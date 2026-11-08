Quân đội Mỹ bắn tàu hàng vi phạm phong tỏa ở vịnh Oman

Chiếc tàu thương mại bị Mỹ tấn công tại vịnh Oman ngày 7-11 - Ảnh chụp màn hình/CENTCOM

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết các lực lượng nước này vừa vô hiệu hóa một tàu thương mại tại vịnh Oman vào ngày 7-11, sau khi thủy thủ đoàn trên tàu phớt lờ các cảnh báo liên tục và nhiều lần tìm cách vi phạm lệnh phong tỏa của Mỹ nhằm vào Iran.

"Một máy bay quân sự Mỹ đã bắn đạn dược chính xác vào phần đuôi tàu M/V Huda treo cờ Saint Kitts và Nevis, vô hiệu hóa con tàu, sau khi lực lượng CENTCOM yêu cầu thủy thủ đoàn rời khỏi khu vực trong tầm ngắm. Tàu chở hàng này đã tìm cách rời khỏi vùng biển trong khu vực sau khi cập một cảng của Iran" - CENTCOM đăng trên nền tảng X.

CENTCOM cho biết lực lượng này sẽ tiếp tục thực thi nghiêm ngặt lệnh phong tỏa hải quân đối với Iran.

Họ thông tin kể từ tháng 7, các lực lượng Mỹ đã buộc 147 tàu thương mại đổi hướng và vô hiệu hóa 5 tàu buôn không tuân thủ.

Quân đội Mỹ khai hỏa vào tàu thương mại ở Vịnh Oman ngày 7-11

Ngoài ra, CENTCOM cho biết trước đó lực lượng Mỹ đã phá hủy 10 tàu chở dầu thương mại khác của Iran, vốn thuộc mạng lưới vận chuyển dầu bí mật trị giá hàng tỉ USD của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

CENTCOM khuyến cáo tất cả thủy thủ di chuyển gần các vùng ven biển của Iran hoặc vùng biển lân cận cần tuân thủ các cảnh báo về lệnh phong tỏa do lực lượng Mỹ đưa ra.

Mỹ đã áp đặt lệnh phong tỏa các cảng của Iran trong nhiều tháng qua để đáp trả việc Tehran phong tỏa eo biển Hormuzm. Lực lượng Mỹ buộc các tàu chuyển hướng hoặc chặn các tàu thuyền nào đến và rời khỏi các cảng của Iran.

Washington được cho là muốn hạn chế khả năng Iran thu lợi từ hoạt động xuất khẩu dầu mỏ nhằm gây sức ép lên nước này.

Hồi tháng 10, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nói rằng Mỹ đang tìm cách khiến cuộc sống của người dân Iran trở nên khó khăn nhằm kích động sự phẫn nộ của công chúng và gây ra bất ổn.

Hôm 7-11, tiếp nối chiến dịch phong tỏa hải quân kéo dài nhiều tháng nhằm vào Iran, quân đội Mỹ cũng thông báo thành lập một lực lượng đặc nhiệm để ngăn chặn Tehran vận chuyển vũ khí tiên tiến và các mặt hàng khác thuộc diện trừng phạt qua biên giới trên bộ cũng như biển Caspi.