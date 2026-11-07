Đảo Qeshm trúng tên lửa, Iran tuyên bố bắn hạ 'thần chết' MQ-9 của Mỹ

Loại drone MQ-9 Reaper của Mỹ mà Iran tuyên bố bắn hạ ngày 7-11 - Ảnh: REUTERS

Theo Đài Al Jazeera ngày 7-11, quân đội Iran tuyên bố lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn và bắn hạ một máy bay không người lái (drone) MQ-9 Reaper của Mỹ trên bầu trời đảo Qeshm, thuộc eo biển Hormuz.

Thông tin được Đài truyền hình nhà nước Iran IRIB đăng tải, sau khi truyền thông nước này đưa tin về các vụ nổ trên hòn đảo có vị trí chiến lược này.

Trước đó, Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim dẫn các báo cáo ban đầu cho biết hai tên lửa đã đánh trúng đảo Qeshm, song chưa có thông tin chính thức về mức độ thiệt hại.

Hãng thông tấn nhà nước IRNA cũng dẫn lời các nhân chứng địa phương cho biết họ nghe thấy tiếng máy bay bay qua đảo, trước khi hai vật thể bay đánh trúng khu vực Suza trên đảo.

Giới chức Iran chưa công bố chi tiết về vụ việc. Hiện chưa rõ các vụ nổ có liên quan trực tiếp đến tuyên bố bắn hạ drone Mỹ hay không.

MQ-9 Reaper, còn được mệnh danh là "Thần chết", là dòng máy bay không người lái do Tập đoàn General Atomics của Mỹ phát triển, chuyên thực hiện các nhiệm vụ trinh sát, giám sát và tấn công chính xác.

Mỗi chiếc này có giá lên tới 30 triệu USD và hiện là một trong những dòng drone quân sự chủ lực của Không quân Mỹ.

Chúng có thể hoạt động liên tục hơn 24 giờ, bay ở độ cao khoảng 15.000 m và mang theo nhiều loại vũ khí, bao gồm tên lửa Hellfire cùng bom dẫn đường.

Về phía Washington, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) mô tả tình hình quanh đảo Qeshm "tương đối yên tĩnh".

Một quan chức CENTCOM nói với Al Jazeera rằng quân đội Mỹ đã nắm được các thông tin về những vụ nổ, nhưng không bình luận thêm. Phía Mỹ cũng chưa xác nhận tuyên bố bắn hạ drone của Iran.

Diễn biến trên xảy ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc nối lại chiến dịch không kích quy mô lớn nhằm vào Iran.

Theo trang tin Axios ngày 6-11, ông Trump đã họp với các cố vấn an ninh quốc gia hàng đầu để thảo luận về những bước đi tiếp theo đối với Tehran, trong đó có phương án tiếp tục tấn công quân sự, gia tăng sức ép kinh tế hoặc tìm kiếm giải pháp ngoại giao.

"Tôi không muốn phá hủy phần còn lại của đất nước đó nếu có thể tránh được, nhưng có lẽ tôi sẽ phải làm vậy", ông Trump tuyên bố.

Theo Đài Fox News, có khả năng Washington nối lại chiến dịch quân sự vào ngày 9-11 - thời điểm trùng với kỳ trăng non tại Trung Đông khiến ánh trăng rất yếu hoặc gần như không có, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động quân sự. Nhà Trắng hiện chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Trong khi đó, các nỗ lực ngoại giao vẫn tiếp diễn. Cùng ngày 7-11, Văn phòng Truyền thông quốc tế Qatar bác bỏ thông tin cho rằng Mỹ và Iran đã không đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến sự, khẳng định đây là những thông tin "sai sự thật và gây hiểu lầm".

Qatar nhấn mạnh nước này vẫn phối hợp chặt chẽ với Washington và Tehran nhằm hỗ trợ tiến trình đàm phán.