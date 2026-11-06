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Hình ảnh vệ tinh: Tàu sân bay Mỹ USS Roosevelt tiến về Trung Đông

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XUÂN THẢO
XUÂN THẢO
XUÂN THẢO

Hình ảnh vệ tinh cho thấy tàu sân bay USS Theodore Roosevelt cùng bốn tàu quân sự đang hướng tới Trung Đông, trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Iran gia tăng.

Tàu sân bay Mỹ USS Roosevelt trên đường tới Trung Đông - Ảnh 1.

Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt trên biển, ngày 4-11 - Ảnh: Hải quân Mỹ

Hình ảnh vệ tinh do Hãng tin Al Jazeera phân tích ngày 4-11 cho thấy tàu sân bay USS Theodore Roosevelt của Mỹ cùng bốn tàu quân sự khác đã có mặt tại Biển Đông. Hành trình di chuyển cho thấy nhóm tác chiến tàu sân bay này đang tiến về phía Trung Đông.

Theo tạp chí Maritime Executive, tàu Theodore Roosevelt rời cảng tại San Diego, bang California (Mỹ), vào ngày 27-9 để triển khai tới khu vực do Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) quản lý ở Trung Đông. 

Trên đường đi, tàu đã dừng chân tại căn cứ Hải quân Mỹ ở Yokosuka (Nhật Bản) để tham gia các cuộc tập trận, trước khi tiến vào Biển Đông.

Trích lời một quan chức Mỹ, trang tin Axios cho biết tàu sân bay này sẽ ghé thăm Singapore trong vài ngày, bắt đầu từ 5-11, và dự kiến đến khu vực phụ trách của CENTCOM sớm nhất vào giữa tháng 11. 

Cùng ngày 4-11, Hải quân Mỹ cũng công bố bức ảnh ghi lại cảnh tàu Theodore Roosevelt di chuyển bên cạnh tàu tiếp dầu HMAS Stalwart của Hải quân Hoàng gia Úc.

Tàu sân bay này dự kiến sẽ thay thế nhóm tác chiến tàu sân bay USS George Washington, lực lượng đang thực thi lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ đối với Iran tại biển Ả Rập.

Đợt triển khai diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ với Iran gia tăng. Ngày 28-2, Mỹ và Israel tấn công Iran trong chiến dịch Epic Fury (Chiến dịch cuồng nộ), trước khi một lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào tháng 4. 

Đến tháng 6, Mỹ và Iran ký ghi nhớ về tự do hàng hải qua eo biển Hormuz, nhưng việc thực thi nhanh chóng đình trệ do bất đồng về vấn đề an ninh của tuyến đường thủy này.

Kể từ đó, quân đội Mỹ đã tiến hành nhiều đợt tập kích giới hạn, trong đó có trận không kích ngày 3-11 mà Tổng thống Donald Trump tuyên bố đã đánh trúng một vị trí phòng không trên đảo Qeshm của Iran. Trong khi đó, các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Washington và Tehran vẫn tiếp diễn thông qua trung gian Qatar.

Tàu sân bay Mỹ USS Roosevelt tiến về Trung Đông - Ảnh 3.Đài Loan phát hiện hơn 50 tàu Trung Quốc trải dài từ Nhật Bản xuống Philippines, Bắc Kinh lên tiếng

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc khẳng định hoạt động huấn luyện của tàu sân bay Liêu Ninh ở tây Thái Bình Dương là hoạt động thường niên, không nhắm vào quốc gia cụ thể nào.

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    Chủ đề: tàu sân bay Mỹ Trung Đông

    Dòng sự kiện: Căng thẳng Mỹ - Iran

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