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Lãnh tụ tối cao Iran ra chỉ thị mới, hé lộ bước ngoặt với Mỹ

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XUÂN THẢO
XUÂN THẢO
XUÂN THẢO

Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei chỉ thị kết thúc tình trạng "không chiến, không hòa" với Mỹ, trong bối cảnh Tehran đang đẩy mạnh các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột.

Lãnh tụ tối cao Iran ra chỉ thị mới, hé lộ bước ngoặt với Mỹ - Ảnh 1.

Hình ảnh tân Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei tại Tehran, Iran - Ảnh: REUTERS

Theo Đài Al Jazeera, ngày 9-11, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian thông báo Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei đã đưa ra chỉ thị mới nhằm chấm dứt tình trạng "không chiến tranh cũng không hòa bình" với Mỹ.

"Lãnh tụ tối cao yêu cầu chúng tôi phải chấm dứt cục diện không chiến tranh cũng không hòa bình này", truyền thông Iran dẫn lời ông Pezeshkian. Ông nhấn mạnh thêm: "Chúng ta có thể tiến hành đàm phán một cách đường hoàng và khép lại vấn đề này trong danh dự".

Iran đã đẩy mạnh các nỗ lực ngoại giao sau những đe dọa từ Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Mỹ có thể tái khởi động các cuộc tấn công quy mô lớn.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết hiện chưa có tiến triển nào trong các cuộc đàm phán với Mỹ. Tehran đang chờ xem liệu lập trường của Washington có thay đổi sau thất bại "gây sốc" của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ tuần trước. 

Cả Tổng thống Trump và Phó tổng thống JD Vance đều thừa nhận cuộc chiến giữa Mỹ - Israel với Iran là một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến thất bại của đảng họ trong cuộc bỏ phiếu vừa qua.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X ngày 9-11, ông Araghchi tuyên bố: "Cử tri Mỹ đã đưa ra lựa chọn của mình, giờ là lúc Nhà Trắng phải đưa ra quyết định của chính họ. Đề xuất thời hạn hai ngày của chúng tôi vẫn còn nguyên giá trị. Đáp ứng các yêu cầu - bao gồm việc chấm dứt xung đột trên mọi mặt trận - và các ông sẽ thấy kết quả.

Bằng không, hãy chọn chiến tranh và chứng kiến những chiến binh dày dạn kinh nghiệm, luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu của chúng tôi dội xuống một trận cuồng phong".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cũng tuyên bố nước này không thể hướng tới hòa bình trừ khi Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa đường biển, chấm dứt các cuộc tấn công, giải tỏa tài sản bị đóng băng và xóa bỏ biện pháp trừng phạt. 

Liên quan đến eo biển Hormuz, ông Baghaei khẳng định lập trường của Iran đối với an ninh của tuyến đường thủy này là vô cùng rõ ràng: "Eo biển Hormuz từ trước đến nay luôn là một tuyến đường thủy an toàn. Sự mất ổn định gần đây là hậu quả trực tiếp xuất phát từ các hành động can thiệp và gieo rắc xung đột của Mỹ cùng chính quyền Do Thái.

Để đảm bảo an toàn và an ninh cho chính mình, tất cả các tàu thuyền di chuyển qua khu vực này đều phải phối hợp và tuân thủ hướng dẫn từ các cơ quan chức năng có thẩm quyền của Cộng hòa Hồi giáo Iran".

Lãnh tụ tối cao Iran ra chỉ thị mới, hé lộ bước ngoặt với Mỹ - Ảnh 3.Ngoại trưởng Iran: Nga và Iran ‘chưa bao giờ’ hợp tác chặt chẽ đến thế

Ngoại trưởng Iran tuyên bố Nga và Iran "chưa bao giờ" hợp tác chặt chẽ đến thế, trong bối cảnh Matxcơva nỗ lực đóng vai trò trung gian hòa giải trong cuộc chiến tại Trung Đông.

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    Chủ đề: Iran Mojtaba Khamenei

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