Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Tình hình nóng lên, Iran tuyên bố cứng, hạ nhiều máy bay Mỹ

tác giả
TÂM DƯƠNG
TÂM DƯƠNG
TÂM DƯƠNG

Iran tuyên bố đã bắn hạ ít nhất 260 máy bay Mỹ, đồng thời cảnh báo không cho đối phương tái thiết bất kỳ căn cứ quân sự nào trong khu vực.

- Ảnh 1.

Người phát ngôn quân đội Iran - Chuẩn tướng Mohammad Akraminia - Ảnh: IRNA

Theo Hãng thông tấn Tasnim, ngày 7-11, Chuẩn tướng Hossein Mohebbi, người phát ngôn Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), tuyên bố các đơn vị phòng không nước này đã bắn hạ ít nhất 260 phương tiện bay của Mỹ.

Theo ông Mohebbi, số này bao gồm các chiến đấu cơ F-35, F-16, F-8 và F-5, cùng nhiều loại máy bay không người lái (drone) và drone cỡ siêu nhỏ.

Người phát ngôn IRGC cảnh báo nếu xung đột tiếp tục nổ ra, Iran sẽ công bố "những thành tựu đột phá trong lĩnh vực hàng không vũ trụ". 

Ông nhấn mạnh bất kỳ tính toán sai lầm nào của Mỹ hoặc Israel cũng sẽ dẫn đến những đòn đáp trả để lại hậu quả trong nhiều năm.

Theo ông Mohebbi, Iran đã đạt được "sự độc lập hoàn toàn về quốc phòng", không còn phụ thuộc vào cố vấn nước ngoài mà hoàn toàn dựa vào năng lực chuyên môn trong nước.

Ông khẳng định các phương tiện hàng không vũ trụ tiên tiến của Iran là thành quả nghiên cứu nội địa, thay vì mua từ nước ngoài hay sao chép công nghệ có sẵn.

Hiện phía Mỹ chưa bình luận về thông tin trên.

Cùng ngày, Hãng thông tấn Fars dẫn tuyên bố của người phát ngôn quân đội Iran, Chuẩn tướng Mohammad Akraminia, khẳng định Tehran cũng sẽ không cho phép Mỹ xây dựng lại các căn cứ quân sự trong khu vực.

"Chúng tôi sẽ không bao giờ cho phép các căn cứ của đối phương trong khu vực được tái thiết", ông Akraminia nói.

Theo ông, hơn 228 địa điểm tại các căn cứ và cơ sở triển khai lực lượng của Mỹ trong khu vực đã bị hư hại nghiêm trọng hoặc phá hủy hoàn toàn.

Ông Akraminia tuyên bố không còn căn cứ nào của Mỹ trong khu vực đủ khả năng thực hiện nhiệm vụ tác chiến, khiến lực lượng Mỹ phải đưa nhiên liệu cho tàu và lương thực cho binh sĩ từ bên ngoài khu vực vào.

Trước đó, theo USNI News ngày 6-11, nhóm tác chiến tàu sân bay USS Theodore Roosevelt của Mỹ đã ghé Singapore và dự kiến tiếp tục hành trình tới Trung Đông.

- Ảnh 2.Trung Đông đang rất 'nóng': Mỹ kêu gọi dân lập tức rời Iran, Iran dọa nâng tầm bắn tên lửa

Iran phát tín hiệu sẵn sàng thay đổi học thuyết hạt nhân, trong khi Mỹ đồng loạt cảnh báo công dân trước nguy cơ an ninh gia tăng khắp Trung Đông.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
TÂM DƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Mỹ - Iran cơ sở quân sự vũ khí

    Dòng sự kiện: Căng thẳng Mỹ - Iran

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất