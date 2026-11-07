Iran tuyên bố bắn hạ 'Thần chết MQ-9' của Mỹ, 'Thần chết' đáng sợ cỡ nào?

Máy bay không người lái MQ-9 Reaper huấn luyện tại thao trường Nevada, Mỹ, ngày 15-7-2019 - Ảnh: KHÔNG QUÂN MỸ

Theo Kênh Al Jazeera ngày 7-11, quân đội Iran tuyên bố lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn và bắn hạ một máy bay không người lái (drone) MQ-9 Reaper của Mỹ trên bầu trời đảo Qeshm, thuộc eo biển Hormuz.

Tuyên bố của Iran một lần nữa thu hút sự chú ý đến MQ-9 Reaper - dòng drone vũ trang được Mỹ sử dụng rộng rãi trong các hoạt động trinh sát và tấn công chính xác.

Từng gây tiếng vang trong vụ không kích khiến Tướng Iran Qassem Soleimani thiệt mạng tại Baghdad (Iraq) năm 2020, Reaper được xem là một trong những biểu tượng của chiến tranh vũ khí tự động hiện đại.

Vậy MQ-9 Reaper có năng lực gì, hoạt động ra sao và điều gì khiến dòng drone này trở thành một trong những phương tiện tác chiến nổi bật của quân đội Mỹ?

Có thể mang theo cả kho vũ khí đa dạng

Theo trang Defense Post, MQ-9 Reaper kết hợp khả năng giám sát bền bỉ cùng hỏa lực tấn công hạng nặng, biến nó thành "xương sống" trong các chiến dịch trên không của Mỹ và lực lượng đồng minh.

MQ-9 Reaper (nghĩa là “Thần chết”) là dòng drone đa nhiệm do Công ty General Atomics Aeronautical Systems (Mỹ) phát triển.

Theo Không quân Mỹ, phương tiện bay không người lái này được sử dụng chủ yếu để thu thập thông tin tình báo, đồng thời đảm nhiệm nhiệm vụ tấn công các mục tiêu có tính chất cơ động, xuất hiện trong thời gian ngắn hoặc cần xử lý khẩn cấp.

MQ-9 hoạt động ở độ cao trung bình, bay liên tục trong thời gian dài. Máy bay có sải cánh 20 mét và thời gian hoạt động liên tục hơn 27 giờ. Với tốc độ hành trình từ 322 đến 370km/h và trần bay đạt 15.240m, MQ-9 có khả năng vươn tới các khu vực tác chiến rộng lớn.

Tải trọng tối đa của drone này lên tới 1.724kg, cho phép nó mang theo kho vũ khí đa dạng, chẳng hạn như tên lửa AGM-114 Hellfire cho các đòn tấn công chính xác, bom dẫn đường bằng laser GBU-12 Paveway II, và bom lượn GBU-38 JDAM.

Về khí tài, máy bay được trang bị hệ thống nhắm mục tiêu đa phổ AN/DAS-1 MTS-B, radar khẩu độ tổng hợp (SAR) và thiết bị chuyển tiếp thông tin liên lạc, cung cấp nguồn dữ liệu tình báo có độ trung thực cao cho người điều khiển.

Phi công và chuyên viên vận hành cảm biến thường điều khiển Reaper từ trạm mặt đất cách xa hàng ngàn km thông qua kết nối vệ tinh bảo mật.

Khả năng này cho phép drone quần thảo trên khu vực mục tiêu nhiều giờ liền trong khi các đội bay trên mặt đất luân phiên ca trực - sự bền bỉ vượt trội mà máy bay có người lái không thể sánh được.

Các quân nhân thuộc Liên đoàn Không quân 432 chụp ảnh cùng drone MQ-9 Reaper tại căn cứ Creech, bang Nevada (Mỹ), ngày 19-11-2019 - Ảnh: KHÔNG QUÂN MỸ

Đã thực hiện hàng ngàn cuộc không kích

Là dòng drone đóng vai trò chủ lực trong các chiến dịch chống khủng bố của Mỹ, MQ-9 đã thực hiện hàng ngàn cuộc không kích tại Iraq, Afghanistan, Yemen, Somalia, Syria và yểm trợ hỏa lực cận chiến cho các lực lượng mặt đất.

Các quốc gia đồng minh thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cũng đã triển khai MQ-9 trong những chiến dịch hỗn hợp và các nhiệm vụ trinh sát.

Sức mạnh cốt lõi của Reaper nằm ở sự bền bỉ, khi mà nó có thể theo dõi mục tiêu trong nhiều giờ, thậm chí nhiều ngày, trước khi khai hỏa vào thời điểm sinh tử.

Năng lực này đã làm thay đổi hoàn toàn cách các chỉ huy tiếp cận quá trình trinh sát và nhắm mục tiêu, thu hẹp tối đa khoảng thời gian giữa "tìm kiếm" và "kết liễu" đối phương.

Theo website Không quân Mỹ (af.mil), với khả năng kết hợp trinh sát, giám sát liên tục và tấn công chính xác, MQ-9 Reaper được thiết kế để thực hiện những nhiệm vụ mà việc xác định mục tiêu và phản ứng trong thời gian ngắn có ý nghĩa quyết định.

Đây cũng là điểm tạo nên vai trò đặc biệt của dòng drone này trong các hoạt động quân sự của Washington.