Tình hình nóng lên, Iran tuyên bố cứng, hạ nhiều máy bay Mỹ

Người phát ngôn quân đội Iran - Chuẩn tướng Mohammad Akraminia - Ảnh: IRNA

Theo Hãng thông tấn Tasnim, ngày 7-11, Chuẩn tướng Hossein Mohebbi, người phát ngôn Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), tuyên bố các đơn vị phòng không nước này đã bắn hạ ít nhất 260 phương tiện bay của Mỹ.

Theo ông Mohebbi, số này bao gồm các chiến đấu cơ F-35, F-16, F-8 và F-5, cùng nhiều loại máy bay không người lái (drone) và drone cỡ siêu nhỏ.

Người phát ngôn IRGC cảnh báo nếu xung đột tiếp tục nổ ra, Iran sẽ công bố "những thành tựu đột phá trong lĩnh vực hàng không vũ trụ".

Ông nhấn mạnh bất kỳ tính toán sai lầm nào của Mỹ hoặc Israel cũng sẽ dẫn đến những đòn đáp trả để lại hậu quả trong nhiều năm.

Theo ông Mohebbi, Iran đã đạt được "sự độc lập hoàn toàn về quốc phòng", không còn phụ thuộc vào cố vấn nước ngoài mà hoàn toàn dựa vào năng lực chuyên môn trong nước.

Ông khẳng định các phương tiện hàng không vũ trụ tiên tiến của Iran là thành quả nghiên cứu nội địa, thay vì mua từ nước ngoài hay sao chép công nghệ có sẵn.

Hiện phía Mỹ chưa bình luận về thông tin trên.

Cùng ngày, Hãng thông tấn Fars dẫn tuyên bố của người phát ngôn quân đội Iran, Chuẩn tướng Mohammad Akraminia, khẳng định Tehran cũng sẽ không cho phép Mỹ xây dựng lại các căn cứ quân sự trong khu vực.

"Chúng tôi sẽ không bao giờ cho phép các căn cứ của đối phương trong khu vực được tái thiết", ông Akraminia nói.

Theo ông, hơn 228 địa điểm tại các căn cứ và cơ sở triển khai lực lượng của Mỹ trong khu vực đã bị hư hại nghiêm trọng hoặc phá hủy hoàn toàn.

Ông Akraminia tuyên bố không còn căn cứ nào của Mỹ trong khu vực đủ khả năng thực hiện nhiệm vụ tác chiến, khiến lực lượng Mỹ phải đưa nhiên liệu cho tàu và lương thực cho binh sĩ từ bên ngoài khu vực vào.

Trước đó, theo USNI News ngày 6-11, nhóm tác chiến tàu sân bay USS Theodore Roosevelt của Mỹ đã ghé Singapore và dự kiến tiếp tục hành trình tới Trung Đông.

