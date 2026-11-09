Mỹ chê điều kiện hòa bình 'quá đáng và nực cười', Iran hỏi có gì vô lý?

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei trong cuộc phỏng vấn tại Tehran ngày 5-4 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters ngày 9-11, Bộ Ngoại giao Iran lên tiếng đáp trả sau khi Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio gọi một số điều kiện mà Tehran đưa ra để nối lại đàm phán hòa bình là "quá đáng và nực cười".

Tại cuộc họp báo thường kỳ cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei đặt câu hỏi liệu có gì vô lý khi Tehran yêu cầu Washington dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và phong tỏa đường biển trước khi đàm phán, đồng thời chấm dứt giao tranh trên tất cả các mặt trận.

Ông Baghaei khẳng định đây là những yêu cầu hợp lý, đồng thời cho rằng việc đạt được thỏa thuận phụ thuộc vào Mỹ.

Trước đó, Tehran cho biết sẵn sàng rút ngắn thời gian nối lại đàm phán từ 7 ngày xuống còn 2 ngày, với điều kiện Washington phải đáp ứng một số yêu cầu tiên quyết.

Các điều kiện này bao gồm chấm dứt hành động thù địch, dỡ bỏ lệnh phong tỏa đường biển và các biện pháp trừng phạt nhằm vào Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran mô tả đề xuất của Tehran là "lộ trình hợp lý, khả thi và có cấu trúc rõ ràng nhất" để hướng tới chấm dứt chiến sự.

Ông Baghaei cũng nhấn mạnh Iran giữ vai trò then chốt trong việc bảo đảm an ninh tại eo biển Hormuz và vùng Vịnh Ba Tư, đồng thời cho rằng Washington cần cân nhắc những tác động của cuộc chiến đối với chính người dân Mỹ.

"Việc khôi phục an ninh cho các tuyến vận chuyển năng lượng huyết mạch của thế giới đòi hỏi phía bên kia phải có thiện chí chính trị thực sự để phá vỡ thế bế tắc", ông nói.

Bên cạnh những bất đồng về đàm phán hòa bình, Tehran cũng phản đối việc Washington tiếp tục gia tăng sức ép kinh tế đối với nước này.

Ông Baghaei cho rằng không nên để việc Mỹ thúc ép Iraq đóng cửa phần lớn các cửa khẩu biên giới với Iran ảnh hưởng đến quan hệ giữa Tehran và Baghdad. Trước đó, Ngoại trưởng Iraq xác nhận Washington đang gây sức ép để nước này thực hiện biện pháp trên.

Iran cũng chỉ trích việc Mỹ thành lập lực lượng đặc nhiệm quân sự Iron Gate (Cổng sắt) nhằm ngăn chặn các tuyến cung ứng phục vụ quân sự của Tehran.

Theo Đài Al Jazeera, lực lượng này dự kiến gồm khoảng 20 nhân sự dân sự và quân sự, đặt căn cứ tại bang Florida của Mỹ.

Đơn vị này có nhiệm vụ tìm cách ngăn chặn việc vận chuyển hệ thống vũ khí tiên tiến, công nghệ lưỡng dụng, vật liệu trong diện bị trừng phạt và các dòng tiền bất hợp pháp qua biên giới trên bộ của Iran và biển Caspi.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho rằng động thái này nhằm đánh lạc hướng dư luận sau thất bại của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ.

Tuy nhiên, ông Baghaei khẳng định Tehran không phân biệt Đảng Cộng hòa hay Đảng Dân chủ, bởi theo ông, cả hai đảng đều duy trì chính sách thù địch với Iran trong nhiều thập niên qua.