày 7-11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cam kết sẽ đưa ra thêm quyết định về nhân sự tại Cục An ninh Ukraine (SBU), sau vụ bê bối tham nhũng khiến công chúng phẫn nộ.

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    Chủ đề: Patriot Ukraine Đức Chiến sự Nga - Ukraine

    Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine

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