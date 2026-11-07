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Quân đội Mỹ lập lực lượng đặc nhiệm mới đối phó Iran

tác giả
DƯƠNG KHANG
DƯƠNG KHANG
DƯƠNG KHANG

Quân đội Mỹ vừa thành lập lực lượng đặc nhiệm mới để tiếp tục gây sức ép lên Iran, trong lúc Tehran tuyên bố phát triển "thành phố sản xuất tên lửa" sâu dưới lòng đất.

Mỹ lập lực lượng đặc nhiệm mới nhằm vào Iran? - Ảnh 1.

Tư lệnh Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) - Đô đốc Brad Cooper (trái) phát biểu cùng Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth tại một cuộc họp báo ở Lầu Năm Góc - Ảnh: AFP

Ngày 7-11, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã chỉ đạo thành lập một lực lượng đặc nhiệm, nhằm hỗ trợ các nỗ lực hiện tại của Washington để ngăn chặn Iran sử dụng các tuyến đường bộ vận chuyển vũ khí tiên tiến và các vật liệu khác.

Cụ thể, Đô đốc Brad Cooper đã chỉ đạo thành lập Lực lượng đặc nhiệm Iron Gate, bao gồm khoảng 20 nhân sự dân sự và quân sự, đặt căn cứ tại thành phố Tampa (bang Florida, Mỹ).

Theo CENTCOM, nhóm đặc nhiệm mới này sẽ phối hợp cùng các cơ quan khác của chính phủ Mỹ nhằm ngăn chặn hoạt động vận chuyển "các hệ thống vũ khí tiên tiến, công nghệ lưỡng dụng, vật liệu bị trừng phạt và các dòng tài chính bất hợp pháp qua biên giới trên bộ của Iran cũng như khu vực biển Caspi".

"Việc thành lập Lực lượng đặc nhiệm Iron Gate củng cố thêm thành công của chiến dịch phong tỏa nghiêm ngặt trên biển của chúng ta đối với Iran" - Đô đốc Cooper nhấn mạnh.

Theo Hãng tin Reuters, trong những tháng gần đây, lệnh phong tỏa đường biển của Mỹ đã ngăn chặn Iran xuất khẩu lượng dầu thô trị giá hơn 25 tỉ USD.

Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh Chuẩn tướng Hossein Mohebbi, người phát ngôn Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), cùng ngày 7-11 nói rằng Tehran đã chuyển các dây chuyền sản xuất tên lửa và máy bay không người lái (drone) xuống các cơ sở ngầm. 

Iran không chỉ xây dựng các tổ hợp lưu trữ tên lửa dưới lòng đất mà còn phát triển những "thành phố sản xuất tên lửa" nằm sâu bên dưới lòng đất, theo Hãng thông tấn Tasnim.

Tướng Mohebbi cũng tuyên bố IRGC đã đánh chặn và phá hủy hơn 260 máy bay và phương tiện bay của đối phương trong cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran.

Danh sách này bao gồm các tiêm kích F-35, F-16, F-5, F-18 cùng các drone MQ-1, RQ-4, Orbiter và Lucas.

Mỹ chưa lên tiếng về các thông tin trên.

Mỹ lập lực lượng đặc nhiệm mới đối phó Iran - Ảnh 3.Trung Đông đang rất 'nóng': Mỹ kêu gọi dân lập tức rời Iran, Iran dọa nâng tầm bắn tên lửa

Iran phát tín hiệu sẵn sàng thay đổi học thuyết hạt nhân, trong khi Mỹ đồng loạt cảnh báo công dân trước nguy cơ an ninh gia tăng khắp Trung Đông.

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    Chủ đề: Iran đặc nhiệm Mỹ

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