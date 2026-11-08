Ukraine chấn động vì đường dây lừa đảo có quan chức bảo kê, ông Zelensky lên tiếng

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, tuần qua các cơ quan chống tham nhũng Ukraine đã công bố cáo buộc đối với một số quan chức cấp cao trong ngành an ninh và thực thi pháp luật, liên quan đến nghi vấn những người này bao che cho một đường dây tội phạm quy mô lớn.

Cục Chống tham nhũng quốc gia Ukraine (NABU) thông tin đường dây này điều hành hàng chục trung tâm lừa đảo qua điện thoại với khoảng 2.700 nhân viên, chuyên lừa đảo người Ukraine và người nước ngoài.

Các nhà điều tra cho biết đường dây này điều hành các trung tâm lừa đảo, buôn bán ma túy, sản xuất tiền giả và thuốc lá giả với sự trợ giúp của các nhân viên cấp cao thuộc SBU, cảnh sát quốc gia và Văn phòng Tổng công tố. Một số quan chức còn tham gia lên kế hoạch bắt cóc và thực hiện các hành vi bạo lực khác cho đường dây này.

Trong bài phát biểu tối 7-11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gọi những hành vi phạm tội trên - nằm trong cuộc điều tra đang được mở rộng của Cục Chống tham nhũng quốc gia Ukraine - "thẳng thắn mà nói là đáng xấu hổ, hoàn toàn không thể chấp nhận được".

Đây là vụ bê bối gây chú ý mới nhất liên quan đến các quan chức đương nhiệm, khiến nhiều người dân Ukraine phẫn nộ trong bối cảnh họ gặp nhiều khó khăn vì xung đột Nga - Ukraine.

"Đã có những trường hợp bị sa thải tại Cục An ninh Ukraine vì vụ việc này và sẽ còn có những quyết định về nhân sự khác" - Tổng thống Zelensky nói, đồng thời cho biết ông kỳ vọng cuộc điều tra sẽ được tiến hành đầy đủ và mang lại kết quả rõ ràng.

Hôm 6-11, tòa án Ukraine đã ra lệnh bắt giữ một cựu tướng SBU liên quan đến vụ bê bối. Hai quan chức cảnh sát và một nghi phạm khác cũng bị lệnh tạm giữ trong tuần qua.

Ông Zelensky cho biết đã đề xuất ban hành luật mới, theo đó yêu cầu toàn bộ nhân viên SBU phải công khai kê khai tài sản.

Việc kê khai tài sản từ lâu là công cụ hữu hiệu giúp Ukraine giám sát và phát hiện tham nhũng. Nước này phải đẩy mạnh bài trừ tham nhũng để đáp ứng điều kiện gia nhập Liên minh châu Âu (EU), đồng thời tiếp tục nhận được nguồn hỗ trợ tài chính rất cần thiết.

SBU là cơ quan được trao quyền hạn rất rộng trong hoạt động thực thi pháp luật và quân sự.

Cánh quân sự của SBU đảm nhiệm các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào Nga và nhiều chiến dịch táo bạo khác trong thời chiến. Tuy nhiên, một số đơn vị khác của cơ quan này đã vướng phải cáo buộc tham nhũng.