Ông Trump thừa nhận nhiều điều sau thất bại của Đảng Cộng hòa, và 'không tha thứ đối thủ'

Ông Trump trả lời phỏng vấn Đài CBS News sau cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2026 - Ảnh: CBS NEWS

Chỉ vài ngày sau thất bại của Đảng Cộng hòa trong kỳ bầu cử giữa kỳ, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn kiên quyết bảo vệ cách ông điều hành nền kinh tế và cuộc chiến tại Iran. Tuy nhiên, ông thừa nhận đã "truyền thông sai cách" về các vấn đề kinh tế và nhìn nhận chiến dịch truy quét người nhập cư đôi khi "quá cứng rắn".

Trong cuộc phỏng vấn của chương trình 60 Minutes (Đài CBS News) phát sóng tối 8-11, ông Trump và người dẫn chương trình Ross Douthat đề cập nhiều chủ đề, từ bầu cử giữa kỳ, xung đột tại Iran đến suy nghĩ của tổng thống về các đối thủ chính trị.

Tại sao Đảng Cộng hòa lại thất bại?

Đảng Cộng hòa mất hơn 40 ghế tại Hạ viện và ít nhất bảy ghế tại Thượng viện trong ngày bầu cử 3-11. Phân tích về thất bại này, ông Trump cho rằng cử tri "không thích cuộc xung đột" với Iran cũng như tình trạng giá xăng tăng vọt do cuộc chiến gây ra. Song theo ông, lý do cốt lõi là "tên tôi không có trên phiếu bầu".

"Tôi nghĩ họ đã không đi bầu, thực sự là vậy. Trong một số trường hợp, họ không thích các ứng cử viên. Và đó là quyền của họ", ông nói.

Chưa truyền tải được thông điệp kinh tế

Người dân Mỹ bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa kỳ - Ảnh: REUTERS

Về kinh tế, ông khẳng định "các chỉ số thực sự phi thường" khi các tài khoản hưu trí 401(k) đang ở mức cao nhất mọi thời đại và "đã giúp nhiều người trở nên giàu có".

Tuy nhiên, khảo sát sau bầu cử cho thấy 3/4 cử tri đánh giá nền kinh tế ở mức tồi tệ hoặc không tốt. Theo ông Trump, vấn đề nằm ở chỗ "chúng tôi không truyền tải được thông điệp tới người dân".

"Tôi nghĩ đó là do truyền thông kém, có thể là từ phía tôi, dù tôi lúc nào cũng nói về nó", ông trải lòng, đồng thời dự đoán người Mỹ "sẽ nhận ra điều đó trong 2, 3 hoặc 4 tháng tới" khi các chính sách của ông đưa việc làm ngành sản xuất quay trở lại.

Không có ý định leo thang xung đột Iran

Ông Trump đã bảo vệ quyết định tấn công Iran: "Tôi tin rằng về mặt lịch sử, đây sẽ là một quyết định rất đúng đắn. Nó có phải là quyết định tốt cho hôm nay hay ngày mai không? Có thể là không. Nhưng tôi phải làm những gì tốt nhất cho đất nước. Nếu họ sở hữu vũ khí hạt nhân trong nhiệm kỳ của tôi, tôi sẽ bị chỉ trích gay gắt hơn nhiều".

Ông tin Tehran từng rất gần một thỏa thuận, nhưng kết quả bầu cử "đã trao cho họ một chút hy vọng". Về khả năng leo thang xung đột sau bầu cử, ông đáp: "Tôi không có ý định đó. Tôi nghĩ chẳng có lý do gì để làm vậy".

"Tôi hầu như không dành thời gian cho tài sản của mình"

Trước báo cáo của tạp chí Forbes về việc tài sản ròng tăng vọt kể từ khi quay lại Nhà Trắng, ông Trump đáp: "Ai mà chẳng tăng".

"Tôi hầu như không dành thời gian quan tâm đến tài sản ròng của mình. Tôi không bận tâm". Tôi có rất nhiều tiền, nhiều hơn nhiều so với những gì tôi từng nghĩ mình sẽ có. Và tôi đoán là nó đã tăng lên. Tôi thậm chí còn không rõ nữa".

Ông phủ nhận việc ưu tiên lợi ích tài chính cá nhân, khẳng định cổ phiếu của mình được đầu tư vào các chỉ số chung và các con trai toàn quyền quản lý tập đoàn.

Ban hành "số lượng lệnh ân xá khổng lồ"

Tổng thống Donald Trump còn dự định sử dụng mạnh mẽ quyền ân xá trước khi rời nhiệm sở: "Tôi không muốn những người tốt đang phụng sự đất nước và làm việc tuyệt vời phải dành phần đời còn lại - giống như tôi từng phải trải qua suốt 4 năm - để tự bảo vệ mình trước những kẻ cực đoan cánh tả điên rồ, rất xấu tính và độc hại".

"Tôi dự định sẽ ban hành một số lượng lệnh ân xá khổng lồ", ông nói và đùa rằng "bất kỳ ai từng ở trong bán kính một ngàn dặm quanh Phòng Bầu dục" đều có thể được ân xá.

Liệu ông Trump có thể tha thứ cho kẻ thù của mình?

Cựu Giám đốc FBI James Comey - Ảnh: REUTERS

Khi được hỏi điều gì sẽ xảy ra sau khi ông qua đời, ông Trump đáp: "Tôi là một người có đức tin, nên về lý thuyết, tôi sẽ lên thiên đàng. Tôi không muốn xuống địa ngục".

Ông Douthat đặt giả thiết rằng để vào thiên đàng, điều duy nhất ông cần làm là dành tình yêu thương và sự tha thứ cho ông James Comey (cựu Giám đốc FBI), bà Nancy Pelosi (cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ) hay bất kỳ ai mà ông từng thù ghét. "Ông có nghĩ mình làm được điều đó không?".

"Câu trả lời là không. Tôi muốn thành thật, là không", ông Trump khẳng định.

Khi được hỏi dồn thêm, ông nhận định câu trả lời "dễ dàng" sẽ là nói có, nhưng ông thừa nhận: "Tôi e rằng mình không thể làm điều đó, không, bởi vì tôi thực sự căm ghét một số kẻ thù của mình và sẽ luôn như vậy".