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Ông Trump tiết lộ chủ đề thảo luận khi gặp ông Tập và ông Putin

tác giả
BÌNH AN
BÌNH AN
BÌNH AN

Tổng thống Donald Trump kỳ vọng sẽ gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại hội nghị APEC ở Trung Quốc, đồng thời thảo luận về việc chấm dứt cuộc chiến ở Iran và phi hạt nhân hóa.

Ông Trump tiết lộ sẽ thảo luận về chủ đề gì khi gặp ông Tập và ông Putin - Ảnh 1.

Từ trái sang: Tổng thống Nga Vladimir Putin; Tổng thống Mỹ Donald Trump; Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - Ảnh: TRT WORLD

Theo Hãng tin Reuters, chia sẻ với phóng viên trước khi rời bang Florida quay lại Washington D.C ngày 8-11, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ đến Trung Quốc dự hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) vào tuần tới.

Hội nghị cấp cao APEC dự kiến diễn ra trong hai ngày 18 và 19-11 tại thành phố Thâm Quyến, trung tâm công nghệ ở miền nam Trung Quốc.

"Tôi nghĩ một trong các cuộc gặp sẽ có sự tham gia của Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Putin. Điều đó sẽ thú vị. Chúng tôi sẽ thảo luận nhiều thứ, trong đó có phi hạt nhân hóa. Chúng tôi sẽ bàn về nhiều vấn đề. Chúng tôi đang nỗ lực chấm dứt cuộc chiến ở Iran" - ông Trump nói.

Hồi tháng 10, Tổng thống Trump chia sẻ ông sẵn sàng tiến hành các cuộc đàm phán ba bên về kiểm soát vũ khí với ông Tập và ông Putin, đồng thời nói rằng trọng tâm của các cuộc đàm phán sẽ là vấn đề phi hạt nhân hóa.

Sau đó, báo Wall Street Journal đưa tin ông Putin đã đề xuất tận dụng cuộc gặp ba bên với ông Trump và ông Tập để thảo luận về việc chấm dứt cuộc chiến giữa Nga - Ukraine.

Trong cuộc phỏng vấn mới đây với Đài CBS, ông Trump nói rằng "tôi tin chúng ta đang rất gần đạt được thỏa thuận" nhằm chấm dứt cuộc chiến Nga - Ukraine. Theo ông, thỏa thuận này sẽ dẫn tới "một đất nước Ukraine có hình dạng hơi khác", nhưng không nêu cụ thể.

Hôm 4-11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh xác nhận Trung Quốc đang duy trì liên lạc với các bên liên quan về khả năng tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh ba bên giữa lãnh đạo Trung Quốc, Nga và Mỹ.

Theo Hãng tin AP, nếu cuộc gặp diễn ra, đây sẽ là sự kiện mang tính lịch sử. 

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng ba nhà lãnh đạo khó có thể thảo luận về vấn đề thực chất nào, do lợi ích giữa ba bên có nhiều khác biệt. Thay vào đó, họ có thể chỉ gặp nhau để chụp ảnh chung, trong khi Trung Quốc sẽ dàn xếp kỹ lưỡng cuộc gặp này.

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    Chủ đề: Iran Tập Cận Bình Tổng thống Putin Donald Trump APEC

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